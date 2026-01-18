Corriere dello Sport.it
Soladria Serie A Elite, anticipi 8ª giornata

Nello scontro salvezza i Lyons vincono con bonus contro Colorno. Mogliano espugna la Rugby Arena di Vicenza mentre Viadana allunga sulle Fiamme Oro
7 min

Soladria Serie A Elite, 8ᵃ giornata
Ottava giornata di Soladria Serie A Elite che si apre con la vittoria fuori casa (14-24) dei Lyons di Piacenza nello scontro salvezza contro l’HBS Colorno (in 14 dal 30esimo).
A Vicenza è Mogliano ad avere la meglio contro i padroni di casa per 20 a 27 in una partita quasi sempre controllata dai Biancoblù.
Allo stadio Zaffanella di Viadana i Gialloneri domano le Fiamme Oro per 33 a 15 portandosi momentaneamente al primo posto affiancando il Petrarca.

Colorno (PR), “HBS Stadium” – sabato 17 gennaio 2025 ore 14:00
HBS Colorno v Sitav Rugby Lyons 14-24 (7-19)

Marcatori p.t: 13’ m Moore tr Ceballos (7-0), 21’ m Via G. tr Camero (7-7), 30’ m
Bottacci tr Camero (7-14), 38’ m Bottacci (7-19)
s.t: 52’ m Sangiorgi tr Ceballos (14-19), 73’ m Pasini (14-24)

HBS Colorno: Cattaneo; Moore (39’ Ghilardi), Lenzi, Waqanibau, Cupo; Ceballos,
Ventresca; Koffi, Popescu (75’ Tontini), Varletta (75’ Rossetti); Butturini, Mugnaini
(78’ Cordì); Pavesi (40’ Moreno), Sangiorgi (60’ Nisica) , Garziera (48’ Ascari)
A disposizione: Visinia
All. Garcia

Sitav Rugby Lyons: Via G (79’ Colombo); Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini;
Camero (79’ Matenga), Via A (79’ Russo); Perazzoli, Cisse, Moretto (77’ Bance);
Bottacci, Cutler; Moretti (40’ Horgan), Scatigna, Libero (52’ Acosta)
A disposizione: Bolzoni, Salerno,
All. Paoletti

Arb. Meschini (Milano)

Calciatori: Ceballos (HBS Colorno) 2/2; Camero (Sitav Rugby Lyons) 2/5
Cartellini: 32’ cartellino rosso a Butturini (COL)
Note: Campo in discrete condizioni, giornata nuvolosa, circa 7°, vento 2 km/h, presenti allo Stadio circa 300 spettatori.
Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 0 – Sitav Rugby Lyons 5
Simecom Player Of The Match: Alberto Bottacci (Sitav Rugby Lyons)

Vicenza (VI), “Rugby Arena” – sabato 17 gennaio 2025 ore 14:30
Rangers Rugby Vicenza v Mogliano Veneto Rugby 20-27 (7-14)

Marcatorip.t.: 14’ m Castro-Ansaldo tr Heymans (7-0); 28’ m Padovani tr Benvenuti (7-7); 32’ m Schiabel tr Benvenuti (7-14);
s.t.: 42’ cp Heymans (10-14); 46’ m Finotto tr Benvenuti (10-21); 56’ m Ferrara tr Heymans (17-21); 64’ cp Benvenuti (17-24); 72’ cp Benvenuti (17-27); 77’ cp Heymans (20-27).

Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Castro-Ansaldo (61’ Vaccaro), Filippetto, Leaupepe, Coppo (73’ Perello-Alvarez); Heymans, Panunzi ©; Vunisa, Trambaiolo (62’ Sottana), Gomez (41’ Pretz); Ramasibana, Parolo; Avila-Recio (70’ Leso), Chimenti-Borrell (35’ Ferrara), Braggiè. A disp: Pedon, Gregorio.
All. Cavinato

Mogliano Veneto Rugby: Padovani (72’ Andretti); Schiabel, Drago, Checchi, Peruzzo (47’ Dal Zilio); Benvenuti, Fabi; Pettinelli (40’st Miranda), Semenzato (52’ Brevigliero), Finotto ©, Pontarini, Midena (60’ Carraro); Genovese (60’ Lipera), Bonan (57’ Stefani), Gentile (52’ Borean).
All. Casellato

Arb: Riccardo Angelucci AA1: Lorenzo Pedezzi AA2 Francesco Pier’Antoni TMO: Giuseppe Vivarini Quarto Uomo: Giorgio Sgardiolo

Cartellini: 31’ giallo Gomez (Rangers)
Calciatori: Benvenuti (Mogliano) 5/7; Heymans (Rangers) 4/4.
Note: giornata coperta ma gradevole, terreno in ottime condizioni, 800 spettatori.
Simecom Player Of The Match: Benvenuti (Mogliano)
Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 1 – Mogliano 4

Viadana (MN), Stadio “L. Zaffanella” – sabato 17 gennaio 2025 ore 14:30
Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby 33-15 (22-9)

Marcatori: p.t.: 7’ c.p. Canna (0-3), 10’ m. Casasola n.t. (5-3), 20’ c.p. Canna (5-6), 23’ c.p. Ferro (8-6), 27’ c.p. Canna (8-9), 31’ m. Casasola tr. Ferro (15-9), 37’ m. Casasola tr. Ferro (22-9)
s.t.: 51’ c.p. Canna (22-12), 53’ c.p. Ferro (25-12), 63′ c.p. Canna (25-15), 65’ m. Ciofani (30-15), 73’ c.p. Frutos Macchi (33-15).

Rugby Viadana 1970: Morosini; Ciardullo (75’ giallo), Orellana, Jannelli (26’ Frutos Macchi), Ciofani; Ferro (18’ Zaridze), Jelic (67’ Di Chio); Segovia, Fernandez Gil (63’ Gamboa), Boschetti; Sommer (70’ Vallesi), Loretoni (63’ Bruni Plininger); Oubina R., Casasola (18’ Olivari), Mistretta (18’ Caro Saisi).
all.: Sosene Anesi

Fiamme Oro Rugby: Sodo Migliori; Mba (61’ Fusari), Forcucci, Vaccari, Guardiano; Canna, Tomaselli (74’ Di Marco); Giammarioli, Drudi, Andreani; Angelone (56’ Piantella), Pisicchio; Morosi (64’ Carnio), Di Censi, Fiorentini (18’ Barducci).
all: Daniele Forcucci

Arb. Dario Merli AA1 Riccardo Bonato AA2 Antonio Luzza TMO: Luca Trentin

Cartellini: 75’ cartellino giallo Ciardullo (Rugby Viadana 1970)
Calciatori: Ferro (Viadana) 4/5; Frutos Macchi 1/2 (Viadana); Canna (Fiamme Oro) 5/5
Note: Pomeriggio sereno, temperatura 8° C., terreno di gioco umido, spettatori circa 1400.
Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 5 – Fiamme Oro 0
Simecom Player of the Match: Mateo Casasola (Rugby Viadana)

