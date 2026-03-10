Comunicato Stampa del Consiglio Federale
Comunicasto stampa FIR sul Campionato Italiano di Serie A Elite Maschile
Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Rugby, in occasione della riunione di venerdì 6 marzo a Roma, ha preso atto del comunicato del Giudice Sportivo Nazionale del 2 marzo 2026 che ha decretato l'esclusione del Rugby Colorno 1975 dal Campionato Italiano di Soladria Serie A Elite Maschile e l'aggiornamento della classifica del massimo campionato nazionale secondo quanto previsto dall'articolo 6.3 del RAS.
Come conseguenza, l’organo di governo del rugby italiano ha deliberato che la Soladria Serie A Elite Maschile 2025/26 prosegua con la partecipazione di nove squadre, cancellando la retrocessione verso la Serie A Maschile.
È stato altresì deliberato che gli atleti di categoria seniores tesserati presso la Rugby Colorno 1975 e iscritti alla lista di Soladria Serie A Elite Maschile che non si siano tesserati, nei termini stabiliti, per altre affiliate possano essere iscritti alla lista “Serie B” per la Rugby Colorno 1975.
