Campi da Padel a Roma: sconti e coupon 50%

Il padel, uno degli sport "rivelazione" degli ultimi anni, si sta conquistando il posto di sport più praticato nel territorio italiano e, in particolare, a Roma. Disciplina estremamente divertente e accessibile a qualsiasi fascia d'età, il padel soddisfa le esigente di tutti gli, adulti e ragazzi, atleti e giocatori amatoriali, tanto che sembra essere diventato il nuovo calcetto delle ore 19:00! Roma, appunto, offre moltissime opportunità per praticarlo, ma il Corriere dello Sport assieme a PromoToday ha selezionato un'occasione da non perdere per allenarsi e giocare a padel alla metà del prezzo! Scopri dove e come è possibile godere della promozione divertendoti risparmiando.