Prime Day, le migliori offerte di oggi sugli smartwatch

Gli smartwatch sono figli della nostra epoca e hanno quasi rimpiazzato l’orologio classico. Raccontare lo scorrere del tempo, per un orologio, non è più sufficiente, vogliamo avere la possibilità di leggere le notifiche, rispondere a messaggi, contare quanti passi facciamo durante la giornata e mettere delle sveglie e promemoria per non dimenticare gli appuntamenti importanti.

Oggi, in occasione del secondo giorno di sconti dell’Amazon Prime Day abbiamo selezionato i migliori smartwatch in offerta, convinti che troverete il modello che risponde al meglio alle vostre esigenze. Di seguito la nostra selezione con il relativo link per procedere all’acquisto.

Smartwatch Motast

Partiamo con uno smartwatch che non si prende troppo sul serio ma che vanta molte funzionalità utili specialmente se siete alla ricerca di un orologio da fitness. Sono in molti a rivolgersi agli smartwatch nel momento in cui iniziano a praticare attività fisica e con questo modello potete contare i passi, le calorie, la distanza percorsa, ha ben 24 modalità sportive, potete monitorare il sonno, la frequenza cardiaca, la saturazione, la pressione, potete controllare le notifiche di Chiamata, SMS e Messaggi APP… Insomma, tutto ciò di cui avete bisogno a un prezzo incredibile.

OPPO Watch Free

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un orologio intelligente e tuttofare che vanta più di 100 modalità di allenamento preimpostate; dal nuoto alla corsa brucia grassi, riconosce automaticamente l'inizio e la fine dell'allenamento e monitora il battito cardiaco e le calorie bruciate durante l'attività sportiva. Particolarmente interessante è la velocità di ricarica del dispositivo che permette di avere una giornata intera di autonomia con soli 5 minuti di ricarica.

Samsung Galaxy Watch4 44mm

Anche questo modello vanta tutte le funzionalità tipiche degli smartwatch precedenti, ma si distingue per la possibilità di monitorare la composizione corporea. Altra caratteristica che piacerà a chi ha sempre bisogno di nuove sfide è la possibilità di sfidarsi in competizioni con altre persone tramite una bacheca in tempo reale.

Apple Watch Series 7 (GPS)

Probabilmente non c’è bisogno di dilungarsi in presentazioni approfondite, sicuramente chi ha adocchiato questo modello ha già in mente tutto quello che si può fare quando si è in possesso dell’ultimo modello di smartwatch della Apple. La caratteristica più evidente è sicuramente la possibilità di inserire una sim al suo interno per chiamare e inviare messaggi indipendentemente dalla vicinanza del telefono. Altra caratteristica è la possibilità di misurare l’ossigenazione del sangue, che torna sempre utile visti i tempi in cui viviamo.

Amazfit GTS 2

Questa è l’ultima proposta di smartwatch di Amazon, un orologio intelligente dalla durata incredibile, pensate che la batteria può durare fino a 14 giorni! Interessante è sicuramente avere a portata di mano Alexa e tutte le sue funzioni integrate e l’impermeabilità che permette di monitorare quasi ogni tipo di attività sportiva. Dopo aver intrapreso un'intensa attività fisica o mentale, tieni fermo il braccio e verifica il tuo livello di SpO2 per ottenere una migliore comprensione della tua condizione fisica.

Amazfit Bip S

L’ultima offerta di oggi è un altro prodotto di Amazon, questo Amazfit ha una caratteristica molto interessante: il suo sistema GPS ad alta precisione è costantemente ottimizzato per offrirvi dati sull’allenamento all'aperto. Questo va sommato alla possibilità di utilizzarlo per monitorare ogni tipo di attività sportiva, sempre grazie all’alta resistenza all’acqua che permette di portarlo a nuotare fino a 50 metri sotto la pressione dell'acqua.

