domenica 15 febbraio 2026
I posticipi della Soladria Serie A Elite, giornata 11

I posticipi della Soladria Serie A Elite, giornata 11

Cremisi e patavini a valanga su Colorno e Lyons, vittoria casalinga anche per i Bersaglieri su Mogliano
9 min

Soladria Serie A Elite, 11ᵃ giornata

Con i risultati dei posticipi della domenica si chiude l'undicesima giornata del Soladria Serie A Élite, con la classifica che rimane invariata a livello di posizioni rispetto alla giornata precedente.

Negli anticipi dell'undicesimo turno del Soladria Serie A Élite 2025/26, il Viadana travolge Biella imponendosi con un netto 50-0. La prima della classe Valorugby ottiene i cinque punti sul campo dei Rangers Vicenza vincendo per 7-33.

I match domenicali vedono le Fiamme Oro imporsi sin dai primi minuti sui Lyons di Piacenza che poco ha potuto: risultato già archiviato nella prima frazione (21-7) che si allunga ulteriormente al termine della gara (73-7). Nel frattempo Colorno ospita un Petrarca che non perdona: 7-61 per i patavini che non vogliono rischiare di farsi scappare il primo posto in classifica. Infine Mogliano con forse l'ultima occasione per rimanere agganciato alla zona play-off nulla può con un Rovigo che nonostante le molteplici inferiorità numeriche lascia a zero i punti segnati per gli ospiti. I Bersaglieri trovano nel finale anche il bonus offensivo col match che si conclude per 28-0.

Visti i risultati di giornata la graduatoria recita: Valorugby 47, Petrarca 45, Rovigo 42, Viadana 40, Fiamme Oro 37, Mogliano 21, Vicenza 19, Lyons 14, Biella 12, Colorno 7.

I risultati della 11^ giornata del Soladria Serie A Élite
Rugby Viadana 1970 v Biella Rugby Club, 50-0
Rangers Rugby Vicenza v Valorugby Emilia, 7-33
HBS Colorno v Petrarca Rugby, 7-61
Fiamme Oro Rugby v SITAV Rugby Lyons, 73-7
Femi CZ Rugby Rovigo v Mogliano Veneto Rugby, 28-0

I TABELLINI DEI POSTICIPI DELLA 11^ GIORNATA

Colorno (PR), “HBS Stadium” – domenica 15 febbraio 2026
HBS Colorno v Petrarca Rugby 7-54 (7-19)

Marcatori: p.t.: 7’ m Zapata (0-5), 16’ m Jimenez tr Lyle (0-12), 22’ m Varletta tr Bozzoni (7-12), 25’ m Scalabrin tr Lyle (7-19) s.t.: 45’ m Scalabrin tr Lyle (7-26), 50’ m Scramoncin tr Lyle (7-33), 54’ m Scramoncin tr Lyle (7-40), 64’ m Mastrodomenico tr Lyle (7-47), 70’ m Broggin tr Lyle (7-54), 79’ m Broggin tr Lyle (7-61)

HBS Colorno: Scaldaferri (49’ Cupo); Villalba (56’ Marzucchi), Lenzi (70’ Villalba), Waqanibau, Visinia; Cattaneo, Bozzoni; Ledesma (67’ Agnelli), Varletta (51’ Tontini), Mugnaini; Butturini, Ruiz (55’ Ghilardi); Cordì (20’ Moreno), Nisica (61’ Rossetti), Ascari (61’ Pavesi (70’ Ascari)
All.: Gonzalo Garcia

Petrarca Rugby: Lyle; Minozzi, De Sanctis, De Masi, Scalabrin (67’ Broggin); Richman (56’ Pietramala), Jimenez (56’ Chillon); Halafihi (67’ Botturi), Romanini, Tognon; Nowlan (56’ Mastrodomenico), Galetto; Torres (43’ Barbatti), Zapata (43’ Scramoncin), Frattolillo (43’ Pisani)
All: Victor Jimenez

Arb. Bisetto (Treviso)
Calciatori: Bozzoni (COL) 1/1 , Lyle (PET) 9/10
Cartellini: nessuno
Note: Campo in buone condizioni, giornata soleggiata, circa 15°, presenti allo Stadio
circa 250 spettatori.
Punti conquistati in classifica: (HBS Colorno) 0, (Petrarca Rugby) 5
Simecom Player of the Match: Marco Scalabrin (Petrarca Rugby)

Roma, Stadio “Renato Gamboni” – domenica 15 febbraio, ore 14.30
Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons 73-7 (21-7)

Marcatori: p.t.: 3’ m. Drudi tr. Di Marco (7-0); 22’ m Guardiano tr Di Marco (14-0); 23’ m Bartolini tr Di Marco (21-0); 40+2 m Bance tr Camero (21-7) s.t.: 42’ m Lai tr Di Marco (28-7); 56 m Guardiano tr Di Marco (35-7); 61’ m Barducci (40-7); 67’ m Cornelli tra Di Marco (47-7); 72’ m Di Marco (52-7); 77’ m Chianucci tr Di Marco (59-7); 79’ m Fragnito tra Di Marco (66-7); 80+1 m Gambarelli tr Di Marco (73-7)

Fiamme Oro Rugby: Cornelli; Lai, Forcucci (55’ Fusari F.), Gabbianelli, Guardiano (cap) (61’ Canna); Di Marco, Piva (61’ Gambarelli); De Marchi, Drudi (55’ Chianucci), Angelone (53’ Stoian); Piantella, Fragnito; Morosi (49’ Carnio), Corvasce (55’ Di Censi), Bartolini (55’ Barducci)
all. Daniele Forcucci

Sitav Rugby Lyons: Via G (53’ Colombo); Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini; Camero (53’ Russo), Via A (53’ Franzoso); Moretto (cap), Bance, Cisse (25’ Perazzoli); Bottacci (57’ Salerno), Cutler; Horgan (51’ Moretti), Scatigna (57’ Maggiore), Libero (57’ Bona)
all. Tino Paoletti

Arb. Matteo Locatelli AA1 Franco Rosella AA2 Vincenzo Iavarone TMO: Alex Frasson

Cartellini: 55’ giallo a Bance (LYO)
Calciatori: Di Marco (FOR) 9/11; Camero 1/1
Note: spettatori 250 ca. giornata soleggiata e ventosa
Simecom Player of the match: Andrea De Marchi (FOR)
Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5 – Sitav Rugby Lyons 0

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 15 febbraio 2026, ore 15.00
FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby 28–0 (14-0)

Marcatori: p.t. 27’ m. Ferrario tr. Thomson (7-0), 31’ m. Sante tr. Thomson (14-0); s.t. 44’ m. Schiabel tr. Favaretto (14-7), 59’ m. Sante tr. Thomson (21-0), 76’ m. Krsul tr. Thomson (28-0)

FEMI-CZ Rovigo: Sante; Vaccari, Diederich Ferrario (cap.), Moscardi; Lertora (62’ Bruno); Thomson, Oliver (69’ Krsul); Casado Sandri, Cosi (51’ Sironi), Paganin; (58’ Meggiato) Fourcade, Steolo (73’ Ciampolini); Pomaro (56’ Swanepoel), Giulian (57’ Cadorini), Sanavia (51’ Della Sala).
all. Giazzon

Mogliano Veneto Rugby: Padovani (71’ Bellotto); Dal Zilio (Cap.), Drago. F., Va’Eno (51’ Checchi), Schiabel; Favaretto (60’ Vanzella), Tizzano; Koroiyadi (49’ Casartelli), Brevigliero (63’ Pettinelli), Finotto; Pontarini, Midena; Lipera (50’ Genovese), Bonan (29’ Stefani), Gentile (50’ Borean).
all. Casellato

Arb. Federico Vedovelli AA1 Gabriel Chirnoaga, AA2 Giona Righetti TMO Luca Trentin

Calciatori: Thomson (FEMI-CZ Rovigo) 4/4; Favaretto (Mogliano Veneto Rugby) 1/1
Cartellini: 6’ cartellino giallo Schiabel (Mogliano Veneto Rugby), 46’ cartellino giallo a Lertora (FEMI-CZ Rovigo), 51’ cartellino giallo a Steolo (FEMI-CZ Rovigo), 63’ cartellino giallo a Bruno (FEMI-CZ Rovigo), 71’ cartellino giallo a Midena (Mogliano Veneto Rugby)
Note: Giornata soleggiata, circa 10°, presenti allo Stadio circa 1300 spettatori.
Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 5, (Mogliano Veneto Rugby) 0
Simecom Player of the Match: Juan Dee Oliver (FEMI-CZ Rovigo)

Tutte le news di Rugby

