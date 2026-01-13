Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 13 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il posticipo della Soladria Serie A Elite, giornata 7

Il posticipo della Soladria Serie A Elite, giornata 7

Alla Cittadella del Rugby di Biella, dopo un ottimo primo tempo dei padroni di casa, il Vicenza fa valere la maggior esperienza e porta a casa 5 punti
6 min

Con il successo in trasferta della Rangers Rugby Vicenza sul campo del Biella Rugby Club per 33-37, maturato nell’unico posticipo domenicale del turno, va in archivio la settima giornata della Soladria Serie A Elite 2025/26.

La sfida, combattuta ed equilibrata dall’inizio alla fine, ha offerto grande spettacolo con dieci mete complessive e un punteggio rimasto sempre in bilico. Alla fine sono i veneti a uscire vincitori dalla Cittadella del Rugby portando a casa cinque punti preziosi, mentre ai piemontesi ne restano due. Biella conferma così la propria continuità, avendo conquistato almeno un punto in ogni gara disputata finora, pur restando ancora a secco di vittorie.

La classifica aggiornata della Soladria Serie A Elite

Al termine della settima giornata la graduatoria presenta un equilibrio notevole nelle zone alte: le prime cinque formazioni sono racchiuse in appena sette lunghezze. In testa si mantiene il Petrarca Rugby con 31 punti, seguito dal Valorugby Emilia a quota 29. Alle loro spalle, Viadana e Rovigo condividono il terzo posto con 26 punti, immediatamente tallonate dalle Fiamme Oro Rugby a 24.

Nella parte centrale della classifica, il successo odierno consente a Vicenza di salire a 16 punti e portarsi a una sola lunghezza da Mogliano. In chiave salvezza, Biella raggiunge quota 8 e prende margine su HBS Colorno e Rugby Lyons 1963, attualmente in fondo alla classifica con 5 punti.

Classifica:
Petrarca Rugby 31; Valorugby Emilia 29; Rovigo e Rugby Viadana 26; Fiamme Oro 24; Mogliano Veneto Rugby 17; Rangers Rugby Vicenza 16; Biella RC 8; HBS Colorno e Lyons 5.

Risultati della 7ᵃ giornata:
Sitav Rugby Lyons vs Valorugby Emilia 10-38 (0-5)
Fiamme Oro Rugby vs Rugby Colorno 1975 50-17 (5-0)
Petrarca Rugby vs Mogliano Veneto Rugby 26-3 (5-0)
Femi-CZ Rovigo vs Rugby Viadana 1970 22-28 (1-5)
Biella Rugby Club vs Rangers Rugby Vicenza 33-37 (2-5)

Biella, Cittadella del Rugby di Biella – domenica 11 gennaio 2026
Biella Rugby Club vs Rangers Rugby Vicenza 33–37 (19-12)

Marcatori. p.t. 4’ m. Chimenti Borrell tr. Heymans (0-7), 8’ m. Ghelli n.t. (5-7), 10’ m. Tabet tr. Cruciani (12-7), 14’ m. Foglio Bonda tr. Cruciani (19-7), 27’ m. Tavuyara n.t. (19-12); s.t.  45’ m. Vunisa tr. Heysmans (19-19), 51’ m. Gomez n.t. (19-24), 57’ m. Tavuyara tr. Heysmans (19-31), 60’ meta Foglio Bonda tr. Cruciani (26-31), 70’ c.p. Heysmans (26-34), 75’ c.p. Heysmans (26-37), 80’ m. De Biaggio tr. Cruciani (33-37)

Biella Rugby Club: Vermeulen; Ghelli (37’ Dapavo), Foglio Bonda, Cruciani, Tabet (66’-76’ Leuila); Wentzel, Dabalà (65’ Besso); Gonella (70 L. Loretti), Zucconi, Barilli (55’ Mondin);  Eschoyez (54’ T. Ouattara), De Biaggio; Leuila (52’ Vecchia), J.M. Ledesma (73’ Casiraghi), De Lise (cap.) (70’ M. Ouattara)
All. Benettin

Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Tavuyara (73’ Vaccaro), Filippetto, Leaupepe, Coppo; Heymans, Panunzi (cap.) (77’ Gregorio); Vunisa, Gomez, Tramvaiolo (46’ Pretz); Ramasibana (77’ Sottana), Riedo (46’ Parolo); Avila Recio (75’ Leso), Chimenti Borrell (54’ Ferrara), Zago (60’ Braggiè).
All. Cavinato

Arb. Lorenzo Pedezzi (Brescia)
AA1 Dario Merli (Ancona) AA2 Luzza Antonio (Torino) TMO Stefano Roscini (Milano)
Calciatori: Cruciani (Biella Rugby Club) 4/5; Heysmans (Rangers Rugby Vicenza) 5/7
Cartellini: 39’ cartellino giallo a Eschoyez (Biella Rugby Club), 64’ cartellino giallo a Vecchia (Biella Rugby Club), 79’ cartellino giallo a Leaupepe (Rangers Rugby Vicenza)
Note: Campo in buone condizioni, giornata soleggiata, circa 12°, presenti allo stadio circa 900 spettatori.
Punti conquistati in classifica: (Biella Rugby Club) 2, (Rangers Rugby Vicenza) 5
Simecom Player of the Match: Samuela Vunisa (Rangers Rugby Vicenza)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Rugby

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS