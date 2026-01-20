Viadana in festa per la fiamma olimpica, tra passione sportiva e orgoglio giallonero

Alla fiamma olimpica che ha attraversato ieri, lunedì 19 gennaio, Viadana ha risposto con un caloroso e partecipato bagno di folla. Migliaia di viadanesi hanno accompagnato i tedofori lungo il percorso cittadino, trasformando il passaggio della fiaccola in una vera e propria festa collettiva, fatta di applausi, incitamenti ed entusiasmo.

La fiamma è partita dal piazzale del PalaFarina e ha percorso circa tre chilometri nel cuore della città, attraversando le vie principali e raccogliendo il massimo tributo in piazza Manzoni, dove il tedoforo si è fatto largo tra una folla compatta e festante. Un momento particolarmente sentito, che ha unito simbolicamente sport, comunità e valori olimpici.

Il percorso ha poi previsto la sosta davanti al palazzo municipale, dove il sindaco Nicola Cavatorta ha salutato la fiamma olimpica, sottolineando l’orgoglio della città per aver ospitato un evento di tale rilevanza. Il viaggio viadanese della fiaccola si è concluso in via Roma: qui la fiamma, una volta spenta, è stata caricata su un pulmino diretto verso la successiva tappa di Brescello.

Viadana, da sempre città profondamente legata allo sport, ha così confermato la propria vocazione e passione sportiva. Non è un caso che proprio qui abbia sede uno dei club più importanti del rugby italiano, il Rugby Viadana 1970, che milita nel Soladria Serie A Elite. La squadra giallonera sta vivendo una stagione di grande livello ed è attualmente seconda in classifica, portando alto il nome della città sui campi di tutta Italia.

Una giornata, dunque, che ha saputo unire il prestigio internazionale della fiamma olimpica con l’orgoglio locale di una comunità che vive lo sport come parte integrante della propria identità.