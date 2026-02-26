FINALE COPPA ITALIA SIMECOM 25/26: formazioni e dichiarazioni di Valorugby e Petrarca

Reggio Emilia – Lo stadio “Mirabello” di Reggio Emilia è pronto ad ospitare la Finale della Coppa Italia Simecom 2025-26 in programma sabato 28 febbraio alle 15:00 tra Valorugby Emilia e Petrarca Rugby, in diretta su Raiplay.

In 38 edizioni del torneo, il Petrarca si è aggiudicato per quattro volte il Trofeo (l’ultima volta nel 2023 proprio in finale con il Valorugby), mentre la squadra reggiana può contare una sola Coppa Italia in bacheca, vinta nella stagione 2018.

Durante la conferenza stampa ufficiale, tenutasi in modalità online sono intervenuti allenatori e capitani delle due finaliste, annunciando anche le formazioni che scenderanno in campo sabato.



Formazione Valorugby Emilia

Brisighella; Resino, Cuminetti, Leituala, Colombo; Hugo, Casilio; Ruaro, Sbrocco, Roura; Du Preez, Schinchirimini; Favre (cap.), Cruz, Brugnara.

A disposizione: Bigi, Taddei, Rimpelli, Mussini, Esposito, Musajo, Gherardi, Bianco



Dichiarazione Marcello Violi (coach Valorugby)

«Da quando Reggio è stata scelta dalla Lega come sede della finalissima, non abbiamo che fatto che pensare a raggiungerla. La semifinale contro le Fiamme Oro è stata davvero una battaglia, un match molto complicato anche dal punto di vista emotivo. Ora però dobbiamo completare l'opera e affronteremo un club blasonato sicuramente più abituato di noi a giocare questo tipo di partite. Avremo sicuramente il vantaggio di giocarla in casa nostra, su un campo che ha fatto la storia del calcio a Reggio Emilia. Sabato cercheremo di scrivere anche noi una pagina nella storia del rugby».



Dichiarazione Lucas Favre (capitano Valorugby)

«Rispetto a sabato scorso dobbiamo essere più disciplinati. A volte presi dalla voglia di strafare concediamo troppi calci agli avversari. Su questo aspetto ci stiamo preparando. Volevamo a tutti i costi questa finale. Per noi, per il nostro popolo, per tutta la città di Reggio. Ora, testa, gambe e cuore per farci trovare pronti al match contro una squadra forte come il Petrarca».



Formazione Petrarca Rugby

Lyle; Minozzi, Broggin, Destro, Scalabrin; Richman, Jimenez; Trotta (cap.), Nostran, Romanini; Telandro, Galetto; Torres, Minervino, Pelliccioli

A disposizione: Pisani, Frattolillo, Barbatti, Nowlan, Botturi, Halafihi, Citton, De Sanctis



Dichiarazione Victor Jimenez (coach Petrarca)

«È una finale, e questo rende ogni altro commento superfluo. Non ci sono alternative, si vince o si perde, e per noi si tratta anche di una rivincita che possiamo giocarci poco dopo la sconfitta in campionato. Ci stiamo preparando bene, la squadra sta facendo un lavoro duro, con umiltà e concentrazione, impegno e molta attenzione ai dettagli. La conquista sarà un aspetto importante e anche un loro punto di forza. E poi la disciplina, che come sempre in una finale può risultare decisiva. Il nostro obiettivo è interpretare bene questa partita, imponendo il nostro gioco e adattandoci in maniera intelligente al loro».



Dichiarazione Andrea Trotta (capitano Petrarca)

«La finale di Coppa Italia era uno dei primi obiettivi che ci siamo dati a inizio stagione, un appuntamento molto importante per noi. È una Coppa Italia diversa dalle solite, con regole diverse che aiutano molto il campionato, perché mettono in mostra giovani che altrimenti non avrebbero avuto l’opportunità di scendere in campo. Giochiamo contro il Valorugby, che attualmente mostra di essere la squadra più in forma del campionato. Finora li abbiamo affrontati due volte rimediando altrettante sconfitte, e quindi c’è molta voglia di rivincita. Avranno il vantaggio di giocare in casa, però, come sempre nel passato, le finali sono disconnesse da tutto il resto, e fanno storia a sé. Abbiamo molte motivazioni, e siamo sicuri che la nostra prestazione sarà di alto livello. Arriviamo da una settimana corta, con il giusto riposo per recuperare e alcuni allenamenti intensi. Spero ci sia il pubblico delle grandi occasioni e che tutti si divertano per lo spettacolo».



Direzione di gara assegnata al fischietto bresciano Alberto Favaro, che sarà coadiuvato dai due assistenti, Clara Munarini e Ferdinando Cusano, e dal TMO, Vincenzo Schipani.

Oltre alla grande sfida sul campo, la giornata sarà arricchita da un torneo tra le squadre Under12 di Valorugby Emilia, Rugby Carpi e Highlanders Formigine, che si svolgerà durante l’intervallo della partita.

Il Rugby Village aprirà i battenti dalle 13:00, con intrattenimento, attività per famiglie e appassionati. Il villaggio ospiterà anche la Colonna Mobile Barilla della Protezione Civile, impegnata nella preparazione continua di piatti di pasta, simbolo di solidarietà, servizio e condivisione.

All’interno dello stadio, nell’area hospitality, sarà possibile trovare una vetrina delle eccellenze gastronomiche e produttive del territorio, rafforzando il legame tra sport e promozione locale.



Programma della giornata – sabato 28 febbraio 2025, Stadio Mirabello (Reggio Emilia)

Ore 10:00 – Apertura musei cittadini (ingresso gratuito)

Ore 13:00 – Apertura del Rugby Village con “pasta party”, giochi e intrattenimento (DJ Smoka e Alvise Faraon)

Ore 14:00 – Apertura stadio e area bar con prodotti tipici reggiani

Ore 14:50 – Ingresso in campo con il Tricolore degli Alpini e il corridoio del minirugby

Ore 15:00 – Kick off della Finale (diretta su Raiplay)

Intervallo – Torneo Under 12 con Valorugby, Rugby Carpi e Highlanders Formigine

Ore 16:50 – Cerimonia di premiazione

Ore 17:10 – Terzo Tempo nel Rugby Village



26 febbraio 2025

