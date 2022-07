Offerta Amazon imperdibile - Macchina da caffè Philips Serie 2200

Una delle abitudini a cui tutti gli italiani sono più affezionati, è sicuramente quella della pausa caffè. Un gesto che accompagna molti momenti della nostra giornata: in casa, al lavoro o mentre si è in giro a svolgere le faccende quotidiane, il caffè è per gli italiani è un piacere, da soli o in compagnia, è un'abitudine praticamente irrinunciabile.