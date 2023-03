Integratori per sportivi: aminoacidi e altri prodotti in sconto al 50%

Fare sport è un toccasana per la mente e il corpo : migliora l'attenzione e l'autocontrollo, modera lo stress, combatte la depressione ed è un baluardo contro malattie e problemi fisici. E' una vera e propria terapia completa che tutti dovrebbero inserire di default nel proprio stile di vita e nella propria routine, così da raggiungere un livello di salute e benessere, e quindi di felicità, sempre più alto. Per fare sport, può essere utile supportare l’organismo attraverso l'assunzione e l'utilizzo di una serie di prodotti specifici e di integratori funzionali alla performance o al recupero. Corriere dello Sport propone con PromoToday una selezione di prodotti scontati fino al 50%, che possono sicuramente aiutare gli sportivi nei loro allenamenti e nelle loro prestazioni.

Aminoacidi: sconto del 50%

Mythoxan Aminoacidi e Integratori Alimentari è una linea professionale di aminoacidi per lo sport, uno dei supplementi nutrizionali più importanti per la salute. Il pool di nove aminoacidi agisce rapidamente a favore del potenziamento muscolare e sulla riduzione dei radicali liberi, favorendo così il ricambio cellulare e rappresentando una delle forme di integrazione più usate per ritardare l'affaticamento muscolare e contribuire al rafforzamento, la forza a la resistenza del corpo.

La linea prevede una serie di prodotti 100% gluten free - 100% senza lattosio:

Mythoxan Forte 420 compresse: aminoacidi e sali minerali organici per favorire il catabolismo muscolare e il recupero energetico, indicato per una dieta ipocalorica funzionale al consumo di grassi e alla preservazione dei muscoli.

: aminoacidi e sali minerali organici per favorire il catabolismo muscolare e il recupero energetico, indicato per una dieta ipocalorica funzionale al consumo di grassi e alla preservazione dei muscoli. Mythoxel Crema Viso Anti-age 50ml: la sua particolare formula, data dall'associazione di aminoacidi, acido ialuronico, vitamina E ed esperidina, favorisce il ricambio cellulare e promuovere la sintesi di nuovo collagene. Protegge dai ridicali liberi e dai raggi UVB migliorando il tono e la luminosità della pelle.

Il Collirio degli sportivi: offerta speciale

Collisport è un prodotto unico ed esclusivo nel mercato dei prodotti oftalmici, perché creato appositamente per il benessere oculare di chi fa sport all'aria aperta o contatto con acqua e terra. Chi pratica attività fisica ha bisogno di essere completamente libero da qualsiasi fastidio così da performare al massimo e godere integramente dei benefici che lo sport apporta su corpo e mente. Anche l'idratazione degli occhi non è esclusa! Di seguito la selezione dei tre prodotti oculari, ognuno specifico per funzione e utilizzo.

Collisport acqua

Soluzione oftalmica funzionale alla lubrificazione e alla protezione dell'occhio di chi fa sport all'aperto ed è esposto alle radiazioni solari. Un toccasana per lo stress oculare a base di SOD.

Collisport terra

Soluzione oftalmica a base di Camomilla, Malva e Acido Ialuronico, altamente lubrificante e adatta a chi fa sport a contatto con polvere, smog e sabbia.



Collisport aria

Soluzione Oftalmica a base di Acido Ialuronico indicata per tutti gli sportivi che fanno sport in acqua, in piscina o al mare. Una salvezza per l'occhio secco e arrossato da cloro, eccessiva salinità e detergenti.

