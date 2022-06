Costume da bagno Napoli per uomo - SSC Napoli 100% originale

Finalmente l'estate è arrivata, e ora l'unica cosa a cui pensare è dove passare le meritate ferie dopo un intero anno di lavoro e studio. Se la scelta ricadesse sul mare , o sul lago per le vostre vacanze, sullo store di Amazon abbiamo trovato un'incredibile offerta pensata per tutti i tifosi Napoletani: il costume da bagno 100% ufficiale del Napoli disponibile in due varianti, la Pixel e la District.

Un regalo perfetto per ogni volta che si cerca un pò di fresco, per passare rilassanti giornate al mare, al lago e in piscina, indispensabile per gli appassionati tifosi Napoletani che vogliono portare i colori della propria squadra anche durante le vacanze.

Costume Napoli in offerta su Amazon

Il costume da uomo a boxer firmato Napoli su Amazon

Il costume del Napoli è acquistabile su Amazon ad un prezzo davvero conveniente, anche considerando che si parla di un prodotto ufficiale al 100%. Scegliendo di comprarlo attraverso il gigante dell'e- commerce, oltre alla semplicità e alla comodità dell' acquisto, avrete a disposizione tutte le tutele che Amazon fornisce ai suoi clienti come la garanzia legale e il diritto di recesso, utile soprattutto se doveste sbagliare la taglia del costume.

Il costume del Napoli infatti è adatto a tutti gli adulti. Vi basterà selezionare la taglia desiderata e attendere a casa vostra l' arrivo del pacco. le taglie disponibili partono dalla classica " small" fino ad arrivare alla doppia XL, garantendo così a tutti la possibilità di vestire i colori degli Azzurri allenati da mister Spalletti.

Oltre alla scelta della taglia avrete anche la facoltà di scegliere la fantasia del costume: infatti cliccando sul link qui in basso noterete che il costume selezionato ha due temi. Uno a tinte azzurre, come il colore ufficiale della squadra e l'altro più moderno con i colori più scuri ( neri e grigi).

