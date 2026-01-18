I posticipi della Soladria Serie A Elite, giornata 8
Soladria Serie A Elite, 8ᵃ giornata
Con i risultati dei posticipi della domenica si è chiusa l’ottava giornata del Soladria Serie A Élite che, a un turno dalla fine del girone d’andata, regala una classifica ancora più incerta nelle posizioni di vertice.
Grazie al rotondo 74-7 della Femi-CZ Rugby Rovigo con ben 11 mete e cinque punti messi in cascina sulla neopromossa Biella, per la prima volta a secco di punti in questa stagione, i rossoblù raggiungono il secondo posto, in coabitazione con Viadana e Petrarca a quota 31.
L’altro posticipo, invece, incorona la nuova capolista: il Valorugby Emilia, al “Mirabello”, in un incontro più equilibrato rispetto a quello giocato al “Battaglini”, supera 18-10 il Petrarca Rugby e si prende la prima posizione con 33 punti.
La classifica:
Valorugby Emilia 33; Petrarca Rugby, Rugby Viadana e Rugby Rovigo 31; Fiamme Oro 24; Mogliano Veneto 17; Rangers Rugby Vicenza 16; Sitav Rugby Lyons 10; Biella Rugby Club 8; HBS Colorno 5
Prossimo turno:
Sabato 24 gennaio
Fiamme Oro Rugby vs Femi-CZ Rovigo (h. 14:00)
Mogliano Veneto Rugby vs Valorugby Emilia (h. 14:30)
Domenica 25 gennaio
Sitav Rugby Lyons vs Rangers Rugby Vicenza (h. 14:30)
Petrarca Rugby vs Rugby Viadana 1970 (h. 14:30)
Biella Rugby Club vs HBS Colorno (h. 14:30)
I tabellini dei posticipi dell’8^ giornata:
Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – domenica 18 gennaio 2026 ore 14:30
Valorugby Emilia v Petrarca Rugby 18-10 (7-5)
Marcatori: p.t. 6’ mBigi tr. Hugo (7-0), 35’m. Minozzi (7-5); s.t. 48’ m.Cruz (12-5), 58’ c.p. Hugo (15-5), 70’ c.p. Hugo (18-5), 80’m. De Sanctis (18-10)
Valorugby Emilia: Brisighella; Bruno (77-80’Brugnara), Cuminetti (67’Schiabel), Leituala, Lazzarin (65’Colombo); Hugo, Casilio; Ruaro (65’Sbrocco), Wagenpfeil (cap), Roura; Portillo (61’Rimpelli), Schinchirimini; D’Amico (46’Favre), Bigi (46’Cruz), Brugnara (65’Taddei).
All. Marcello Violi
Petrarca Rugby: Lyle (73’De Sanctis); Scagnolari, De Masi, Broggin, Minozzi M (46-56’Alongi); Donato, Citton (58’Chillon); Trotta (55-61’Botturi), Nostran (53’Casolari), Romanini; Ghigo, Galetto (69’Marchetti); Torres, Zapata (46’Bizzotto), Pelliccioli (46’Minervino).
All. Victor Jimenez
Arb.: Manuel Bottino (Roma) AA1 Daniele Pompa, AA2 Federico Boraso Quarto Uomo: Simone Boaretto TMO: Alex Frasson
Cartellini: al 43’ giallo a Torres, al 77’ giallo a Taddei
Calciatori: Hugo (Valorugby Emilia) 3/5, Lyle (Petrarca Rugby) 0/2, Donato (Petrarca Rugby) 0/1
Note: pomeriggio grigio, temperatura circa 4°, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 750
Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 4; Petrarca Rugby 0
Simecom Player of the Match: Nicolò Casilio (Valorugby Emilia)
Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 18 gennaio 2026, ore 15.00
FEMI-CZ Rovigo v Biella Rugby Club 74–7 (34-0)
Marcatori: p.t. 8’ c.p. Thomson (3-0), 12’ m. Lertora (8-0), 22’ m. Fisher tr. Thomson (15-0), 32’ m. Giulian (20-0), 35’ m. Elettri tr. Thomson (27-0), 39’ m. Casado Sandri tr. Thomson (34-0); s.t. 53’ m. Oliver (39-0), 58’ m. Sironi tr. Thomson (46-0), 59’ m. Oliver tr. Thomson (53-0), 62’ m. Thomson tr. Thomson (60-0), 68’ m. Thomson tr. Thomson (67-0), 73’ m. Fisher tr. Thomson (74-0), 76’ m. Barilli tr. Wentzel (74-7)
FEMI-CZ Rovigo: Sante; Lertora (61’ Cantini), Diederich Ferrario (cap.), Fisher, Elettri (52’ Belloni); Thomson, Oliver (69’ Visentin); Casado Sandri, Cosi, Sironi; Fourcade (52’ Berlese), Steolo (52’ Ciampolini); Pomaro (52’ Bolognini), Giulian (52’ Frangini), Leccioli (52’ Della Sala).
All. Giazzon
Biella Rugby Club: Vermeulen; Ghelli, Foglio Bonda, Grosso (52’ Wentzel), Da Pavo (30’ Vecchia-41’ Da Pavo); Cruciani (58’ Negro), Besso (54’ Dabalà); Gonnella (51’ Barilli), Zucconi, Mondin (57’ Casarighi); Loretti (25’ T. Ouattara), De Biaggio; Maina (46’ Vecchia), Ledesma, De lise (cap.) (67’ Maina)
All. Benettin
Arb. Lorenzo Negro AA1 Dante D’Elia, AA2 Ferdinando CusanoTMO Vincenzo Schipani
Calciatori: Thomson (FEMI-CZ Rovigo) 9/12; Wentzel (Biella Rugby Club) 1/1
Cartellini: 28’ cartellino giallo a Maina (Biella Rugby Club)
Note: Giornata uggiosa, circa 6°, presenti allo Stadio circa 1000 spettatori.
Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 5, (Biella Rugby Club) 0
Simecom Player of the Match: Ethan Fisher (FEMI-CZ Rovigo)
18 gennaio 2026
Cristiano Morabito – Addetto stampa Lega Italiana Rugby