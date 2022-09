Cosa serve per giocare a tennis? Gli accessori indispensabili

Il tennis vive di un paradosso, non si può considerare uno sport di squadra, ma al contempo non è nemmeno uno sport individuale. La sua nascita è da far ricondurre al Dodicesimo secolo, in Francia, e nel corso del tempo ha subito varie modifiche che lo hanno portato ad evolversi fino allo sport che conosciamo oggi. Sebbene non goda la popolarità del calcio, il tennis rimane un tipo di sport molto seguito ed estremamente coinvolgente, soprattutto quando ci si trova sul campo. Se avete sempre voluto provare, oggi vi spieghiamo cosa serve per giocare a tennis e vi suggeriamo un po’ di item da acquistare su Amazon in modo da trovarvi preparati.

Iniziamo con lo strumento fondamentale per giocare a tennis: la racchetta. In questo caso non parliamo di un modello qualsiasi, bensì di uno dei top di gamma in fatto di racchette da tennis. Wilson è sinonimo di qualità e resistenza (anche a cadute accidentali e non) e in questo caso parliamo di un modello perfetto per chi si approccia a questo sport per la prima volta. La testa di dimensioni superiori vi viene in aiuto aumentando la superficie di rimbalzo e il telaio ultra leggero vi agevola i movimenti per una reattività maggiore. La Tecnologia V-Matrix offre uno sweet spot più ampio e maggiore potenza a ogni colpo. La racchetta è già dotata dei gommini anti-vibrazione.

Il Porta Racchetta non può mancare mai, soprattutto se volete prendervene cura e farla durare il più possibile. Questo modello è molto discreto e vi permette di trasportare la racchetta in modo comodo e pratico; da portare a tracolla oppure sulla spalla.

Rimaniamo tra i top di gamma per la nostra lista di accessori indispensabili per giocare a tennis con una seconda racchetta che si caratterizza per la leggerezza del telaio - che si traduce in una maggiore potenza del colpo. Questo modello è perfetto per chi sta iniziando a prendere confidenza con lo sport e non è ancora perfettamente in grado di dosare la forza nei colpi. Vi invoglierà ad acquistarla anche il fatto che si tratti del modello migliore nella storia del brand Head.

Ovviamente per giocare a tennis la racchetta non basta. Sebbene molti campi da tennis forniscano anche le palline ai giocatori, è sempre una buona idea portarsi dietro un tubo di scorta, per ogni evenienza. In questo caso ci affidiamo di nuovo al brand Head con contenitori disponibili in varie dimensioni: 3, 4, 8 o 9 palline. L’ideale per i principianti è prendere un numero maggiore di palline, perché il rischio è passare metà del tempo di gioco a raccogliere quelle che finiscono nella rete.

Ora ci concediamo il lusso di indugiare sugli altri accessori che si possono acquistare per completare il look da tennista. Iniziamo con i polsini, utili per rimuovere il sudore dalla fronte senza dover stoppare il gioco ed essere subito reattivi in caso di pallina in arrivo. I polsini Head sono disponibili in diversi colori e sono fatti in nylon elasticizzato di ottima qualità per non irritare la pelle.

Questo accessorio è estremamente utile per i giocatori di tennis. Sebbene le racchette siano di ottima qualità, l’impugnatura dopo un po’ di tempo inizia ad usurarsi e richiede di essere cambiata. Il nastro nero, sebbene i colori siano più accattivanti, risulta essere l’opzione migliore in quanto rende meno evidenti all’occhio i primi segni di usura. Ricordatevi di portarvelo sempre dietro per essere preparati in caso di necessità, è sempre importante avere ben salda la racchetta in mano e un manico usurato potrebbe risultare scivoloso e compromettere la prestazione.

Altro aspetto da non sottovalutare quando si giocano le lunghe partite di tennis è la protezione della testa dai raggi del sole. Non parliamo solo di salute, indossare un berretto dotato di visiera vi permette di evitare che il sole limiti la vostra performance, non vorrete mica mancare un colpo per colpa dei raggi solari. L’opzione migliore è un berretto bianco in quanto non attira i raggi solari e vi può proteggere da potenziali insolazioni.

