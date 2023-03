Ferrari con sconto al 50%: corso guida sicura con attestato

Amanti delle auto e della guida su strada, per voi un'offerta esclusiva: corso completo di guida sicura in pista con Ferrari ad un prezzo speciale e comprensivo di attestato. Corriere dello Sport offre su PromoToday la possibilità di eseguire un corso professionale e avanzato, con rilascio di certificazione, funzionale all'acquisizione di tutte le conoscenze e le pratiche necessarie per guidare correttamente e in sicurezza in strada. Tutto questo è possibile farlo, però, a bordo di una Ferrari e persino alla metà del prezzo!