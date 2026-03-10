Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 10 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Comunicato Stampa del Consiglio Federale

Comunicato Stampa del Consiglio Federale

Comunicasto stampa FIR sul Campionato Italiano di Serie A Elite Maschile
1 min
Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Rugby, in occasione della riunione di venerdì 6 marzo a Roma, ha preso atto del comunicato del Giudice Sportivo Nazionale del 2 marzo 2026 che ha decretato l’esclusione del Rugby Colorno 1975 dal Campionato Italiano di Soladria Serie A Elite Maschile e l’aggiornamento della classifica del massimo campionato nazionale secondo quanto previsto dall’articolo 6.3 del RAS.
Come conseguenza, l’organo di governo del rugby italiano ha deliberato che la Soladria Serie A Elite Maschile 2025/26 prosegua con la partecipazione di nove squadre, cancellando la retrocessione verso la Serie A Maschile.
È stato altresì deliberato che gli atleti di categoria seniores tesserati presso la Rugby Colorno 1975 e iscritti alla lista di Soladria Serie A Elite Maschile che non si siano tesserati, nei termini stabiliti, per altre affiliate possano essere iscritti alla lista “Serie B” per la Rugby Colorno 1975.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Rugby

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS