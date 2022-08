Astucci Roma: per il back-to-school dei veri giallorossi

L'inizio della scuola si avvicina, e in questi giorni tra svago e tempo libero , tra un tuffo al mare o in piscina, genitori e figli cominciano a pensare alle ultime compere da fare in vista del nuovo anno scolastico . Proprio per questo, abbiamo selezionato sul sito di Amazon , un articolo indispensabile dedicato a tutti i baby tifosi giallorossi : stiamo parlando dell'astuccio ufficiale dell'A.S . Roma , pratico, comodo ed estremamente capiente, realizzato in tessuto poliestere per una massima resistenza.

L'astuccio della Roma è disponibile in 3 differenti versioni: le prime due sono astucci a tripla zip, che possono contenere tra l'altro, pennarelli e pastelli, che sono comunque compresi nell'acquisto. Il terzo astuccio invece è un modello Tombolino, ha una forma tubolare e allungata, e rimane più piccolo rispetto agli altri due, per una praticità maggiore senza però rinunciare alla comodità e alla capienza. I 3 astucci sono prodotti ufficiali della squadra giallorossa, come dimostra il cartellino di autenticità posto all'interno.

Astuccio A.S. Roma su Amazon

L'astuccio della Roma è disponibile in offerta su Amazon, dotato non solo del set base, con penne, gomma, temperino, matite e righello. Acquistandolo, all'interno degli altri due scomparti troverete pennarelli e pastelli targati Giotto.

Questo astuccio a 3 zip è realizzato in tessuto poliestere che gli conferisce compattezza, ma anche una notevole resistenza a strappi e abrasioni. Sulla parte forntale è applicata una patch in gomma con lo stemma della Roma e il nome ben in vista in alto. Due bande curve, colorate in giallo, completano la decorazione, con richiami alla squadra davvero dettagliati.

Inoltre questo articolo è protetto sia dalla garanzia legale che dalla politica dei resi, che vi permetterà di restituirlo entro i 30 giorni dall'acquisto, se non foste soddisfatti o se dovesse arrivare a casa vostra danneggiato.

Astuccio AS Roma su Amazon