Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 18 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
I posticipi della Soladria Serie A Elite, giornata 8

I posticipi della Soladria Serie A Elite, giornata 8

Il Valorugby primo in solitaria, vittoria con bonus per Rovigo che aggancia Viadana e Petrarca
8 min

Soladria Serie A Elite, 8ᵃ giornata
Con i risultati dei posticipi della domenica si è chiusa l’ottava giornata del Soladria Serie A Élite che, a un turno dalla fine del girone d’andata, regala una classifica ancora più incerta nelle posizioni di vertice.
Grazie al rotondo 74-7 della Femi-CZ Rugby Rovigo con ben 11 mete e cinque punti messi in cascina sulla neopromossa Biella, per la prima volta a secco di punti in questa stagione, i rossoblù raggiungono il secondo posto, in coabitazione con Viadana e Petrarca a quota 31.
L’altro posticipo, invece, incorona la nuova capolista: il Valorugby Emilia, al “Mirabello”, in un incontro più equilibrato rispetto a quello giocato al “Battaglini”, supera 18-10 il Petrarca Rugby e si prende la prima posizione con 33 punti.

La classifica:
Valorugby Emilia 33; Petrarca Rugby, Rugby Viadana e Rugby Rovigo 31; Fiamme Oro 24; Mogliano Veneto 17; Rangers Rugby Vicenza 16; Sitav Rugby Lyons 10; Biella Rugby Club 8; HBS Colorno 5

Prossimo turno:

Sabato 24 gennaio
Fiamme Oro Rugby vs Femi-CZ Rovigo (h. 14:00)
Mogliano Veneto Rugby vs Valorugby Emilia (h. 14:30)

Domenica 25 gennaio
Sitav Rugby Lyons vs Rangers Rugby Vicenza (h. 14:30)
Petrarca Rugby vs Rugby Viadana 1970 (h. 14:30)
Biella Rugby Club vs HBS Colorno (h. 14:30)

I tabellini dei posticipi dell’8^ giornata:

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – domenica 18 gennaio 2026 ore 14:30
Valorugby Emilia v Petrarca Rugby 18-10 (7-5)

Marcatori: p.t. 6’ mBigi tr. Hugo (7-0), 35’m. Minozzi (7-5); s.t. 48’ m.Cruz (12-5), 58’ c.p. Hugo (15-5), 70’ c.p. Hugo (18-5), 80’m. De Sanctis (18-10)

Valorugby Emilia: Brisighella; Bruno (77-80’Brugnara), Cuminetti (67’Schiabel), Leituala, Lazzarin (65’Colombo); Hugo, Casilio; Ruaro (65’Sbrocco), Wagenpfeil (cap), Roura; Portillo (61’Rimpelli), Schinchirimini; D’Amico (46’Favre), Bigi (46’Cruz), Brugnara (65’Taddei).
All. Marcello Violi

Petrarca Rugby: Lyle (73’De Sanctis); Scagnolari, De Masi, Broggin, Minozzi M (46-56’Alongi); Donato, Citton (58’Chillon); Trotta (55-61’Botturi), Nostran (53’Casolari), Romanini; Ghigo, Galetto (69’Marchetti); Torres, Zapata (46’Bizzotto), Pelliccioli (46’Minervino).
All. Victor Jimenez

Arb.Manuel Bottino (Roma) AA1 Daniele Pompa, AA2 Federico Boraso Quarto Uomo: Simone Boaretto TMO: Alex Frasson

Cartellini: al 43’ giallo a Torres, al 77’ giallo a Taddei
Calciatori: Hugo (Valorugby Emilia) 3/5, Lyle (Petrarca Rugby) 0/2, Donato (Petrarca Rugby) 0/1
Note: pomeriggio grigio, temperatura circa 4°, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 750
Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 4; Petrarca Rugby 0
Simecom Player of the Match: Nicolò Casilio (Valorugby Emilia)

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 18 gennaio 2026, ore 15.00
FEMI-CZ Rovigo v Biella Rugby Club 74–7 (34-0)

Marcatori: p.t. 8’ c.p. Thomson (3-0), 12’ m. Lertora (8-0), 22’ m. Fisher tr. Thomson (15-0), 32’ m. Giulian (20-0), 35’ m. Elettri tr. Thomson (27-0), 39’ m. Casado Sandri tr. Thomson (34-0); s.t. 53’ m. Oliver (39-0), 58’ m. Sironi tr. Thomson (46-0), 59’ m. Oliver tr. Thomson (53-0), 62’ m. Thomson tr. Thomson (60-0), 68’ m. Thomson tr. Thomson (67-0), 73’ m. Fisher tr. Thomson (74-0), 76’ m. Barilli tr. Wentzel (74-7)

FEMI-CZ Rovigo: Sante; Lertora (61’ Cantini), Diederich Ferrario (cap.), Fisher, Elettri (52’ Belloni); Thomson, Oliver (69’ Visentin); Casado Sandri, Cosi, Sironi; Fourcade (52’ Berlese), Steolo (52’ Ciampolini); Pomaro (52’ Bolognini), Giulian (52’ Frangini), Leccioli (52’ Della Sala).
All. Giazzon

Biella Rugby Club: Vermeulen; Ghelli, Foglio Bonda, Grosso (52’ Wentzel), Da Pavo (30’ Vecchia-41’ Da Pavo); Cruciani (58’ Negro), Besso (54’ Dabalà); Gonnella (51’ Barilli), Zucconi, Mondin (57’ Casarighi); Loretti (25’ T. Ouattara), De Biaggio; Maina (46’ Vecchia), Ledesma, De lise (cap.) (67’ Maina)
All. Benettin

Arb. Lorenzo Negro AA1 Dante D’Elia, AA2 Ferdinando CusanoTMO Vincenzo Schipani

Calciatori: Thomson (FEMI-CZ Rovigo) 9/12; Wentzel (Biella Rugby Club) 1/1
Cartellini: 28’ cartellino giallo a Maina (Biella Rugby Club)
Note: Giornata uggiosa, circa 6°, presenti allo Stadio circa 1000 spettatori.
Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 5, (Biella Rugby Club) 0
Simecom Player of the Match: Ethan Fisher (FEMI-CZ Rovigo)

18 gennaio 2026
Cristiano Morabito – Addetto stampa Lega Italiana Rugby

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Rugby

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS