Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 31 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Occasione Fiamme Oro per puntare ai playoff

Occasione Fiamme Oro per puntare ai playoff

I poliziotti cremisi affrontano il Biella neopromosso, serve un'impresa a Mogliano e Vicenza
Pietro Piccioli
2 min
TagsRugby

Le prime della classe sono avvisate: se vorranno conservare il piazzamento ai playoff del Soladria Serie A Elite, dovranno guardarsi le spalle dalle Fiamme Oro, che grazie al pareggio con il Rovigo (26-26) nell’ultima giornata hanno guadagnato tre punti sul Viadana quarto. I lombardi, invece, sono rimasti a secco a causa della sconfitta (7-22) contro il Petrarca, salito al secondo posto solitario dietro al Valorugby. In zona retrocessione è stato un turno favorevole per Lyons e Biella, con quattro punti a testa conquistati contro i due del Colorno.

Limbo

In questa giornata Mogliano e Vicenza sono chiamate a un exploit per non rischiare di rimanere in un limbo tra zona playoff e zona salvezza, e quindi di non avere più motivazioni fino alla fine della stagione. I biancoblù oggi ospitano il Viadana, contro cui hanno una tradizione decisamente sfavorevole: nove sconfitte in dieci partite. Ancora più ripida la montagna da scalare per i vicentini, attesi domani a Padova contro il Petrarca, due volte campione negli ultimi quattro anni e sempre vincente nei sei precedenti totali.

Speranza

A sperare in una doppia impresa di Mogliano e Vicenza sono anche le Fiamme Oro, sempre più nel vivo della lotta per i primi quattro posti. I poliziotti cremisi sono a sole quattro lunghezze di distanza dal Viadana e per avvicinarsi ancora hanno bisogno di una bella vittoria con il Biella, reduce dal primo successo della sua storia in Serie A (28-24 sul Colorno).

Testacoda

Nella decima giornata c’è poi la sfida tra la testa e la coda della classifica: il Valorugby può consolidare il primato nel match con il Colorno, mai vittorioso negli ultimi tre mesi. Meno scontato invece l’esito del duello tra Rovigo e Lyons: i campioni in carica nel nuovo anno hanno rallentato (un solo successo in tre partite) dopo un cammino quasi perfetto, mentre i piacentini hanno fatto un balzo in classifica grazie ai due trionfi di fila contro Colorno e Vicenza

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Rugby

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS