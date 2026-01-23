Petrarca cerca il riscatto nel big match col Viadana

Nella scorsa giornata del Soladria Serie A Elite è cominciata a emergere in classifica la differenza tra le prime quattro e le altre concorrenti alla zona playoff , che devono darsi da fare se vogliono recuperare terreno nelle dieci partite ancora da giocare della regular season . Al secondo posto alle spalle del Valorugby si trovano a pari merito Rovigo, Petrarca e Viadana , che dopo otto turni hanno accumulato ben 7 punti di vantaggio sulle Fiamme Oro , scottate dalla pesante sconfitta nello scontro diretto con il Viadana . Ma non c’è tempo per piangersi addosso, perché il calendario offre subito ai poliziotti cremisi un’occasione per rilanciare le proprie ambizioni: oggi affronteranno il Rovigo , che una settimana fa ha inflitto un devastante 74-7 al Biella . Servirà un'impresa alle Fiamme Oro: nelle ultime nove partite giocate contro i veneti hanno sempre perso.

Playoff

I poliziotti cremisi non sono gli unici in cerca di riscatto: dopo otto successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia, il Petrarca è stato costretto a cedere il primo posto in classifica al Valorugby (che lo ha battuto 18-10) e domani è atteso da un altro big match con il Viadana, ormai consapevole dei propri mezzi grazie alle recenti vittorie di spessore contro Rovigo e Fiamme Oro. I padovani hanno tutte le intenzioni di prolungare la striscia positiva con i lombardi, sempre sconfitti nelle ultime quattro sfide dirette. Il Valorugby capolista, invece, se la vedrà oggi con il Mogliano, che dopo un inizio stentato ha vinto quattro volte in cinque giornate e ora punta ad accorciare le distanze dalle prime della classe per sognare i playoff. I veneti possono contare anche su una tradizione favorevole: nelle ultime tre occasioni hanno sempre battuto i reggiani.

Salvezza

Dietro al Mogliano c’è il Vicenza, che senza troppe pressioni si trova a debita distanza dalla zona retrocessione e con una serie di successi potrebbe inserirsi nel gruppo delle inseguitrici delle prime quattro. Per farlo dovrà però sconfiggere i Lyons, reduci da un bel successo nella sfida chiave per la salvezza contro il Colorno, costretto a battere il Biella penultimo per non restare in fondo alla classifica.