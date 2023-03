Vacanze basso costo in Italia: gli imperdibili sconti al 50%

Dove andare in vacanza in Italia a basso costo? Il Corriere dello Sport con Promotoday presenta alcune imperdibili occasioni per partire senza preoccuparti del tuo budget e non spendere una fortuna. Hotel fronte mare, spiagge cristalline, centri SPA e attività outdoor. Di seguito una selezione delle più belle strutture alberghiere in località marittime e di escursioni all'aria aperta.

Puglia: Hotel e Resort fronte mare al 50% di sconto

Ecoresort le Sirene Baia Verde

In una delle più suggestive baie della Puglia e immerso nella pineta del Parco Naturale Regionale, l'hotel Ecoresort le Sirene affaccia direttamente sul mare e dispone di lido privato, piscina attrezzata con solarium, ristorante vista mare, impianti sportivi, parcheggio gratuito, un centro congressi, un caffè con serate a tema e un piano bar sulla terrazza della piscina. Le camere in totale sono 120 e sono dotate di tutti i comfort richiesti da un viaggiatore parcheggio gratuito. Inoltre, l'Ecoresort propone vari servizi: attività acquatiche tra cui lo snorkeling, il windsurf e il canoismo; servizi benessere come pacchetti SPA.La posizione strategica, la piacevolezza del verde, il mare fuori dalla finestra e uno staff altamente qualificato sono le motivazioni che rendono questo posto estremamente accogliente.

Joli Park Hotel Gallipoli

Al centro di Gallipoli, a pochi passi da Corso Roma e dal lungomare, il Joli Park Hotel è una struttura di 6 piani, categoria 3 stelle, che offre una serie di servizi di prim’ordine per un soggiorno di vacanza o per business. Dispone di un'esclusiva piscina con solarium e copertura amovibile e di un’area gym con SPA, per una perfetta esperienza benessere. Sono presenti, anche, degli impianti sportivi e un un ristorante interno che offre deliziose pietanze della tradizione pugliese e non solo. La struttura è pet friendly e organizza una serie di tour e attività outdoor.

Hotel Bellavista Gallipoli Centro

L'Hotel Bellavista si affaccia sul centro della città, proprio sul nuovo porto turistico di Gallipoli. La struttura è un moderno grattacielo di quattordici piani con con una vista mozzafiato sull’isola del borgo antico e sulla riserva marina dell’Isola di S. Andrea. Dotato di un magnifico centro benessere con palestra, sauna, e vasca idromassaggio, il Bellavista offre anche ai suoi ospiti delle tariffe scontate per accedere al lido con spiagge cristalline immerso un una pineta privata e completamente attrezzato.

Hotel Terminal Santa Maria di Leuca

Tra le spiagge bianche e le acque limpide del Salento compare questo splendido hotel con spiaggia privata a soli cinque minuti, con una piscina all'aperto e con una terrazza solarium. La struttura si trova in una zona di business vicino alla Grotta del Soffio e disponde di un ristorante con terrazza vista Mar Mediterraneo che prepara ottime pietanze della cucina tipica salentina. Gli ospiti possono usifruire di un centro SPA, di massaggi e di una sauna, ma possono anche effettuare una serie di attività di divertimento come escursioni a piedi, ping pong e snorkeling.

Slow Active Tours Coupon: le vacanze attive

Slow Active Tours offre servizi di cloturismo in Puglia e viaggi a piedi in Italia, realizzando pacchetti su misura per tutti: per chi viaggia da solo o in famiglia, in gruppo o in libertà. Tra le destinazioni principali: Puglia, Sicilia, Costiera Amalfitana, Cinque Terre, Toscana ed Emilia Romagna. Nei viggi sono inclusi i pernottamenti con colazione, il trasporto bagagli, l'assistenza telefonica, un’esperta guida locale. Non perderti un'esperienza unica all'insegna della natura e della condivisione.

