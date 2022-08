Compressore d'aria elettrico in offerta su Amazon da portare sempre con te

Dettagli del prodotto

La batteria da 2*2600 mAh e pressione dell'aria massima di 150 psi permette una capacità della batteria cinque volte maggiore per una maggiore durata,così da accelerare il processo di gonfiaggio della bicicletta ad un tempo di soli 2-3 minuti.

Il connettore di tipo C fa si che ci sia una maggiore velocità di ricarica e preparazione del viaggio più facile. Il tubo dell'aria da 11,22 pollici consente più spazio per il flusso dell'aria calda in modo che non diventi troppo caldo dopo l'uso.

L'ugello dell'aria è collegato direttamente al tubo in modo da non doverlo smontare più volte ed è facile da usare ed è dotato inoltre di una doppia guarnizione. Il rumore generato durante il funzionamento è stato ridotto.

Il display adotta un display a LED ad alta risoluzione e maggiore chiarezza. Inoltre permette un minor consumo energetico, facile manutenzione e maggiore durata. Può essere utilizzato anche come luce LED di emergenza per fornire un'illuminazione per diverse ore.

I fori per l'aria su entrambi i lati, costruzione brevettata da Cycplus, consente una dissipazione del calore più rapido.

Specificazioni, modalità e informazioni sulla ricarica

Dimensioni del prodotto: 36 x 65 x 172,9 mm

Peso netto del prodotto: 461 g

Pressione gonfiabile: 150PSI (MAX)

Capacità della batteria : batteria al litio integrata da 2600 mAh

Ricarica : Tipo-C, 2h

Unità di visualizzazione: PSI, BAR

Le 5 Modalità Intelligenti:

Modalità auto: 2.5 BAR, Valvola schrader Modalità bicicletta: 45 psi , Valvola schrader Modalità moto: 2.4 BAR, Valvola schrader Modalità palla: 8 psi Modalità personalizzata: 150 psi, altri prodotti

Informazioni sulla ricarica:

Si prega di caricare il gonfiatore prima di utilizzarlo per la prima volta o se non è stato utilizzato per molto tempo

L'indicatore di carica diventa rosso durante il processo di carica e verde quando la batteria è completamente carica

Normalmente, anche se non usi il gonfiatore, dovresti caricarlo una volta ogni due mesi. Se lasciata scarica per lungo tempo, la batteria si scarica eccessivamente, con conseguenti danni alla batteria

