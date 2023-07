PromoToday, il B2C dove lo shopping è scontanto e conveniente! 

SportNetwork , concessionaria pubblicitaria di famose testate editoriali, tra cui Corriere dello Sport e TuttoSport , ha aperto un nuovo sito e-commerce: PromoToday! PromoToday è il B2C rivoluzionario sviluppato in cloud, grazie alla piattaforma Shopify, dove è possibile fare acquisti in maniera alternativa : nello scaffale virtuale si possono trovare prodotti che coprono una vastissima offerta di categorie merceologiche : dai viaggi ai centri benessere, dall’abbigliamento agli abbonamenti in palestra, dagli integratori per sportivi ai ristoranti.

PromoToday, il B2C vicino al cliente

PromoToday sta al passo con i tempi e considera le esigenze dei clienti di oggi in costante evoluzione, perché più informati, più attivi, più dinamici e più mutevoli; infatti, una delle costanti dello shopping contemporaneo è la ricerca di informazioni da parte dei clienti prima dell'acquisto di un nuovo prodotto. Quante volte vi è capitato di cercare e di guardare un paio di scarpe online e poi comprarle direttamente nel punto vendita? PromoToday fa proprio questo: garantisce il momento zero, ossia quello che precede l’acquisto e che è fatto di ricerca online, conoscenza del prodotto e delle sue funzionalità. Su questo sito e-commerce c’è una vera e propria scacchiera di categorie merceologiche da scoprire, con tutte le relative informazioni aggiuntive richieste.

Vai su PromoToday!

Perchè su PromoToday lo shopping è conveniente?

La caratteristica distintiva di questo B2C sta nella completa convenienza dello shopping. Perchè?

Perché qui i prodotti si acquistano a un prezzo incredibilmente scontato attraverso una moneta di scambio, che è un semplice coupon: si compra il coupon online a un valore nominale superiore e si paga direttamente con questo presso la struttura.

PromoToday cavalca l’onda dell’effetto ROPO, Research Online Purchase Offline, offrendo, però, molti più benefit!

Scopriamo come funzionano i coupon.

Come si acquista su PromoToday?

La particolarità del sito e-commerce di SportNetwork è proprio la modalità di acquisto dei prodotti. Gli step sono semplicissimi: si individua il prodotto o il servizio in offerta di cui si necessita, si acquista il coupon digitale relativo, si scarica per e-mail e si paga con quello direttamente presso la struttura.

Coupon PromoToday, la nuova moneta scontata

Il coupon non è un semplice buono sconto, ma una vera e propria moneta sostitutiva dal valore nominale superiore del 30% o del 50%, a seconda dei prodotti. Si tratta di un contante complementare estremamente conveniente, perché utilizzabile in qualsiasi momento: nei weekend e nei giorni di festa, in occasione di saldi e promozioni. Non è da sottovalutare, poi, la sua cumulabilità: se si hanno a disposizione tre coupon, ad esempio, è possibile sommarli ed effettuare un’unica transazione per un singolo acquisto. Infine, è perfetto per essere regalato e per risparmiare senza rinunce! Proprio questo è lo scopo di PromoToday: mettere i clienti nella condizione di fare acquisti a un prezzo economico e vantaggioso senza fare a meno della qualità.

Per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo dei coupon leggi qui.