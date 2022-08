NBA 2K23 per PS5, PS4, Xbox e Nintendo: pre-ordinalo ora su Amazon!

Finalmente, dopo i molti annunci di questi mesi, l'attesa sta per volgere al termine : il 9 settembre , uscirà in Italia, il nuovissimo NBA 2K23 il videogioco sul basket più famoso del pianeta e che conta milioni di giocatori in tutto il mondo.

Su Amazon è cominciato il pre ordine per avere a casa tua NBA 2K23, disponibile per PS5 e PS4 ma anche per Xbox e Nintendo Switch. Inoltre grazie all'acquisto effettuato tramite il gigante dell'e-commerce, si avranno in omaggio alcuni bonus che spiegheremo nel dettaglio nelle righe che seguono.

NBA 2K23, così come hanno annunciato gli sviluppatori, sarà il videogame sul basket più realistico di tutti i tempi, grazie ai miglioramenti su grafica e gameplay e potendo contare sul ritorno delle Jordan Challenges, un'intera sezione di gioco dedicata al giocatore più forte e famoso della storia: Michael Jordan.

NBA 2K23 per PS5: pre order e data di rilascio

Su Amazon è possibile pre ordinare NBA 2K23 già da adesso e riceverlo direttamente il 9 settembre, data prevista per il rilascio ufficiale in Italia. Sullo store il gioco è disponibile al prezzo di 79.99 nella "Amazon Edition", che consente di ricevere un bonus di 5000 VC e 5000 punti, e 10 pacchetti promo settimanali.

La consegna per questo articolo è totalmente gratuita. Il gioco inoltre è protetto della garanzia legale e dal diritto di recesso, che permette di restituirlo in caso di danneggiamento, entro i 30 giorni dall'acquisto.

NBA 2K23 per PS5 disponibile su Amazon: preordinalo subito!

NBA 2K23 per Ps4: uscita e prezzo su Amazon

Anche chi possiede la Playstation 4 avrà la possibilità di giocare ad NBA 2K23 a partire dal 9 settembre. Su Amazon il gioco è disponibile al prezzo di 69.99, e anche in questo caso la consegna dell'articolo è gratuita.

Con la versione "Amazon Edition" riceverete due contenuti digitali extra: 2.000 VC + 1 pacchetto promo la mia squadra. Come per PS5 le novità del nuovo NBA 2K23 sono tantissime: miglioramenti grafici, nuove abilità e skill durante i tiri da fermo e in movimento, un gameplay difensivo volto a creare difesa su palla e blocchi dei tiri più realistici.

NBA 2 2K23 per PS4: preordine su Amazon!