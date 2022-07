Realme GT NEO 3: scheda tecnica, caratteristiche e prezzi

Se siete alla ricerca di uno smartphone dotato di prestazioni davvero elevate e realizzato con tecnologie all'avanguardia per quanto riguarda alta velocità ed experience da vero gamer, abbiamo scovato sul sito di Amazon un articolo che farà sicuramente al caso vostro.

Stiamo parlando del nuovissimo Realme GT NEO 3, uno smartphone dotato di sistema Android 12 sviluppato con le ultime tecnologie per garantire agli utenti delle prestazioni di altissimo livello ad ogni uso giornaliero di questo cellulare. Il Realme GT NEO 3 è uno telefono che si colloca nella fascia di prezzo di mercato medio- alto, ma è da oggi disponibile sullo store di Amazon ad un prezzo davvero molto vantaggioso.

Realme GT NEO 3 in offerta su Amazon

Realme GT NEO 3: recensione e scheda tecnica

Il nuovo Realme GT NEO 3 è realizzato strizzando l'occhio, rispetto ai suoi competitor, a 3 aspetti principali: la velocità di caricamento della batteria, un processore di elevatissima potenza, e un'ottimizzazione ad hoc per l'esperienza di gioco. Vediamo quali sono le caratteristiche principali analizzando la scheda tecnica di questo articolo.

Uno dei primi punti di forza che vale la pena analizzare è il suo processore Dimensity 8100 5G dotato di una CPU a otto core e di una GPU Mali-G610 a sei core, per prestazioni ultra veloci durante qualsiasi tipo di utilizzo. Grazie alla memoria UFS 3.1 e alla RAM LPDDR5 da 6.400 MHz i file di grandi dimensioni saranno facilmente archiviati e le app lanciate in un secondo.

Strettamente collegato al processore principale è l'altro processore, stavolta dedicato allo schermo, per un'esperienza di gioco più fluida a ogni singolo fotogramma. Durante la riproduzione dei giochi supportati, il processore di visualizzazione dedicato inserisce fotogrammi intermedi in modo intelligente, aumentando la velocità di frame fino a 120 fps e generando un miglioramento importante per quanto riguarda scorrevolezza e nitidezza delle immagini.

Realme GT NEO 3 in offerta su Amazon