Soladria Serie A Elite: anticipi 7ᵃ giornata
Nella settima giornata di Soladria Serie A Elite si confermano i valori delle big: Petrarca consolida il primo posto con la vittoria casalinga per 26-3 ai danni di Mogliano, insegue il Valorugby che torna con 5 punti dalla trasferta di Piacenza, 10-38 il risultato finale. Al battaglini di Rovigo, il Viadana si aggiudica il Big Match di giornata per 22-28, mentre le Fiamme Oro Rugby dominano l'HBS Colorno con un netto 50-17 e accorciano sulla Zona Playoff.
I tabellini degli anticipi della 7ᵃ giornata
Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – sabato 10 gennaio 2026 ore 14:00
Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia 10-38 (3-17)
Marcatori: p.t. 5’ m Cruz (0-5), 13’ cp Camero (3-5), 23’ m Cruz (3-10), 36’ m Cruz tr Bianco (3-17)
s.t. 56’ m Bigi tr Hugo (3-24), 61’ m Russo tr Russo (10-24), 70’ m Brisighella tr Hugo (10-31), 76’ m Resino tr Hugo (10-38)
Sitav Rugby Lyons: Via G; Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini; Camero (56’ Russo), Via A (56’ Colombo); Perazzoli (67’ Baas), Cisse (56’ Salerno), Bance (42’ Bottacci); Moretto (cap), Cutler; Moretti (58’ Horgan), Bolzoni (42’ Scatigna), Libero (58’ Bona)
All. Paolucci
Valorugby Emilia: Brisighella; Resino, Cuminetti, Leituala (65’ Schiabel), Colombo; Bianco (52’ Hugo), Casilio (70’ Bacchi); Ruaro, Wagenpfiel (63’ Mussini), Roura; Perez Caffe, Rimpelli (65’ Dell’Acqua); Favre (cap) (52’ D’Amico), Cruz (45’ Bigi), Diaz (30’ Brugnara)
All. Violi
Arb. Negro (Como) AA1:Locatelli (Bergamo) AA2: Cusano (Vicenza) TMO: Roscini (Milano)
Cartellini: /
Calciatori: Camero 1/1 (Sitav Rugby Lyons), Russo 1/1 (Sitav Rugby Lyons), Bianco 1/3 (Petrarca Rugby Padova), Hugo 3/3 (Valorugby Emilia)
Note: Giornata fredda e coperta, terreno in perfette condizioni, Spettatori 400 circa, osservato un minuto di silenzio in ricordo di Luciano Ravagnani
Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 - Valorugby Emilia 5
Simecom Player of the Match: Juan Ignacio Cruz (Valorugby Emilia)
Roma, Stadio “Renato Gamboni” – sabato 10 gennaio ore 14:30
Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno 50-17 (31-0)
Marcatori: p.t.: 7’ m. Piantella tr Di Marco (7-0), 13 cp Di Marco (10-0), 23’ m. Giammarioli tr Di Marco (17-0), 32’ m. Gigli tr Di Marco (24-0), 40’ m. Cornelli tr Di Marco (31-0)
s.t.: 49’ m. Garziera (31-5), 66’ m. Guardiano tr Di Marco (38-5), 70’ m. Tontini (38-10), 71’ m. Chianucci tr Di Marco (45-10), 75’ m. Angelone (50-10), 79’ m. Bozzoni tr Cattaneo (50-17)
Fiamme Oro Rugby: Cornelli; Sodo Migliori (63’ Fusari F.), Forcucci A., Gigli, Guardiano (cap.; 71’ Angelone); Di Marco, Tomaselli (48’ Piva); Giammarioli (48’ Marucchini), De Marchi (58’ Bernardini), Chianucci; Piantella; Pisicchio; Carones (58’ Nicita), De Rossi (58’ Di Censi), Barducci (65’ Morosi).
A disposizione: Di Censi, Nicita, Morosi, Angelone, Bernardini, Piva, Marucchini, Fusari F.
all. Daniele Forcucci
HBS Colorno: Cattaneo; Villalba, Visinia, Waqanibau, Scaldaferri (20’ Corona); Lenzi, Ventresca; Koffi, Tontini (46’ Varletta), Cannata (10’-19’ Varletta; 65’ Cordì); Mugnaini, Butturini (65’ Ghilardi); Pavesi (46’ Moreno), Nisica (46’ Ascari), Garziera (61’ Rossetti)
A disposizione: Rossetti, Ascari, Moreno, Ghilardi, Cordì, Varletta, Corona, Bozzoni
All. Garcia
Arb. Cosimo Parisi AA1 Daniele Pompa AA2 Vincenzo Iavarone TMO: Vincenzo Schipani
Cartellini: al 26’ giallo a Corona (Rugby Colorno)
Calciatori: Filippo Di Marco (Fiamme Oro Rugby) 7/8, Riccardo Cattaneo (Rugby Colorno 1975) 1/3
Note: Giornata nuvolosa. Spettatori: 500. Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Luciano Ravagnani, giornalista e scrittore che ha dedicato la sua vita professionale al rugby.
Simecom Player of the match: Filippo Di Marco (Fiamme Oro Rugby)
Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5 - HBS Colorno 0
Padova, Centro Sportivo Memo Geremia – sabato 10 gennaio 2026 ore 14:30
Petrarca Rugby vs Mogliano Veneto Rugby 26-3 (21-3)
Marcatori: p.t. 8’ m. De Sanctis tr. Donato (7-0); 12’ cp. Andretti (7-3); 22’ m. Citton tr. Donato (14-3); 32’ m. Zapata tr. Donato (21-3)s.t. 80’ m. De Sanctis (26-3).
Petrarca Rugby: Pietramala; De Sanctis; De Masi (74’ Chillon); Destro (52’ Broggin); Scagnolari (40’ Lyle); Donato; Citton; Trotta ©; Botturi; Casolari (64’ Romanini); Nowlan (58’ Marchetti); Galetto; Torres (58’ Barbatti); Zapata (46’ Minervino); Pisani (74’ Scramoncin).
All.: Victor Jimenez; Paul Griffen; Giovanni Maistri
Mogliano Veneto Rugby: Peruzzo; Schiabel; Drago; Zanatta; Vanzella (35’ Benvenuti); Padovani; Andretti (42’ Fabi); Koroiyadi (55’ Carraro); Brevigliero (77’ Gentile); Finotto © (55’ Semenzato); Pontarini (40’ Pettinelli); Midena; Lipera (30’ Genovese); Bonan (40’ Ferraro); Gentile (40’ Borean).
All.: Umberto Casellato
Arbitro: Franco Rosella Assistenti: Riccardo Angelucci, Filippo Vinci TMO: Giuseppe Vivarini
Cartellini: 67’ giallo a Marchetti (Petrarca)
Calciatori: Donato (3-4); Andretti (1-1)
Simecom Player of the match: Gianmarco Pietramala (Petrarca)
Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni, 750 spettatori presenti.
Punti conquistati: Petrarca Rugby 5 - Mogliano Veneto Rugby 0
Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 10 gennaio 2026 ore 15:00
FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 22-28 (9-7)
Marcatori p.t. 9’ c.p. Thomson (3-0), 12’ m. Ciardullo-Oro tr. Ferro (3-7), 16’ c.p. Thomson (6-7), 29’ c.p. Thomson (9-7); s.t. 44’ m. Frangini tr. Thomson (16-7), 57’ m. Caro Saisi tr. Ferro (16-14), 62’ c.p. Thomson (19-14), 64’ m. Ciardullo tr. Ferro (19-21), 72’ c.p. Thomson (22-21), 74’ m. Ciofani tr. Ferro (22-28)
FEMI-CZ Rovigo: Gesi (26’ Krsul); Vaccari, Diederich Ferrario (cap.); Moscardi, Bruno; Thomson, Oliver (65’ Fisher); Casado Sandri, Cosi, Meggiato (54’ Sironi); Fourcade, Steolo (62’ Ciampolini); Swanepoel (58’ Tripodo), Frangini (49’ Giulian), Sanavia (49’ Leccioli).
all. Giazzon
Rugby Viadana 1970: Morosini; Ciardullo, Orellana (77’ Zaridze), Jannelli (cap), Ciofani; Ferro, Jelic (72’ Di Chio); Catalano (23’ Segovia- 31’ Catalano-49’ Segovia), Gamboa (51’ Fernandez Gil), Boschetti; Sommer, Loretoni (64’ Marchiori); Caro Saisi (68’ Vallesi), Casasola (63’ Olivari), Oubina A (4’ Mistretta-72’ Oubina).
all. Madero
Arb. Clara Munarini AA1 Francesco Meschini, AA2 Mirko Sergi TMO Alex Frasson
Calciatori: Thomson (FEMI-CZ Rovigo) 6/6; Ferro (Rugby Viadana 1970) 4/4
Cartellini: 22’ cartellino giallo a Ferro (Rugby Viadana 1970), 61’ cartellino giallo a Orellana (Rugby Viadana 1970)
Note: Giornata fredda, circa 3°, presenti allo Stadio circa 1200 spettatori.
Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 1 - Rugby Viadana 1970 5
Simecom Player of the Match: Fabrizio Ciardullo (Rugby Viadana 1970)