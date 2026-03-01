La vendetta è servita: festeggia il Valorugby

Bad Bunny, scansati. Ieri lo show è stato totale dentro e fuori dal campo per la finale di Coppa Italia Simecom, andata in scena a Reggio Emilia e trasformata dalla Lega Italiana Rugby in un evento divertente ma anche ricco di suspense. Il primo trofeo della stagione è finito nella bacheca del Valorugby, capace di piegare il Petrarca con il punteggio di 26-10. Hanno vinto i padroni di casa, sorretti dalla passione di 2500 spettatori che hanno colorato lo stadio Mirabello. Il primo tempo è stato tendenzialmente equilibrato, ma nel secondo tempo, dopo l’aggancio sul 10-10 con la trasformazione di Lyle, il Valorugby Emilia ha messo il turbo in poco più di dieci giri d’orologio, segnando 16 punti con la meta di Colombo (servito da Brisighella) e con i piedi da cecchini di Hugo e Casilio. L’allungo è stato decisivo, incolmabile. Da lì a poco è scattata l’apoteosi perché il primo trofeo stagionale ha trovato il suo proprietario con pieno merito. Attorno all’evento (con tanto di Rugby Village aperto all’ora di pranzo) si è sviluppata una giornata storica per la palla ovale: la partecipazione della città emiliana è stata incredibile. Tantissime le famiglie, i giovani e gli appas-sionati che hanno partecipato attivamente a questa finale, all’interno dello stadio ma non solo.