Amazon Prime Day, le migliori offerte sugli smartphone

Finalmente è arrivato l’Amazon Prime Day, due giorni di super sconti sulla piattaforma e-commerce più famosa del mondo. Vista l’occasione abbiamo selezionato le migliori offerte sugli smartphone da non perdere se siete alla ricerca di un nuovo modello per sostituire il vostro vecchio modello. Di seguito una selezione di prodotti imperdibili con il relativo link per acquistarli… Partiamo con questa caccia allo sconto migliore!

Samsung Galaxy S22 5G

Samsung è sinonimo di qualità e questo modello è l’ultimo uscito della linea Samsug Galaxy. La vera novità del S22 5G è Nightography che illumina la notte con colori più vividi e rivoluziona i tuoi scatti notturni. La fotocamera da 50MP e il Super Clear Glass³ catturarano più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli per scatti notturni degni di una macchina fotografica. Se siete amanti delle giornate trascorse all’aperto vi farà piacere sapere che questo modello ha lo straordinario display Dynamic AMOLED 2X ideato appositamente per garantire un’elevata visibilità all'aperto e una vista chiara anche in pieno giorno.

Samsung Galaxy S22 5G

Apple iPhone 12 mini (256GB) - Azzurro

Gli amanti dei prodotti Apple sono sempre alla ricerca di alte prestazioni unite al design caratteristico del brand. Ma non tutti amano correre dietro le nuove uscite, sono in molti a non interessarsi particolarmente della corsa all’ultimo modello e preferendo un acquisto più oculato ma comunque di altissima qualità. Questo è il caso di questo modello di iPhone 12 mini nella versione azzurra, un piccolo gioiello della tecnologia che rimane tra gli smartphone più venduti sul mercato. Impossibile non includerlo nella lista delle migliori offerte sugli smartphone di questo Prime Day.

Iphone 12 mini azzurro - 256 GB

Apple iPhone 13 (128 GB) - verde

Questo modello non ha bisogno di presentazioni, dal momento della sua uscita si è ritrovato nei carrelli di persone di tutto il mondo in attesa di un’offerta per portarlo a casa a un prezzo vantaggioso. Quindi ci rivolgiamo a voi, amanti della Apple e, soprattutto, del colore verde, questa è sicuramente un’offerta del Prime Day da non perdere.

Apple iPhone 13 verde - 128 GB

OPPO Find X5 Pro

Oppo, l'azienda di elettronica e telefonia cinese, sta puntando a diventare uno dei leader nella produzione di smartphone a livello mondiale e vanta una grande quantità di prodotti e una vasta scelta adatta a ogni gusto o possibilità economica. OPPO Find X5 Pro è lo smartphone ideale per gli amanti della fotografia, con le sue tre fotocamere e le relative funzioni.

OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X3 Lite Smartphone 5G

Rimaniamo in tema con un altro modello di Oppo, che si caratterizza per la sua leggerezza. Con i suoi 7,9mm di spessore e 172gr di peso, find x3 lite risulta estremamente sottile con uno schermo da 6,4'' ed un refresh rate da 90hz; inoltre, la lavorazione oppo glow dona a find x3 lite un design distintivo: elegante e resistente. Insomma, l’offerta Prime Day ideale per coloro che si lamentano sempre delle dimensioni troppo ingombranti degli smartphone usciti negli ultimi anni.

Oppo Find X3 Lite Smartphone 5G

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Questo modello di Xiaomi è improntato tutto sulla velocità grazie a DotDisplay AdaptiveSync da 6.5” a 90Hz in grado di adattare automaticamente la frequenza di aggiornamento in base ai contenuti, garantendo un’esperienza fluida e un utilizzo ottimale della batteria.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Realme GT Neo 2 Smartphone

Realme GT Neo 2 è uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista e si caratterizza per la sua multimedialità. Si tratta di un’opzione pensata per coloro che, in uno smartphone, ricercano sempre nuovi livelli di prestazioni ed efficienza. Altro aspetto degno di nota è la durata della batteria, può durare tutto il giorno e resiste a ben 24 ore di riproduzione video! Approfittate di questa offerta smartphone cliccando qui sotto.

realme GT Neo 2 Smarphone