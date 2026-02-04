Nasce "L'intruso ovale" su RadioTV Lega Serie A

Per la prima volta il rugby entra ufficialmente in uno spazio editoriale pensato e nato per il calcio. Da venerdì 6 febbraio prende il via “L’intruso ovale”, la nuova rubrica dedicata al mondo della palla ovale, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Rugby e ospitata all’interno di “Social Corner”, il programma della Lega Serie A in onda ogni venerdì alle 15.40 sulla Radio TV ufficiale della Lega Serie A di Calcio.

Un’intrusione dichiarata, rivendicata e fortemente voluta: il rugby entra così in un format storicamente dedicato al calcio e alla sua dimensione digitale, portando con sé valori, storie, linguaggi e contenuti di uno sport che condivide passione, comunità e appartenenza, ma con una voce nuova e originale. Da qui il nome della rubrica: “L’intruso ovale”, il pallone che non è rotondo, ma che ha molto da dire anche fuori dal proprio campo naturale.

“Social Corner” è il programma che analizza il lato digitale del campionato di calcio, pensato per un pubblico giovane e appassionato: un’ora frizzante dedicata al mondo social della Serie A, tra contenuti virali dei club, profili dei calciatori, eSports, trend digitali, Campionato Primavera, meme, highlights e interazione continua con il web. A condurre il programma sono Andrea Consales e Michele Pedrotti, voci di riferimento di un format che unisce intrattenimento e analisi.

All’interno de “L’intruso ovale” si parlerà non solo del massimo Campionato italiano, il Soladria Serie A Élite, ma, più in generale, di tutto ciò che ruota attorno al mondo del rugby: risultati, storie, personaggi, contenuti social e contaminazioni digitali, con uno sguardo capace di dialogare anche con chi il rugby lo sta scoprendo per la prima volta.

La Radio TV della Lega Serie A di Calcio è visibile e ascoltabile sul sito ufficiale della Lega Serie A, sull’app dedicata e sulla piattaforma DAZN, ampliando così in maniera significativa la platea potenziale di ascoltatori e spettatori anche per il rugby italiano.

«L’intruso ovale rappresenta un passaggio simbolico e culturale molto importante – dichiara Giulio Arletti, Presidente di LIR – Il rugby entra in una casa storicamente calcistica non per chiedere spazio, ma per condividere contenuti, valori e storie. È un segnale di apertura e di dialogo tra mondi sportivi diversi, che parlano però lo stesso linguaggio delle emozioni, della passione e della comunità. Ringraziamo la Lega Serie A per questa opportunità, certi che sarà un’esperienza capace di incuriosire e avvicinare nuovi pubblici al nostro sport».

«Social corner è un ponte con i protagonisti del monto dello sport e altre federazioni – ha detto Raffaele Pappadà, Coordinatore giornalistico di Radio TV Serie A – È bello poter collegare la Serie A con il rugby, uno sport che diffonde valori a noi molto cari come fair play e rispetto delle regole e dell’avversario».

«Una bella iniziativa – ha sottolineato Michele Pedrotti, conduttore di “Social Corner” insieme a Andrea Consales – per avvicinare e mescolare due sport meravigliosi e pieni di tifosi».

Con “L’intruso ovale” il rugby esce dai propri confini tradizionali e si affaccia in un territorio nuovo, dimostrando che, anche in mezzo ai palloni rotondi, c’è spazio per raccontare una storia diversa. E decisamente ovale.

Cristiano Morabito – Addetto stampa Lega Italiana Rugby