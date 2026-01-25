I posticipi della Soladria Serie A Elite, giornata 9
Soladria Serie A Elite, 9ᵃ giornata
Con i risultati dei posticipi della domenica si chiude la nona giornata del Soladria Serie A Élite, che al giro di boa del girone di andata consegna una classifica sempre più chiara nelle posizioni di vertice e, allo stesso tempo, accende definitivamente la lotta per la permanenza.
Nel big match di giornata il Petrarca Rugby supera il Rugby Viadana 1970 per 22-7, centrando un successo pesante che consolida l’assetto delle prime posizioni. La fotografia al termine dell’andata vede infatti il Valorugby Emilia laurearsi campione d’inverno con 37 punti, davanti proprio al Petrarca (35), alla Femi-CZ Rugby Rovigo Delta (33) e al Viadana (31). Subito a ridosso restano in scia le Fiamme Oro Rugby a quota 27, mentre il Mogliano Veneto Rugby chiude il gruppo di metà classifica con 21.
In chiave salvezza, i posticipi della domenica portano scossoni importanti. Vittoria pesantissima per i Lyons Piacenza, che nello scontro diretto superano i Rangers Vicenza per 16-10 e muovono un altro passo decisivo nella corsa per restare agganciati al treno della tranquillità. Ma il risultato che fa più rumore arriva da Biella: la neopromossa Biella Rugby conquista la prima vittoria stagionale, battendo Colorno per 28-24 e rilanciando con forza le proprie ambizioni nella bagarre delle ultime posizioni.
Alla luce dei risultati, la graduatoria dopo nove giornate vede: Valorugby Emilia 37, Petrarca 35, Rovigo 33, Viadana 31, Fiamme Oro 27, Mogliano 21, Vicenza 18, Piacenza 14, Biella 12, Colorno 7.
La Serie A Élite entra ora nella seconda metà della stagione con gerarchie più definite in alto e una lotta salvezza apertissima, dove ogni punto – e ogni dettaglio – può fare la differenza.
I risultati della 9^ giornata del Soladria Serie A Élite
Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rovigo, 26-26 (2-2)
Mogliano Veneto Rugby v Valorugby Emilia, 12-20 (0-4)
Sitav Lyons v Rugby Vicenza 2025, 16 – 10 (4-1)
Biella RC v HBS Colorno, 28-24 (4-2)
Petrarca Rugby v Rugby Viadana 1970, 22 – 7 (4-0)
I TABELLINI DEI POSTICIPI DELLA 9^ GIORNATA
Biella, Cittadella del Rugby di Biella – domenica 25 gennaio 2026
Biella Rugby v HSB Colorno 28–24 (10-5)
Marcatori. p.t. 3’ m. Vermeuler tr. Wentzel (7-0), 26’ m. Sangiorgi n.t. (7-5), 30’ c.p. Wentzel (10-5); s.t. 47’ m. Nastaro n.t. (15-5), 53’ c.p. Wentzel (18-5), 55’ m. Foglio Bonda tr. Wentzel (25-5), 60’ meta Visinia tr. Ceballos (25-12), 68’ m. Bozzoni tr. Ceballos (25-19), 80’ m.Nisica n.t. (28-24)
Biella Rugby Club: Vermeulen; Ghelli, Foglio Bonda (78’ Dapavo), Cruciani (79’ Grosso), Nastaro; Wentzel, Dabalà; Zucconi, Mondin, Barilli (78’ Mafrouh); Echoyez, T. Ouattara (45’ Gonella); Leuila (7’ Vecchia), J.M. Ledesma, De Lise (cap.) (45’ Sorbera) (69’ Zavallone).
All. Benettin
HSB Colorno: Cattaneo; Bozzoni (79’ Marzucchi), Lenzi, Waqanibau, Visinia; Ceballos (cap.), Ventresca (52’ Cupo); Koffi, Varletta (69’ Rossetti), Popescu (41’ Tontini); Ghilardi (50’ Pavesi), Mugnaini; Moreno (56’ Nisica), Sangiorgi (56’ Bruzzi), Ascari (56’ Cordì).
All. Garcia
Arb. Luca Bisetto (Treviso) AA1 Luigi Parcianello (Treviso), AA2 Luzza Antonio (Torino), TMO Stefano Roscini (Milano)
Calciatori: Wentzel (Biella Rugby) 5/7; Ceballos (HSB Colorno) 2/4
Cartellini: 52’ cartellino giallo a Lenzi (HSB Colorno), 69’ cartellino giallo a Mondin (Biella Rugby), 77’ cartellino giallo a Waqanibau (HSB Colorno)
Note: Campo in buone condizioni, cielo nuvoloso, circa 7°, presenti allo stadio circa 1000 spettatori.
Punti conquistati in classifica: (Biella Rugby) 4, (HSB Colorno) 2
Simecom Player of the Match: Joshua Vermeulen (Biella Rugby)
Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – 25 gennaio 2026 ore 14.00
Sitav Rugby Lyons v Rangers Rugby Vicenza 16-10 (10-3)
Marcatori: p.t. 19’ m Maggiore (5-0), 34’ cp Perello-Alvarez (5-3), 40’ m Cutler (10-3) s.t. 42’ cp Russo (13-3), 70’ m Leaupepe tr Perello-Alvarez (13-10), 80’ cp Camero (16-10)
Sitav Rugby Lyons: Matenga; Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini; Russo (48’ Camero), Colombo (48’ Via A); Moretto, Cisse (60’ Perazzoli), Bance ; Bottacci (60’ Salerno), Cutler; Horgan (50’ Moretti), Maggiore (50’ Scatigna), Acosta (50’ Libero). A disposizione: Baas
All: Paoletti
Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Tavuyara (31’ Foroncelli), Filippetto, Laupepe, Coppo (36’ Vaccaro); Perrello-Alvarez, Panunzi (cap) (48’ Gregorio, 70’ Panunzi); Vunisa, Pretz, Trambaiolo (60’ Sottana); Parolo (54’ Ramasibana), Riedo; Leso (48’ Avila Recio), Ferrara (48’ Chimenti Borrell), Zago (48’ Braggiè)
All. Cavinato
Arb. Locatelli (Bergamo) AA1: Meschini (Milano) AA2: Sergi (Bologna) TMO: Trentin (Monza)
Cartellini: 18’ giallo a Panunzi (Rangers Rugby Vicenza), 25’ giallo a Maggiore (Sitav Rugby Lyons), 43’ giallo a Foroncelli (Rangers Rugby Vicenza), 68’ giallo a Calosso (Sitav Rugby Lyons), 68’ giallo a Rodina (Sitav Rugby Lyons)
Calciatori: Russo 1/3 (Sitav Rugby Lyons), Camero 1/1 (Sitav Rugby Lyons), Perello-Alvarez 2/3 (Rangers Rugby Vicenza)
Note: Giornata fredda e coperta, terreno persante, Spettatori 400 circa
Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 4 ;Rangers Rugby Vicenza 1
Simecom Player of the Match: Ethan Cutler (Sitav Rugby Lyons)
Padova, Centro Sportivo Memo Geremia, Petrarca Rugby – 25 gennaio 2026
Petrarca Rugby vs Rugby Viadana 1970 22-7
Marcatori: p.t. 27’ cp. Donato (3-0); 32’ m. Pietramala tr. Donato (10-0) s.t. 43’ m. Nostran tr. Donato (17-0); 68’ m. Minozzi (22-0); 84’ m. Ferro tr. Ferro (22-7).
Petrarca Rugby: Pietramala (54’ Lyle); De Sanctis (70’ Scagnolari); Broggin; Destro; Minozzi M. (80’ Torres); Donato; Chillon (54’ Chillon); Botturi (51’ Nowlan); Nostran (60’ Romanini); Casolari; Trotta ©; Galetto; Torres (50’ Alongi); Minervino (70’ Zapata) ; Pisani (70’ Barbatti).
Allenatori: Victor Jimenez; Paul Griffen; Giovanni Maistri
Rugby Viadana 1970: Morosini; Ciardullo; Orellana; Zaridze (47’ Ferro); Ciofani; Frutos Macchi (74’ Zaridze); Di Chio (47’ Jelic); Segovia (63’ Bruni Plininger); Fernandez Gil (49’ Jogna); Boschetti ©; Sommer; Loretoni (63’ Vallesi); Caro Saisi (40’ Oubina A.); Casasola (54’ Olivari); Mistretta (40’ Oubina R).
Allenatore: Anesi Sosene Raymond
Arbitro: Filippo Russo Assistenti: Riccardo Bonato; Simone Boaretto TMO: Giuseppe Vivarini
Cartellini: 51’ giallo a Boschetti (Viadana); 80’ giallo a Alongi (Petrarca); 81’ giallo a Lyle (Petrarca).
Calciatori: Donato (3/3); Lyle (0/1); Ferro (1/1).
Simecom Player of the match: Federico Pisani (Petrarca Padova)
Note: giornata serena, 600 spettatori presenti.
Punti conquistati: Petrarca 4, Viadana 0
25 gennaio 2026
Cristiano Morabito – Addetto stampa Lega Italiana Rugby