Maglia Napoli 2022/2023 azzurra - Replica ufficiale autorizzata

Ultimi giorni di ritiro per il Napoli che lunedì 15 agosto ritornerà in campo contro il Verona, per la prima giornata della nuova stagione di Serie A. Dopo un campionato da protagonisti, con la conquista di un posto per la prossima Champions League , i ragazzi allenati da mister Spalletti sono pronti per l'esordio in casa del Verona.

Per iniziare al meglio la nuova stagione degli Azzurri abbiamo selezionato sullo store di Amazon, un articolo indispensabile per tutti i tifosi che accompagneranno la squadra lungo il corso del campionato: stiamo parlando della nuova maglia del Napoli 2022/2023 firmata da uno degli stilisti più importanti al mondo, Giorgio Armani.

La maglia del Napoli 2022/2023 di cui stiamo parlando è la classica divisa home, quella utilizzata, per intenderci, durante i match tra mura dello stadio Maradona, in campionato ed in coppa. Realizzata al 100% in poliestere la maglia è totalmente azzurra con le spalle colorate in blu scuro, con doppio main sponsor sulla parte anteriore e simbolo della squadra sul lato del cuore. Sul lato destro, in alto, la sigla dello stilista.

Nuova Maglia Napoli 2022/2023 in offerta su Amazon

La nuova Maglia Napoli 2022/2023 EA7: XXL

La maglia del Napoli 2022/2023 è disponibile per ragazzi e adulti in 6 diverse misure. Le taglie partono dalla più piccola S fino ad arrivare alla tripla XL, così da soddisfare i bisogni di tutti dai più grandi ai più piccoli.

La maglia del Napoli ha un pregio assoluto: è dotata di un'eccellente vestibilità, e questo significa che le taglie disponibili saranno perfettamente coerenti con le misure del corpo. Il consiglio è quello di scegliere la taglia basandovi sui vestiti indossati nella vita di tutti i giorni.

Grazie al materiale con cui è realizzata, la maglia risulterà comoda, elasticizzata ed estremamente resistente e potrà essere utilizzata in moltissime occasioni: allo stadio, a casa per vedere la partita con gli amici o per andare a giocare a calcio indossando sempre i colori della vostra squadra del cuore.

Nuova Maglia Napoli 2022/2023 in offerta su Amazon