I posticipi della Soladria Serie A Elite, giornata 8

Soladria Serie A Elite, 8ᵃ giornata

Con i risultati dei posticipi della domenica si è chiusa l’ottava giornata del Soladria Serie A Élite che, a un turno dalla fine del girone d’andata, regala una classifica ancora più incerta nelle posizioni di vertice.

Grazie al rotondo 74-7 della Femi-CZ Rugby Rovigo con ben 11 mete e cinque punti messi in cascina sulla neopromossa Biella, per la prima volta a secco di punti in questa stagione, i rossoblù raggiungono il secondo posto, in coabitazione con Viadana e Petrarca a quota 31.

L’altro posticipo, invece, incorona la nuova capolista: il Valorugby Emilia, al “Mirabello”, in un incontro più equilibrato rispetto a quello giocato al “Battaglini”, supera 18-10 il Petrarca Rugby e si prende la prima posizione con 33 punti.



La classifica:

Valorugby Emilia 33; Petrarca Rugby, Rugby Viadana e Rugby Rovigo 31; Fiamme Oro 24; Mogliano Veneto 17; Rangers Rugby Vicenza 16; Sitav Rugby Lyons 10; Biella Rugby Club 8; HBS Colorno 5