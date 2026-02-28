Valorugby Emilia si aggiudica la Simecom Coppa Italia 2025/2026
Il Valorugby Emilia sospinto dal numeroso pubblico di casa inizia con più decisione la gara mettendo pressione al Petrarca, mentre gli uomini di Jimenez perdono dopo pochi minuti Minervino per infortunio. Al 12’ un altro duro colpo per i petrarchini, che si vedono inflitti un cartellino giallo a Romanini per un placcaggio alto. I reggiani ne approfittano subito: magia di Hugo, che serve un perfetto calcio dietro la difesa raccolto da Resino che schiaccia in meta al 14’. Nonostante l’inferiorità numerica il Petrarca riesce a rispondere, trovando tre punti dalla piazzola con Lyle al 20’. Altra sostituzione forzata per il Petrarca al 23’, con Destro costretto a lasciare il campo in favore di De Masi, mentre dopo pochi minuti è il Valorugby Emilia a rimanere in 14 per un cartellino giallo mostrato a Brisighella per pulizia pericolosa in raggruppamento. Valorugby ancora in attacco nel finale di frazione, con una bella combinazione al 35’ condotta da Hugo che viene fermata in area di meta dal Petrarca impedendo a Favre di schiacciare il pallone a terra. Il tabellone del Mirabello torna a muoversi al 38’, con un calcio di punizione spedito in mezzo ai pali da Hugo che fissa il punteggio sul 10-3 finale del primo tempo.
In avvio di ripresa il Petrarca cerca di invertire l’inerzia della gara: due accelerazioni di Minozzi portano i padovani in attacco, e dopo un multifase a ridosso della meta è Barbatti a marcare sotto i pali: 10-10 con la trasformazione di Lyle. Il Valorugby non si scompone e si riporta in attacco, tornando in vantaggio al 59’ con un altro calcio piazzato trasformato da Hugo. Al 64’ Valorugby prova a dare la spallata alla partita: calcio alto recuperato dai reggiani, che trovano la difesa del Petrarca mal posizionata e lanciano in meta Colombo all’ala. Hugo aggiunge altri tre punti dalla piazzola al 69’, imitato con un drop da Casilio dopo pochi minuti che lancia il Valorugby sul 26-10. Nel finale gli sforzi del Petrarca non nutrono effetto se non un cartellino giallo per Mussini, e il Valorugby Emilia può festeggiare la seconda Coppa Italia della sua storia.
Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – 28 febbraio 2026 ore 15.00
Valorguby Emilia v Petrarca Rugby 26-10 (10-3)
Marcatori: p.t. 14’ m Resino tr Hugo (7-0), 20’ cp Lyle (7-3), 38’ cp Hugo (10-3)
s.t. 50’ m Barbatti tr Lyle (10-10), 59’ cp Hugo (13-10), 64’ m Colombo tr Hugo (20-10), 69’ cp Hugo (23-10), 71’ drop Casilio (26-10).
Valorugby Emilia: Brisighella; Resino, Cuminetti, Leiutala (73’ Bianco), Colombo; Hugo, Casilio (79’ Gherardi); Ruaro (73’ Rimpelli), Sbrocco, Roura; Du Preez (62’ Mussini), Schinchirimini; Favre (cap)(77’ Cruz), Cruz (53’ Bigi, 77’ Esposito), Brugnara (65’ Taddei)
All: Violi
Petrarca Rugby: Lyle; Minozzi, Destro (23’ De Masi), Broggin, Scalabrin (69’ De Sanctis); Richman, Jimenez (61’ Chillon); Trotta (cap), Halafihi (48’ Nowlan), Romanini (61’ Botturi); Telandro, Galetto; Torres (35’ Barbatti), Minervino (9’ Frattolillo), Pelliccioli (58’ Pisani)
All. Jimenez
Arb. Alberto Favaro (Brescia)
AA1: Clara Munarini (Parma) AA2: Ferdinando Cusano (Vicenza)
Quarto Uomo: Vincenzo Iavarone (Perugia)
TMO: Vincenzo Schipani (Benevento)
Cartellini: 12’ giallo a Romanini (Petrarca Rugby), 25’ giallo a Brisighella (Valorugby Emilia), 78’ giallo a Mussini (Valorugby Emilia)
Calciatori: Hugo 5/5 (Valorugby Emilia), Lyle 2/2 (Petrarca Rugby)
Note: Giornata tiepida e soleggiata, terreno in perfette condizioni, Spettatori 2500 circa.
Simecom Player of the Match: Simone Brisighella (Valorugby Emilia)