Rafting Lazio: Sconto 50% coupon da 20€

Inizia la primavera e, con lei, cresce anche la voglia e il piacere di passare delle splendite giornate in mezzo alla natura con la famiglia o con gli amici. Perchè non provare, però, a unire sport, natura e divertimento? Il Corriere dello Sport con Promotoday offre la splendida possibilità di fare rafting nel Lazio pagando persino la metà del prezzo . Scopri come vivere un' avventurosa esperienza godendo dei migliori sconti.

Il Centro Adventureland Park è il Parco divertimento Naturale di Cassino che offre la possibilità di fare rafting alla metà del prezzo. L'area naturale moderna e attrezzata, che si estende per oltre dieci ettari, è gestita da un gruppo di giovani del luogo legati dalla forte passione per lo sport agonistico e, in particolare, per il rafting; quest'ultima è, infatti, una delle attività più amate e apprezzate del Parco, soprattutto perchè accessibile a ogni fascia di età. Possono farla proprio tutti: sia gli avventurosi, vivendo l'ebbrezza di uno sport intenso tra le acque e le discese del fiume, sia le famiglie e i ragazzi, godendosi una splendida e tranquilla gita sull'acqua nella calma della natura e del paesaggio. Tutto questo è possibile si tratta di uno sport "fatto su misura", ossia perfettamente adattabile alle attiduni di ciascuno. L'Adventureland Park consente al pubblico di scegliere autonomamente la difficoltà della discesa sulle acque, offrendo ben tre diversi livelli di Rafting: Rafting Soft, Rafting Power e Rafting Super.

Il Rafting Soft: per bambini e famiglie

Il Rafting Soft è uno sport accessibile a tutti e a tutte le fasce d'età: anche i bambini, a partire da 2 anni, possono partecipare! Si tratta di un vero percorso naturalistico nel bel mezzo del paesaggio del fiume Gari, un'esperienza piacevole e rilassante a contatto con le acque cristalline del fiume. La guida e l'equipaggiamento dell'Adventureland Park, efficienti e professionali, consentiranno una splendida gita sull'acqua in totale sicurezza.

Il Rafting Power: un'esperienza più audace

Il Rafting Power è il livello successivo adatto a famiglie, adulti e bambini, dai cinque anni in sù, che desiderano un pò di adrenalina e avventura in più. La discesa col gommone è sicuramente più lunga, avvincente e appassionante e termina con la possibilità di vivere splendidi bagni in acqua, senza lanci in rapide troppo impegnative. Le acque del fiume Gari sono sicure e calme e non movimentare da aspre correnti.

Il Rafting Super: la forza delle acque

Il Rafting Super è lo step ancora successivo: qui la disciplina si trasforma in una vera e propria ondata di adrenalina di circa tre ore che, con l'accompagnamento delle migliori guide, sarà una vera navigazione tra le correnti del fiume. Tuffi, ribaltamenti, rapide e discese: in questo sport si deve letteralmente surfare tra le onde col gommone, con un pizzico di coraggio e con tanto desiderio d'avventura.

Il Rafting Super, resta, comunque, aperto a tutti, agonisti e non!

Area green

Cassino Adventure dispone anche di un’area green attrezzata per picnic e barbecue, così da poter trascorrere momenti di completo relax e piacere a seguito di una giornata sulle acque.