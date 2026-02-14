Gli anticipi dell'11ª giornata Soaldria Serie A Elite
Soladria Serie A Elite, 11ᵃ giornata
Fattore classifica rispettato negli anticipi dell’11^ giornata della Serie A Élite.
Viadana segna 50 punti lasciando Biella a zero e portandosi a casa la posta piena, mentre alla “Rugby Arena” di Vicenza la capolista conquista cinque punti vincendo 7 a 33 con la Rangers Vicenza.
Viadana – Stadio “L. Zaffanella” – Domenica 01 Febbraio 2026
Rugby Viadana 1970 vs Biella Rugby Club 50-0 (12-0)
Marcatori: p.t.: m. 12’ Bussaglia (5-0), m. 16’ Caro Saisi tr. Ferro (12-0) s.t.: 43’ m. Bussaglia tr. Ceballos (19-0), m. Catalano tr. Ceballos (26-0), 64’ m. Di Chio (31-0), 70’ m. Bussaglia (36-0), 74’ m. Bussaglia tr. Ceballos (43-0), 79’ m. Catalano tr. Ceballos (50-0).
Rugby Viadana 1970: Morosini, Ciardullo Oro (70’ Jelic), Orellana (47’ Zaridze), Jannelli, Bussaglia, Ferro(41’ Ceballos), Di Chio, Catalano, Gamboa (66’ Boschetti), Colledan, Bruni Plininger, Loretoni (70’ Sommer), Caro Saisi (50’ Vallesi), Casasola (57’ Dorronsoro), Mistretta (70’ A. Oubina).
All. S. Anesi
Biella Rugby Club: Ghelli (42’ Salussolia); Dapavo, Foglio Bonda (41’ Tabet), Grosso, Nastaro; Loro, Besso; Gonella (62’ Mafrouh), Zucconi, De Biaggio; G. Loretti (50’ Mondin), EchoyeViz (43’ T. Ouattara); Vecchia (43’ Zavallone), J.M. Ledesma (56’ M. Ouattara), De Lise (cap.) (50’ Sorbera).
All. A. Benettin
Arb. Meschini Francesco
AA1. Bonato Riccardo AA2 Sergi Mirco
TMO: Schipani Vincenzo
Calciatori: Ferro 2/3, Ceballos 3/5 (rugby viadana 1970).
Simecom Player of the match: Thomas Bussaglia (Viadana)
Note: Pomeriggio ventoso, temperatura 4° C., terreno di gioco umido, spettatori circa 800.
Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 5 ; Biella Rugby Club 0
Vicenza, “Rugby Arena” – sabato 14 febbraio 2026
Rangers Rugby Vicenza v Valorugby Emilia 7-33 (pt 0-14)
Marcatori: p.t.: 4’ m Wagnpfeil tr Hugo (0-7); 32’ m Schiabel tr Hugo (0-14); s.t.: 53’ m Leaupepe tr Heymans (7-14); 58’ m Bigi tr Hugo (7-21); 75’ m Hugo tr Hugo (7-28); 79’ m Brisighella (7-33).
Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Leaupepe, Filippetto, Gritti, Foroncelli (63’ Perello-Alvarez); Heymans, Panunzi © (70’ Gregorio); Vunisa, Pretz (43’ Menon), Trambaiolo (11’ Franchetti); Parolo, Sottana (70’ Mirenzi); Leso (59’ Avila-Recio), Ferrara (59’ Chimenti-Borrell), Zago (70’ Braggiè).
All. Cavinato
Valorugby Emilia: Brisighella, Bruno (40’st Cuminetti - 52’-62’ Taddei), Leituala, Schiabel, Colombo; Hugo, Casilio (76’ Gherardi); Roura, Wagenpfeil, Sbrocco (64’ Ruaro); Du Preez (49’ Rimpelli), Schinchirimini (68’ Nasove); Favre © (52’ D’Amico), Cruz (52’ Bigi), Diaz (62’ Taddei).
All. Violi
Arb: Filippo Russo
AA1: Clara Munarini AA2 Federico Boraso
TMO: Stefano Penne’
Quarto Uomo: Alessandro Zerbinati
Cartellini: 52’ giallo a Diaz (Valorugby).
Calciatori: Hugo (Valorugby) 4/5; Heymans (Rangers) 1/1.
Note: giornata fredda e piovosa, terreno lento ma in buone condizioni nonostante le abbondanti precipitazioni, 200 spettatori.
Simecom Player Of The Match: Schalk Hugo (Valorugby)
Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 0; Valorugby 5.