mercoledì 11 febbraio 2026
Finali 2026: Coppa Italia, Campionato e Supercoppa Italiana. Il Consiglio federale affida alla Lega l'organizzazione dei grandi eventi di stagione

Confermata collaborazione ed unità di intenti tra Federazione Italiana Rugby e Lega Italiana Rugby
Il Consiglio federale della Federazione Italiana Rugby, riunitosi il 6 febbraio scorso, ha deliberato l’affidamento alla Lega Italiana Rugby dell’organizzazione delle finali di Coppa Italia, Campionato e Supercoppa Italiana 2026.

Nel dettaglio, la finale di Coppa Italia si disputerà sabato 28 febbraio alle ore 15:00 allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia e sarà trasmessa in diretta su RaiPlay, biglietti disponibili da lunedì 16 febbraio su MailTicket.it. La finale del Soladria Sere A Élite è in programma il 2 giugno 2026, con sede in via di definizione, e sarà anch’essa proposta sulle reti Rai, garantendo così ad entrambi gli eventi un’ampia copertura mediatica; per quanto concerne la Supercoppa Italiana, sono ancora in fase di definizione sede e orario.

La decisione della Federazione nasce dalle ottime risultanze organizzative e mediatiche delle finali della scorsa stagione curate dalla Lega Italiana Rugby, dalla finale di Coppa Italia a Rovigo, alla finale di Campionato a Parma, fino alla Supercoppa Italiana a L’Aquila; eventi che hanno registrato elevati standard organizzativi, una partecipazione significativa di pubblico e un’importante valorizzazione del prodotto rugby.

Un percorso che ha indotto la Federazione a rinnovare la fiducia nella Lega, riconoscendo il valore di una progettualità condivisa capace di generare benefici concreti per tutti gli stakeholder del movimento: club, atleti, partner, broadcaster e territori coinvolti.

«Il Campionato Italiano di Serie A Elite Maschile rappresenta uno dei tre asset principali dell’alto livello del rugby italiano – afferma Andrea Duodo, Presidente della FIR – insieme alle Nazionali e alle competizioni internazionali in cui militano le due franchigie. I risultati ottenuti nella scorsa stagione hanno dimostrato come la collaborazione con la Lega Italiana Rugby sia efficace e virtuosa. Per questo abbiamo ritenuto naturale riaffidare alla Lega l’organizzazione delle finali 2026, con l’obiettivo di continuare a crescere sul piano organizzativo, mediatico e sportivo, offrendo al movimento eventi sempre più qualificanti».

«La decisione del Consiglio federale – dichiara Giulio Arletti, Presidente della Lega Italiana Rugby – rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto. L’organizzazione delle finali non è solo un momento sportivo di altissimo livello, ma un’opportunità strategica per dare visibilità al rugby d’élite, rafforzare il rapporto con i territori e offrire a club e appassionati eventi all’altezza del valore espresso in campo».

Le finali di Coppa Italia, Campionato e Supercoppa Italiana si inseriscono così in un quadro di valorizzazione complessiva del rugby italiano, confermando la centralità della Lega Italiana Rugby nella gestione e nello sviluppo degli appuntamenti di vertice della stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

