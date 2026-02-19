FINALE COPPA ITALIA SIMECOM 2025/26: AL VIA LA BIGLIETTERIA
Giovedì 19 febbraio, sulla piattaforma di Mailticket, apre la vendita dei biglietti per la Finale della Coppa Italia Simecom 2025/26, in programma sabato 28 febbraio alle ore 15:00 allo Stadio “Mirabello” di Reggio Emilia. Da lunedì 23 febbraio sarà possibile acquistare i biglietti recandosi alla segreteria del Valorugby Emilia, in via Assalini n. 7 (RE), dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 18.
I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LA FINALE DI COPPA ITALIA SIMECOM
(Al costo del biglietto andrà aggiunto quello dei diritti di prevendita)
Tribuna Centrale:
Intero € 20
Ridotto (dai 13 ai 17 anni) € 5
Under 13 Gratis
Tribuna Laterale
Intero € 14
Ridotto (dai 13 ai 17 anni) € 5
Under 13 Gratis
BIGLIETTI DISPONIBILI AL LINK: https://www.mailticket.it/evento/51524/finale-coppa-italia-simecom