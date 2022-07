Porta Pallanuoto galleggiante da piscina a un prezzo bassissimo su Amazon

La porta è realizzata dal noto brand Intex, leader nel settore dei gonfiabili che ogni anno produce nuovi giochi per garantire il massimo divertimento a grandi e piccini, pensando sempre alla sicurezza di tutti e utilizzando i migliori materiali per la realizzazione dei suoi gonfiabili.

La porta da pallanuoto galleggiante è studiata per essere utilizzata in diversi contesti: il luogo più adatto dove divertircisi è sicuramente la piscina, ma attenzione perché la porta potrà essere utilizzata anche al mare, nel giardino di casa e persino al parco.

Questo articolo infatti è dotato di corde e sacchetti per i pesi, da utilizzare per dare il massimo della stabilità una volta posta in acqua. e per tenerla ben fissata al terreno in caso di montaggio sulla terra ferma. In questo modo la porta rimarrà ben ancorata sul terreno anche in caso di vento, garantendo il massimo del divertimento in durante tutte le ore della giornata.

Le dimensioni della porta da pallanuoto galleggiante

La porta da pallanuoto è realizzata in plastica ed è facilmente montabile. Grazie alle 3 camere d'aria è velocissima da gonfiare e sgonfiare e molto pratica da richiudere e mettere via. La porta misura 140 cm di lunghezza, 89 cm di altezza e 81 cm di profondità, con queste dimensioni è perfetta per giocare a pallanuoto ma anche, quando si decide di posizionarla a terra, a calcio.

Inoltre una volta sgonfiata e chiusa non occuperà molto spazio. Compreso nel pack oltre la porta, troverete anche il pallone gonfiabile. Sul sito di Amazon è possibile acquistarla o nella versione single, oppure nel formato che comprende anche la rete da volley gonfiabile per un divertimento elevato alla seconda.

Acquistando il doppio pack, riceverete oltre alla porta e al pallone gonfiabile, anche la rete da volley dotata anch'essa di sacchetti per i pesi, e palla gonfiabile, ad un prezzo davvero molto vantaggioso.

La porta da pallanuoto galleggiante da piscina su Amazon

L'articolo è acquistabile in promozione sullo store di Amazon ad un prezzo davvero contenuto: con meno di 20 euro arriverà a casa vostra un gioco estivo divertente ed estremamente sicuro per passare delle piacevoli giornate in compagnia dei vostri amici.

La spedizione è totalmente gratuita. Inoltre acquistando la porta gonfiabile da pallanuoto tramite lo store di Amazon avrete la passibilità di restituire l'articolo qualora non ne siate soddisfatti o nel caso in cui arrivasse a casa vostra danneggiato.

Questo grazie alla garanzia legale e alla politica dei resi, che la società americana mette a disposizione di tutti i suoi clienti.

Porta da pallanuoto galleggiante da piscina: le caratteristiche

Ecco tutte le qualità principali di questo prodotto, utili per avere una visione chiara dettagliata dell'articolo che andrete ad acquistare:

PRATICA, SICURA ED ECONOMICA : il vero punto punto di forza di questo prodotto è il prezzo, anche nella versione che comprende la rete da volley, regalerete un passatempo divertente e sicuro, senza spendere un occhio della testa. Inoltre grazie ai materiali e all'attenzione dedicata alla sua progettazione, la porta è sicura e utilizzabile anche dai più piccoli

: il vero punto punto di forza di questo prodotto è il prezzo, anche nella versione che comprende la rete da volley, regalerete un passatempo divertente e sicuro, senza spendere un occhio della testa. Inoltre grazie ai materiali e all'attenzione dedicata alla sua progettazione, la porta è sicura e utilizzabile anche dai più piccoli DIMENSIONI INTELLIGENTI : la porta galleggiante da pallavolo è studiata per garantire il massimo del divertimento, e strizza l'occhio anche alla comodità. Una volta chiusa infatti non occuperà molto del vostro spazio in casa, e sarete liberi di riporla ovunque vogliate

: la porta galleggiante da pallavolo è studiata per garantire il massimo del divertimento, e strizza l'occhio anche alla comodità. Una volta chiusa infatti non occuperà molto del vostro spazio in casa, e sarete liberi di riporla ovunque vogliate ADATTA A TUTTE LE OCCASIONI: la porta può essere utilizzata in piscina e al mare, ma attenzione perché grazie ai pesi di cui è dotata la potrete usare anche in giardino o al parco, per un 'estate all'insegna della spensieratezza

