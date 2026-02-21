La finale della Simecom Coppa Italia 2025/2026 sarà Valorugby Emilia - Petrarca Rugby!

Si sono concluse le due semifinali della Coppa Italia Simecom 2025/2026, a contendersi la Coppa saranno Valo rugby Emilia e Petrarca Padova!

Nella semifinale secca di Coppa Italia allo Stadio Mirabello, il Valorugby Emilia prende il largo con le mete di Roura su assist di Nicolò Casilio e di Colombo servito da Hugo, mentre le Fiamme Oro Rugby rispondono con Giammarioli e l’errore dalla piazzola di Di Marco fissa il 17-8 all’intervallo.

Nella ripresa i punti di Di Marco vengono compensati dalla meta di Cuminetti e dal piazzato di Hugo, prima della seconda segnatura lampo di Giammarioli; il match si chiude 27-18 con il successo del Valorugby e il premio di POTM a Fabio Ruaro.

A Padova semifinale spettacolare decisa soltanto allo scadere: Petrarca Rugby e Rugby Viadana si affrontano a viso aperto, con la meta iniziale di Botturi e i Gialloneri capaci di chiudere avanti 21-14 all’intervallo grazie a tre segnature e a una difesa solida.

Nella ripresa il Petrarca insegue mentre Viadana prova a gestire al piede, ma l’ingresso del tallonatore Minervino cambia tutto: meta al 79’ per il -1 e doppietta a tempo scaduto che completa la rimonta thriller e vale il 33-29 finale e la qualificazione dei Tuttineri.

L'appuntamento con l'atto finale della competizione è fissato per il prossimo sabato, 28 Febbraio 2026, allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia!

SEMIFINALI DI COPPA ITALIA

Padova, Impianti "Memo Geremia" - sabato 21 febbraio 2026, ore 14:30

Petrarca Rugby v Rugby Viadana 1970 33 - 29 (14 - 23)

Marcatori: p.t. 5’ cp. Ferro (0-3); 8’ m. Botturi, tr Lyle (7-3); 12’ m. Jelic, tr. Ferro (7-10); 18’ cp. Ferro (7-13); 22’ m. Jannelli, tr Ferro (7-20); m. Telandro, tr Lyle (14-20); 32’ cp Ferro (14-23)

s.t. 45’ cp. Ferro (14-26); 63’ m. Scalabrin, tr. Lyle (21-26); 67’ cp. Ceballos (21-29); 76’ m. Minervino, tr Lyle (28-29); 80’ m. Minervino (33-29)

Petrarca Rugby: Lyle; Minozzi; Destro; Broggin; Scalabrin; Donato (13’ De Sanctis); Jimenez (54’ Citton); Trotta ©; Botturi; Nostran (49’ Romanini); Telandro (49’ Nowlan); Galetto; Torres (49’ Barbatti); Zapata (56’ Minervino); Pelliccioli (49’ Pisani).

A disposizione: Mastrodomenico F.

Allenatori: Victor Jimenez; Paul Griffen

Rugby Viadana 1970: Morosini (72’ Bussaglia); Ciardullo; Orellana; Jannelli; Ciofani; Ferro (59’ Ceballos); Jelic ©; Segovia; Colledan; Boschetti; Sommer; Loretoni (57’ Aguirre); Oubina R. (13’ Caro; 19’ Oubina R.; 48’ Caro; 54’ Oubina R.); Dorronsoro (59’ Olivari); Oubina A. (65’ Caro).

A disposizione: Vallesi, Gamboa, Manfredi

Allenatore: Benjamin Madero; Sosene Raymond Anesi,

Arbitro: Franco Rosella

Assistenti: Filippo Russo; Federico Boraso

Cartellini: 15’ giallo a Dorronsoro (Viadana); 45’ giallo a De Sanctis (Petrarca).

Calciatori: Lyle (4/5); Ferro (6/6), Ceballos (1/1)

Simecom Player of the match: Francisco Minervino (Petrarca)

Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni.

Punti conquistati: Rugby Petrarca 5 - Rugby Viadana 1970 1

Reggio Emilia, Stadio Mirabello - sabato 21 febbraio 2026, ore 14:30

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby 27 - 17 (17 - 8)

Marcatori: p.t. 2’ m. Roura tr. Hugo (7-0), 9’ m. Giammarioli (7-5), 11’ m. Colombo tr. Hugo (14-5), 18’ c.p. Di Marco (14-8), 24’ c.p. Hugo (17-8);

s.t. 45’ c.p. Di Marco (17-11), 52’ m. Cuminetti tr. Hugo (24-11), 58’ c.p. Hugo (27-11), 65’ m. Giammarioli tr. Di Marco (27-18).

Valorugby Emilia: Brisighella; Resino, Cuminetti (68’ Bianco), Leituala, Colombo (74’ Gherardi); Hugo, Casilio; Ruaro, Sbrocco (63’ Mussini), Roura (78’ Musajo); Perez Caffe (58’ Esposito), Schinchirimini; Favre (50’ D’Amico), Cruz (50’ Bigi), Brugnara(58’ Taddei).

All. Violi

Fiamme Oro Rugby: Canna; Sodo Migliori (68’ De Marchi), Fusari A., Vaccari(61’ Fusari F.), Guardiano; Di Marco, Tomaselli (74’ Gambarelli); Giammarioli, Bellucci (26’-34’ Carnio)(50’ Drudi), Andreani; Angelone, Stojan (58’ Pisicchio); Morosi (70’ Carnio), Di Censi (53’ Corvasce), Fiorentini (69’ Bartolini).

All. Forcucci

Arb.: Favaro

AA1 Meschini, AA2 Luzza

Quarto Uomo: Sergi

Cartellini: al 24’ giallo a Morosi (Fiamme Oro)

Calciatori: Hugo (Valorugby) 5/5, Di Marco (Fiamme Oro Rugby) 3/5

Note: giornata soleggiata, circa 10°, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 700.

Simecom Player of the Match: Ruaro Fabio (Valorugby)

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 4 - Fiamme Oro Rugby 0