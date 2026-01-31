Occasione Fiamme Oro per puntare ai playoff

Le prime della classe sono avvisate: se vorranno conservare il piazzamento ai playoff del Soladria Serie A Elite, dovranno guardarsi le spalle dalle Fiamme Oro, che grazie al pareggio con il Rovigo (26-26) nell’ultima giornata hanno guadagnato tre punti sul Viadana quarto. I lombardi, invece, sono rimasti a secco a causa della sconfitta (7-22) contro il Petrarca, salito al secondo posto solitario dietro al Valorugby. In zona retrocessione è stato un turno favorevole per Lyons e Biella, con quattro punti a testa conquistati contro i due del Colorno.

Limbo

In questa giornata Mogliano e Vicenza sono chiamate a un exploit per non rischiare di rimanere in un limbo tra zona playoff e zona salvezza, e quindi di non avere più motivazioni fino alla fine della stagione. I biancoblù oggi ospitano il Viadana, contro cui hanno una tradizione decisamente sfavorevole: nove sconfitte in dieci partite. Ancora più ripida la montagna da scalare per i vicentini, attesi domani a Padova contro il Petrarca, due volte campione negli ultimi quattro anni e sempre vincente nei sei precedenti totali.

Speranza

A sperare in una doppia impresa di Mogliano e Vicenza sono anche le Fiamme Oro, sempre più nel vivo della lotta per i primi quattro posti. I poliziotti cremisi sono a sole quattro lunghezze di distanza dal Viadana e per avvicinarsi ancora hanno bisogno di una bella vittoria con il Biella, reduce dal primo successo della sua storia in Serie A (28-24 sul Colorno).

Testacoda

Nella decima giornata c’è poi la sfida tra la testa e la coda della classifica: il Valorugby può consolidare il primato nel match con il Colorno, mai vittorioso negli ultimi tre mesi. Meno scontato invece l’esito del duello tra Rovigo e Lyons: i campioni in carica nel nuovo anno hanno rallentato (un solo successo in tre partite) dopo un cammino quasi perfetto, mentre i piacentini hanno fatto un balzo in classifica grazie ai due trionfi di fila contro Colorno e Vicenza