Preview 8ᵃ giornata di Soladria Serie A Elite Maschile 25/26

Il primo turno del mini girone di gennaio ci ha restituito molte certezze ma anche un paio di sorprese che avevamo prospettato parzialmente. La notizia della giornata è sicuramente la vittoria con bonus di Viadana in quel di Rovigo, con i Bersaglieri che sembrano soffrire più gli scontri diretti in stagione regolare che quelli con qualcosa in palio. Padova vendica la sconfitta casalinga contro Mogliano di 10 mesi fa lasciando solo tre punti all’attacco avversario e questo fa notizia visti gli exploit offensivi dei ragazzi di Casellato. Dopo sette turni abbiamo un campionato ancora senza un padrone netto che mette Reggio Emilia sulla buona strada per il ritorno in vetta, in attesa dello scontro diretto contro la capolista nella prossima settimana. Rispetto alla graduatoria della difficoltà di una settimana fa, Viadana rimane la squadra con le complessità maggiori, con Rovigo che dovrebbe beneficiare di un calendario agevole nei prossimi tre turni. Certo è che i ragazzi di Giazzon dovranno registrare difesa e tenuta mentale per non cadere nei soliti vuoti invernali che ormai sono diventati una costante delle ultime stagioni. Reggio Emilia contro Padova è lo scontro al vertice dove la pressione è tutta in casa emiliana che non può permettersi passi falsi contro una diretta concorrente al titolo mentre Viadana - Fiamme Oro metterà di fronte i due attacchi più imprevedibili del campionato promettendo scintille e soluzioni inattese. Nella parte bassa della classifica Colorno - Piacenza sembra essere l’andata dello spareggio per rimanere nella massima serie. Sarà partita molto tesa e chiusa giocata più sulla paura di perdere che il desiderio di vincere e rimanderà tutto al 17 di Aprile quando probabilmente sapremo chi avrà giocato meglio le proprie cartucce. Cavinato-Casellato atto XV è partita picaresca, rivalità ormai storica che merita attenzione e che analizzeremo sotto più a fondo. Il freddo comanda ormai in tutti i campi e la difficoltà a segnare viene esaltata dalle difese che sembrano essere la vera ragione di vittoria nelle ultime uscite. Sarà banale ma chi difende con più diligenza, malgrado le inferiorità numeriche, porta a casa risultato e/o punti di bonus e questo orientamento continuerà almeno fino alla fine di marzo.

PUNTI SUBITI (*0,5) + FALLI COMMESSI = Dnd (numero più basso equivale a stima di difesa migliore)

PETRARCA (94*0,5)+65= 112 Differenziale Negativo Difensivo

VALORUGBY EMILIA (85*0,5)+71= 113,5 Dnd

RUGBY ROVIGO (108*0,5)+66= 120 Dnd

VIADANA RUGBY (144*0,5)+70= 142 Dnd

MOGLIANO VENETO RUGBY (183*0,5)+78= 169,5 Dnd

FIAMME ORO RUGBY (184*0,5)+81= 173 Dnd

RANGERS RUGBY VICENZA (209*0,5)+86= 190,5 Dnd

BIELLA RUGBY CLUB (314*0,5)+76= 233 Dnd

HBS COLORNO (286*0,5)+93= 236 Dnd

RUGBY LYONS PIACENZA (281*0,5)+99= 239,5 Dnd

RECORD GIUSTE-SBAGLIATE 23 - 7

HBS COLORNO - RUGBY LYONS 1963

Lo scontro tra i due fanalini di coda del campionato porterà almeno un po' di serenità ad una delle due compagini in campo mentre la perdente avrà giusto tre mesi per prepararsi per il ritorno sperando di avere ancora chance per la salvezza. Le statistiche sono purtroppo impietose da ogni lato della Via Emilia e mettono di fronte attacchi abulici in grado di segnare 14 punti di media a partita e difese che hanno subito c/a 41,5 punti ad uscita!! Prevedere se avranno la meglio gli attacchi o le difese visto quanto poco hanno mostrato da ogni lato del vantaggio è impossibile. In linea teorica dovrebbe essere un match a basso punteggio e senza bonus offensivo per ambedue i contendenti, più facilmente sarà partita con margine stretto dove l’ultimo possesso potrebbe rivelarsi decisivo. Vista la facilità di entrambe nel commettere falli (COL 93 penalità totali, PIA 99 penalità totali) il possesso risulterà fondamentale in chiave salvezza ed il predominio territoriale sarà diretta conseguenza di chi avrà la meglio in questa statistica. La scorsa stagione le squadre si scambiarono le cortesie ognuna vincendo agilmente in casa ma questo incontro con due squadre col morale a terra e troppo scariche di contenuti potrebbe riservare ogni sorpresa.

HBS COLORNO +1

RUGBY VIADANA - FIAMME ORO RUGBY

Solo due punti dividono Viadana e Fiamme Oro in un altro match divertente che, speriamo, non risenta troppo delle condizioni meteo. Ambedue ci arrivano col vento in poppa dopo ottime prestazioni ma con la pericolosa eventualità nella sconfitta di staccarsi troppo dalla corsa playoff in anticipo rispetto alle speranze d’inizio stagione. Viadana è riuscita ad evadere la trappola Rovigo e lo ha fatto in modo prestigioso segnando più di quanto ci si aspettasse, la Polizia di stato invece, dimenticandosi della brutta partita a Reggio Emilia e gestendo benissimo la differenza di caratura con Colorno. Squadre queste che amano tenere il possesso per lunghi tratti della partita e che cercano in ogni modo di allontanare i pericoli dalla propria metà campo, dovranno cercare di fermare gli attacchi avversari con ogni mezzo disponibile evitando le penalità. La maggior forza fisica del pacchetto dei padroni di casa potrebbe fare la differenza e nel piano di gioco dei Romani Forcucci cercherà in ogni modo di limitare il numero delle mischie chiuse effettuate e dei falli che potrebbe ricevere. Con una classifica così corta l’occasione è ghiotta più per le Fiamme Oro per continuare a sognare ma come è logico solo una potrà dirsi soddisfatta appieno dopo lo scadere del tempo regolamentare e battere Viadana allo Zaffanella è impresa difficile

RUGBY VIADANA +9

RANGERS RUGBY VICENZA - MOGLIANO VENETO RUGBY

Cavinato vs Casellato atto XV

Record attuale: Cavinato 6V, Casellato 7V, 1 pareggio.

“Lo scontro Velenoso” che pesato purtroppo vede di fronte solo la sesta forza del campionato contro la settima si tinge di rosso per il match tra parenti. Umberto Casellato ed Andrea Cavinato si confrontano per la 15° volta in carriera con un risultato ad oggi molto stretto. Entrambe le squadre arrivano a questo turno forti di tre successi su quattro uscite per parte e con un solo punto a dividerle. Chi festeggerà dopo gli ottanta minuti porterà in dote molto più dei punti in classifica e Mogliano sembra avere tutto da perdere se dovesse capitolare contro i Rangers. Attacchi molto simili per efficacia e metodologia d’ingaggio dovranno vedersela ambedue più con la fatica del clima che con la volontà di successo. La mischia di Vicenza dovrà cercare di fare la partita visto il poco peso che i cugini immettono nel reparto. Le peggiori uscite di Mogliano ad oggi sono state sempre generate da differenze di prestazione tra i reparti pesanti. Viadana, Rovigo e Padova hanno di fatto demolito i Biancoblù nelle fasi statiche facendoli uscire dai loro registri abituali. Dovesse ripetersi questo spartito Vicenza potrebbe avere la meglio in una partita che, comunque vada, sarà tirata ed a basso punteggio fino alla fine.

RANGERS VICENZA +4

FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA - BIELLA RUGBY CLUB

Giazzon non ci è andato leggero definendo la sua squadra con parole dure che però rappresentano bene quello che Rovigo ha mostrato fino ad oggi. I Bersaglieri si sono dimostrati discontinui e superficiali in alcuni momenti chiave laddove l’esperienza dei campioni d’Italia avrebbe dovuto pesare di più. Mettere in ghiacciaia certe partite gestendo la velocità della partita è solitamente materia per l’asse verticale dei registi (estremo, apertura, mediano, Numero 8) ma la sensazione laddove conta è che questi protagonisti spesso presentino aspirazioni diverse. Fortuna dei bersaglieri è tornare subito in campo con un turno sulla carta agevole ma che nasconde un’insidia a cui fare attenzione. Biella con la dote degli otto punti di bonus fin qui conquistati, se riesce a rimanere in partita e tenere il punteggio stretto ha dimostrato di non mollare mai e costringe ogni squadra a tenere alto il ritmo fino all’ottantesimo ed oltre. Questa partita potrebbe tranquillamente rivelarsi un massacro oppure far patire ai tifosi Rossoblù brividi fino allo scadere.

FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA +17

VALORUGBY EMILIA - PETRARCA RUGBY

Purtroppo non in diretta nazionale, la partita più importante della settimana e forse dell’intero girone d’andata mette a confronto una storica certezza del rugby italiano (Padova) contro l’eterna pretendente (Reggio Emilia) che, come avevamo raccontato ad inizio stagione ha nel mirino uno dei primi due posti della classifica per potersi finalmente giocare l’eventuale semifinale di ritorno in casa. Valorugby merita il premio della caparbietà nella sua infruttuosa rincorsa ad un titolo e facendo tesoro delle ultime 6 (sei!!) apparizioni consecutive ai playoff, NON da testa di serie e senza riuscire a raggiungere l’atto finale, sa che deve ottenere una quota più alta di punti rispetto al passato. Forse l’esame più impegnativo della sua stagione in termini di consapevolezza passa proprio tra le maglie dei Neri di Padova. “Per essere il migliore devi battere il migliore” diceva l’adagio ed oggi in Italia non c’è nessun test più rivelatore che giocarsela contro questo Petrarca e comunque contro la storia di Padova in generale. I Neri sono nel complesso la squadra che ha mostrato meno debolezze tra campionato e Coppa Italia (Eccezion fatta proprio nella sconfitta contro Reggio) e crescita più costante. Il lavoro di Jimenez inizia a dare i suoi frutti e l’unico difetto strutturale sembra il gestire avversari che amano attaccare molto. Questo era il caso dei Diavoli di inizio stagione che ora risentono di stanchezza ed una certa prevedibilità. Ad oggi la partita dell’anno più difficile da pronosticare, Reggio Emilia: Padova, può portare a risultati inattesi e non ci risparmierà pathos e divertimento.

PETRARCA +2