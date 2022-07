Una porta nel cielo - Roberto Baggio e la sua nuova autobiografia

Ha scritto la storia del calcio , in Serie A ha lasciato un segno indelebile con la sua immensa classe che ha fatto innamorare generazioni intere. Mai banale, sia in campo che fuori, Roberto Baggio è uno di quei personaggi che non saranno mai dimenticati. Capace di far emozionare con la palla tra i piedi e di far riflettere con le sue parole. Oggi il campione senza età, ha pubblicato la sua ultima autobiografia : un libro ricco di curiosità, retroscena e riflessioni molto interessanti. Se vuoi acquistarlo, puoi scegliere tra le varie versioni che Amazon mette a disposizione attraverso il suo store online.

Il racconto sincero di uno dei più grandi campioni della storia del calcio. una storia emozionante, che tratta le tappe saliente della carriera di Roberto Baggio, raccontata in prima persona dallo stesso ex calciatore. Gli esordi, i tanto discussi Mondiali, il Pallone d'Oro: questi sono solo alcuni dei temi trattati nell'autobiografia di Baggio.

In questo libro sono trattati alcuni dei temi di cui Baggio non ha mai detto ai microfoni pubblicamente. Dal precoce esordio, fino al rigore sbagliato in Nazionale, passando per gli affetti e i legami che nella sua carriera lo hanno cambiato e lo hanno reso quello che è stato: uno dei più grandi, se non il più grande, calciatore italiano di sempre.

La grandezza di Roberto Baggio non si misura solo in quello che ha fatto sui campi da gioco, ma anche e soprattutto nel suo stile unico e inimitabile che lo ha distinto per eleganza, classe e talento. Un uomo, prima ancora di un calciatore, apprezzato da tutti e amato in tutto il mondo

