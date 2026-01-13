Il posticipo della Soladria Serie A Elite, giornata 7

La sfida, combattuta ed equilibrata dall’inizio alla fine, ha offerto grande spettacolo con dieci mete complessive e un punteggio rimasto sempre in bilico. Alla fine sono i veneti a uscire vincitori dalla Cittadella del Rugby portando a casa cinque punti preziosi, mentre ai piemontesi ne restano due. Biella conferma così la propria continuità, avendo conquistato almeno un punto in ogni gara disputata finora, pur restando ancora a secco di vittorie.

La classifica aggiornata della Soladria Serie A Elite

Al termine della settima giornata la graduatoria presenta un equilibrio notevole nelle zone alte: le prime cinque formazioni sono racchiuse in appena sette lunghezze. In testa si mantiene il Petrarca Rugby con 31 punti, seguito dal Valorugby Emilia a quota 29. Alle loro spalle, Viadana e Rovigo condividono il terzo posto con 26 punti, immediatamente tallonate dalle Fiamme Oro Rugby a 24.

Nella parte centrale della classifica, il successo odierno consente a Vicenza di salire a 16 punti e portarsi a una sola lunghezza da Mogliano. In chiave salvezza, Biella raggiunge quota 8 e prende margine su HBS Colorno e Rugby Lyons 1963, attualmente in fondo alla classifica con 5 punti.

Classifica:

Petrarca Rugby 31; Valorugby Emilia 29; Rovigo e Rugby Viadana 26; Fiamme Oro 24; Mogliano Veneto Rugby 17; Rangers Rugby Vicenza 16; Biella RC 8; HBS Colorno e Lyons 5.

Risultati della 7ᵃ giornata:

Sitav Rugby Lyons vs Valorugby Emilia 10-38 (0-5)

Fiamme Oro Rugby vs Rugby Colorno 1975 50-17 (5-0)

Petrarca Rugby vs Mogliano Veneto Rugby 26-3 (5-0)

Femi-CZ Rovigo vs Rugby Viadana 1970 22-28 (1-5)

Biella Rugby Club vs Rangers Rugby Vicenza 33-37 (2-5)

Biella, Cittadella del Rugby di Biella – domenica 11 gennaio 2026

Biella Rugby Club vs Rangers Rugby Vicenza 33–37 (19-12)

Marcatori. p.t. 4’ m. Chimenti Borrell tr. Heymans (0-7), 8’ m. Ghelli n.t. (5-7), 10’ m. Tabet tr. Cruciani (12-7), 14’ m. Foglio Bonda tr. Cruciani (19-7), 27’ m. Tavuyara n.t. (19-12); s.t. 45’ m. Vunisa tr. Heysmans (19-19), 51’ m. Gomez n.t. (19-24), 57’ m. Tavuyara tr. Heysmans (19-31), 60’ meta Foglio Bonda tr. Cruciani (26-31), 70’ c.p. Heysmans (26-34), 75’ c.p. Heysmans (26-37), 80’ m. De Biaggio tr. Cruciani (33-37)

Biella Rugby Club: Vermeulen; Ghelli (37’ Dapavo), Foglio Bonda, Cruciani, Tabet (66’-76’ Leuila); Wentzel, Dabalà (65’ Besso); Gonella (70 L. Loretti), Zucconi, Barilli (55’ Mondin); Eschoyez (54’ T. Ouattara), De Biaggio; Leuila (52’ Vecchia), J.M. Ledesma (73’ Casiraghi), De Lise (cap.) (70’ M. Ouattara)

All. Benettin

Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Tavuyara (73’ Vaccaro), Filippetto, Leaupepe, Coppo; Heymans, Panunzi (cap.) (77’ Gregorio); Vunisa, Gomez, Tramvaiolo (46’ Pretz); Ramasibana (77’ Sottana), Riedo (46’ Parolo); Avila Recio (75’ Leso), Chimenti Borrell (54’ Ferrara), Zago (60’ Braggiè).

All. Cavinato

Arb. Lorenzo Pedezzi (Brescia)

AA1 Dario Merli (Ancona) AA2 Luzza Antonio (Torino) TMO Stefano Roscini (Milano)

Calciatori: Cruciani (Biella Rugby Club) 4/5; Heysmans (Rangers Rugby Vicenza) 5/7

Cartellini: 39’ cartellino giallo a Eschoyez (Biella Rugby Club), 64’ cartellino giallo a Vecchia (Biella Rugby Club), 79’ cartellino giallo a Leaupepe (Rangers Rugby Vicenza)

Note: Campo in buone condizioni, giornata soleggiata, circa 12°, presenti allo stadio circa 900 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (Biella Rugby Club) 2, (Rangers Rugby Vicenza) 5

Simecom Player of the Match: Samuela Vunisa (Rangers Rugby Vicenza)