Ristoranti con sconto al 50% per Roma, Bari, Pompei, Leverano e Cagliari

Uscire a cena fuori è un piacere , un divertimento e un toccasana per il nostro benessere. Si mette uno stop alla routine quotidiana e ci si concede, da soli o in comapagnia, una buona pietanza con un piacevole bicchiere d'accompagnamento. Se il locale, poi, si distingue per accoglienza e bellezza, ancora meglio . Quello che tutti desiderano e sperano quando si esce a cena fuori, però, è soprattutto pagare il giusto, in base a un buon rapporto qualità-prezzo . Il Corriere dello Sport, allora, ha riservato ai lettori una selezione di ristoranti e locali in promozione , a Roma e non solo, dove mangiare bene e pagare persino la metà.

Roma, ristoranti: offerte speciali e sconti del 50%

Fuso Sushi

Ottimo ristorante giapponese e fusion dove i piatti sono preparati con cura e precisione e ogni ingrediente è scelto e selezionato in base a freschezza e qualità. Si presta particolare attenzione alle ricette della tradizione, ma la vera specialità del locale sono i piatti a base di carne Wagyu. Da Fuso l’atmosfera è calda e accogliente e i particolari di design rendono il locale estetico e di buon gusto, permetto di vivere, così, un'esperienza di puro piacere. Tuffati nella sushi experience più bella della capitale.

Palmerie Pokè

Palmerie Pokè, in zona San Lorenzo a Roma, è un grazioso locale specializzato nella prepazione di pokè componibili. Utilizza soltanto ingredienti freschi e di prima scelta e tutti, ma proprio tutti, possono trovare la pokè che desiderano: carnivori, vegetariani e vegani. Il locale si è esteso nel tempo su tutto il territorio romano, aprendo nove punti vendita: Nuovo Salario, Flaminio, Ostia, Prati, Marconi, Corso Trieste, Tiburtina, Torrevecchia, Montesacro. Le specialità non sono soltanto le pokè componibili ma anche i bagle, le tartare, il salmone, l'avocado, l'edamame e tanto altro.

Ristorante Fornari

Fornari Catering & Restaurant è un caldo e ospitale ristorante a Roma che prepara gustosi piatti della cucina italiana e mediterranea. Vale la pena provare i primi e i secondi, tra i cavalli di battaglia tonnarelli cacio e pepe e tagliata di manzo, ma è ottima anche la pinsa. Si realizzano menù specializzati per ogni evento e lo chef Andrea crea delle preparazioni speciali curando la presentazione nei minimi dettagli.

Ristorante Mediterraneo al Maxxi

Mediterraneo Ristorante e Giardino è il nuovo ristorante del MAXXI. Il suo menù offre piatti orientali e occidentali, come sushi, pizza, primi e secondi piatti di carne, con una particolare attenzione alla tradizione mediterranea. Di grande rilievo e professionalità lo chef e il sushista, ma anche la pasticceria gode di altissima qualità, dato che la pasticcera proviene direttamente dai forni di Bake Off Italia.

Bari, mangiare a metà prezzo : offerte e sconti del 50%

Antica Pescheria Moretti e Gastronomia

Antica Pescheria Moretti & Gastronomia dal 1948 porta sulla tavola dei clienti i migliori prodotti ittici direttamente dal mare. I preparati da asporto sono composti esclusivamente di pescato quotidiano e il menù è fatto di tante pietanze gustose: primi della tradizione, carpacci, secondi di pesce, tartare, pokè bowl, zuppe, fritti e insalate. Il personale e preparato è di grande professionalità.

Flower Burger

Questo è il posto in cui il burger e la cucina vegana si incontrano, grazie alla frizzante idea del giovane imprenditore propriatrio. I burger hanno un particolare impasto colorato a base di curcuma, barbabietola e carota nera, e sono accompagnati da patate profumate alla paprika, edamame o patatas buenas. I sapori esclusivi e particolari delle preparazioni sono perfettamente abbinati, utilizzando ingredienti come germogli di soia, tofu, ceci e quinoa.

Ristoranti a Pompei: promozioni e offerte

Cosmo Restaurant Pompei

Cosmo Restaurant è un ristorante contemporaneo situato a Pompei, dotato di location e cucina ispirati ai quattro elementi della natura: fuoco, aria, acqua, terra. Il menù è composto da piatti della tradizione raffinatamente rivisitati, restituento un mix esplosivo di bontà e gusto. Ravioli al ragù napoletano, ricciola, baccalà e guancia di manzo sono solo alcune delle ricercate pietanze che il menù offre. Il locale ha un design che gioca sui toni del verde e su materiali di legno, creando un'atmosfera estremamente calda e accogliente.

Locali a Cagliari: promozioni e offerte del 50%

Ristorante Porta Flavia

Il ristorante Porto Flavia offre squisite specialità di mare sarde nella magica miniera di Porta Flavia. I piatti sono preparati con cura e professionalità: crudi di pesce, crostacei, ottimi primi e secondi. Il tutto accompagnato da un buon vino che non può mai mancare. Il locale è estremamente accogliente e luminoso, con sale spaziose e legno in vista.

Locali a Leverano: l'offerta del 50%

Ristorante Pizzeria da Franco

Il ristorante pizzeria da Franco è uno dei locali più apprezzati della zona di Leverano, in provincia di Lecce. In un borgo così tipico e ricco di storia anche la cucina rispecchia la tradizione pugliese. L'offerta è davvero vasta: primi piatti di pesce, grigliate, fritture, specialità di carne e pasta fresca fatta in casa. Non manca poi un'ottima pizza cotta nel forno a legna.

Vini della Sardegna: lo sconto del 50% sui box di vini

Cantina Mulleri - Vini di Sardegna

Non puoi mangiare bene se non bevi bene. La Cantina Mulleri si trova in Sardegna, precisamente a Quartucciu, e lavora le uve di Carignano e Vermentino con estrema passione. In una terra ricca di storia il progetto dell'azienda vinicola familiare incrocia l'arte con il gusto per il vino, ricercando gusti morbidi, avvolgenti e versatili. Grande ricercatezza anche nei materiali delle bottiglie e nel packaging.

