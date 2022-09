Allenamento di calcio a casa: gli accessori indispensabili

Allenarsi a giocare a calcio in casa è possibile? Effettivamente può suonare come un paradosso, eppure ci sono delle attrezzature acquistabili su Amazon che vi permetteranno di allenarvi anche a casa vostra - meglio se in giardino o in garage. L’allenamento di calcio a casa è utile per vari motivi, innanzitutto permette di sviluppare la memoria muscolare, cruciale nel momento in cui si arriva sul campo, poi ci permette di tenerci in forma praticando lo sport che amiamo, il che non è da sottovalutare. Quindi vediamo quali sono gli accessori indispensabili per l’allenamento di calcio da casa.

Stiga Kicker, Rete da Rimbalzo per il Calcio

Iniziamo con un prodotto essenziale per allenarsi da casa, la rete da rimbalzo. Perfetta non solo per il calcio, questa rete è un attrezzo ideale per l’allenamento tecnico in quanto permette di migliorare il controllo della palla. La rete si può usare anche per altri tipi di allenamento in quanto il rimbalzo può essere regolato in diverse angolazioni. Averla in giardino vi permetterà quindi di approfittare del tempo libero per migliorare le vostre abilità sportive e prepararvi al meglio per la partita.

Scaletta Allenamento

Per un allenamento professionale anche da casa non si può non avere una scaletta. Questo tipo di attrezzo serve per migliorare il gioco di gambe, l’agilità nel movimento e i riflessi senza dover aspettare il giorno dell’allenamento. Come accennato, la memoria muscolare è fondamentale quando si pratica uno sport come il calcio e allenandovi con questo tipo di attrezzatura dopo poco tempo vi renderete conto del miglioramento della performance in campo. Se non sapete come sfruttare al meglio la scaletta, nel kit troverete una mappa dettagliata fronte-retro che illustra i vari esercizi utili per acquistare agilità ad ogni livello di allenamento.

Banda Elastica per L’Allenamento Individuale

Questo prodotto è l’ideale se si vuole provare ad allenarsi da soli a tirare, ricevere, controllare la palla e diventare più abili nella rimessa laterale. Ma come funziona? Bisogna attaccare l’estremità a un pallone da calcio mentre la cintura va attaccata alla vita, grazie alla cinghia elastica (allungabile) è possibile regolare la distanza dalla palla e provare con diversi tipi di allenamento. Questo attrezzo, perfetto per l’allenamento di calcio in casa, unisce praticità e comodità aiutandovi nello sviluppo dei riflessi e permettendovi di prepararvi a ogni tipo di ricezione del pallone.

YNXing Cavo di Accelerazione

Questo attrezzo è un vero e proprio supporto per l’allenamento della resistenza, fondamentale per il calcio. Questo cavo permette di allenare velocità, forza, agilità, flessibilità, potenza dinamica ed equilibrio ed è uno strumento ideale per tutti gli atleti, per esercizi individuali o di squadra per migliorare la forza di gambe, polpacci, schiena, petto e spalle. Dopo qualche allenamento con questo attrezzo vi renderete conto dei risultati, gli scatti saranno più veloci e la resistenza maggiore.

Coni per Allenamento di Calcio

I coni sono un grande classico degli allenamenti di calcio, quindi perché non comprarli anche per casa? I coni possono essere utilizzati sia per delimitare i confini di un campo che per creare dei percorsi per indirizzare l’allenamento. Una volta creato il percorso vi potrete allenare (per esempio) a fare lo slalom, con o senza pallone, migliorando la vostra agilità.

