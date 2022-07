I prodotti Amazon con sconti fino al 66% per il Prime Day

Nei giorni del 12 e 13 luglio su Amazon.it è tempo di Prime Day. Sono moltissime le offerte dedicate sul marketplace per questa ricorrenza, dedicata ai possessori dell’abbonamento Prime di Amazon. E proprio la società stessa, ha deciso di partecipare attivamente ai giorni delle offerte, con sconti molto allettanti per i suoi prodotti smarthome, come i dispositivi Echo e Fire Stick, che arrivano a riduzioni di oltre il 60% rispetto al prezzo solito.

Se quindi non vedete l’ora di mettere un Echo Dot nel vostro salotto e divertirvi con familiari e amici a chiedere ad Alexa le cose più curiose e difficili ecco un paio di offerte che non potete perdere.

Echo Dot 4° Generazione color Antracite

Lo smart speaker di casa Amazon più venduto, proposto in questa versione color antracite. Con l’Echo Dot è possibile rendere la propria casa smart, attraverso le funzioni integrate dello smart speaker tutti i dispositivi presenti in salotto o nella stanza in cui installerete il vostro Echo Dot possono essere comandati con la propria voce. Dalle luci, alla TV, fino agli elettrodomestici e, con l’ausilio di qualche componente compatibile in più, addirittura anche il citofono o le serrande elettriche. Per il Prime Day 2022 lo sconto è molto allettante, oltre il 60% (67% per la precisione), acquistalo il 12 o il 13 luglio, lo avrai a casa per meno di € 20.

Acquista Amazon Echo Dot 4° generazione a soli € 19,99.

Echo Dot 3° Generazione

La versione precedente dell’Echo Dot, con l’integrazione di App per il controllo dell’illuminazione, della TV e degli elettrodomestici intelligenti. Disponibile per il Prime Day a un prezzo imperdibile, € 17,99 con il 64% di sconto.

Acquista Echo Dot 3° Generazione a € 17,99.

Fire TV Stick e Fire TV Stick 4K

Hai una televisione in più ma non sai come sfruttarla al meglio perché non è smart? Non vuoi acquistare un nuovo apparecchio per la stanza dei bambini o per lo studio? La soluzione è Amazon Fire TV Stick. Un dispositivo per lo streaming che si collega facilmente al televisore e lo rende smart, perché include tutte le app per accedere alle piattaforme più diffuse. Dalla stessa Amazon Prime Video, fino a Netflix, Disney+, YouTube, DAZN, Now TV e molte altre ancora. Per il Prime Day 2022 sono disponibili sia nella versione standard che 4K, con sconti dal 43% al 55%.

Fire TV Stick disponibile a € 22,99 (sconto 43% per il Prime Day)

Fire TV Stick 4K disponibile a € 26,99 (con sconto Prime Day del 55%)

Echo Show 5 (2° Generazione)

Lo Smart Speaker con schermo intelligente, Alexa integrata e una telecamera da 2 MP. Con Amazon Echo Show 5, oltre a tutte le funzionalità integrate di Alexa, puoi organizzare la tua giornata, guardare video e notiziari, ascoltare Podcast da tutte le piattaforme e controllare cosa succede in casa anche quando non ci sei.

Con il Prime Day 2022 è offerto a quasi il 60% di sconto, il 12 e 13 luglio lo porti a casa a soli € 34,99.

Acquista Amazon Echo Show 5 a € 34,99 (59% di sconto)

Echo Auto

Tutta la potenza di Alexa, in auto con te, ovunque tu vada. Con Amazon Echo Auto puoi integrare le funzioni dello Smart Speaker con la tua automobile. Si connette direttamente all’App sul tuo telefono e riproduce contenuti e chiamate direttamente dagli altoparlanti della tua auto. Acquistalo il 12 e 13 luglio 2022 per il Prime Day con uno sconto del 55%.

Acquista Echo Auto a € 26,99