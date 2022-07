Samsung Galaxy A22 5G Smartphone: scheda tecnica, recensione e prezzo

Parliamo di un telefono che si inserisce nella fascia di medio prezzo, ma che con gli sconti Amazon è acquistabile ad un ottimo prezzo, davvero molto conveniente.

Samsung Galaxy A22 5G in offerta su Amazon

Samsung Galaxy A22 5G: scheda tecnica

Vediamo nel dettaglio le specifiche tecniche del Samsung Galaxy A22 5G, un telefono dalle importanti dimensioni, che si riflettono sull'ampio display e sulla fantastica user experience.

Sistema operativo: Android 11

Android 11 Dimensioni : 159,3 x 73,6 x 8,4 mm

: 159,3 x 73,6 x 8,4 mm Peso : 186 grammi

: 186 grammi Sim Card : Nano, con Dual-SIM

: Nano, con Dual-SIM Velocità massima : 300 Mbps in download

: 300 Mbps in download Memoria : 64 GB

: 64 GB RAM : 4GB

: 4GB Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Fotocamera: Tripla - 48 Mp, 8 Mp, 2 Mp

Parliamo dunque di un telefono di spessore. Come si evince dalle caratteristiche tecniche, non ci sono dubbi sulla qualità dello smartphone che si impone sul mercato della telefonia come uno dei migliori prodotti in questa fascia di prezzo. Di seguito altre caratteristiche:

Amplia la visuale con il display Infinity-V da 6,6 pollici del cellulare Galaxy A22 5G e scopri cosa ti sei perso finora

da del cellulare Galaxy A22 5G e scopri cosa ti sei perso finora Con la rete di telefonia mobile di nuova generazione, la potenza del 5G cambia il modo in cui vivi e condividi i contenuti

cambia il modo in cui vivi e condividi i contenuti La batteria (tipica) da 5.000mAh³ ti regala ore di autonomia, e grazie ad una ricarica rapida adattiva fino a 15W, il tuo telefono Galaxy A22 5G torna velocemente alla piena carica!

(tipica) da 5.000mAh³ ti regala ore di autonomia, e grazie ad una ricarica rapida adattiva fino a 15W, il tuo telefono Galaxy A22 5G torna velocemente alla piena carica! Lo smartphone Android Galaxy A22 5G unisce la potenza del processore Octa-core e fino a 4GB di RAM, per prestazioni veloci ed efficienti. Sfrutta una memoria interna da 64GB? o aggiungi spazio extra con una scheda microSD? fino a 1 TB

e fino a 4GB di RAM, per prestazioni veloci ed efficienti. Sfrutta una memoria interna da 64GB? o aggiungi spazio extra con una scheda microSD? fino a 1 TB Scarica le nuovissime app di Google sul sistema operativo Android del tuo Galaxy A22 5G

