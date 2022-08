Ecco il miglior pallone da beach volley in offerta su Amazon

Il mese di Agosto sta purtroppo per giungere al termine, si rientra dalle ferie e si torna a lavorare, ma si può sempre trovare del tempo per non rinunciare al divertimento e saltare sulla sabbia grazie a una calda partita di beach volley. Amazon mette in offerta un pallone da beach Mikasa , sponsor tecnico e fornitore ufficiale esclusivo della Federazione Italiana Pallavolo.

Caratteristiche Mikasa VLS300

Il pallone Mikasa VLS300, di colore blu, giallo e bianco ha un peso e una dimensione ufficiali, proprio come nelle Olimpiadi, di cui Mikasa è stato fornitore in Pechino 2008. L'articolo è composto da 10 pannelli curvi, avendo così meno cuciture rispetto al modello precedente, rendendo la palla più forte senza il rischio di modificare la propria forma. Le finiture superficiali sono di alta qualità permettendo di migliorare l'impermeabilità del prodotto fornendo al tempo stesso un controllo particolarmente buono da non far scivolare il pallone dalle mani. Il prezzo dell'articolo passa da 74,95€ a 55,97€ grazie al 15% di sconto offerto da Amazon.

Perchè comprare Mikasa VLS300

Il pallone Mikasa è probabilmente il miglior prodotto per giocare a beach volley senza la preoccupazione che questo si possa deformare o rompere, infatti è anche il motivo prevalente per cui gli utenti consigliano questa marca. Un'utente scrive infatti sulla sua recensione che anche se sembra scontato, grazie alla sua doppia intelaiatura essa dona al pallone una forma perfetta, il materiale in pelle la rende al tatto piacevole rendendo il grip in battuta e in ricezione ottimale. Il voto dato al prodotto da questo utente è un 10 secco.

Clicca per vedere il palone Mikasa in offerta su Amazon