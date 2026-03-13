Preview 12ª giornata di Soladria Serie A Elite Maschile 25/26

Si ritorna a parlare di campionato dopo la scorpacciata di Coppa Italia che ha sancito ancor di più la forza di Reggio Emilia e le sue giuste pretese al titolo. Tiene banco la tristissima notizia dell’abbandono alla massima serie da parte di Colorno che di fatto rimette in discussione tutti i dati che fin qui avevamo conteggiato nello sviluppo dei turni precedenti. Senza entrare in merito sullo stato di un campionato che viene viziato da questa modifica sostanziale in corso ed attendendo informazioni riguardo alla classifica finale soprattutto in merito alla retrocessione (che ad oggi non dovrebbe prendere corpo stanti così le cose) ci dobbiamo godere la volata finale giocando ogni settimana solo quattro partite per turno facendo riposare di volta in volta una squadra. Questo dodicesimo turno vede Mogliano a riposo ed una serie di scontri indiretti che ci porteranno a qualcosa di più definitivo nel corso delle prossime settimane. La classifica stravolta porta momentaneamente Rovigo in testa con un asterisco che indicherà il numero di partite giocate e le squadre che dovranno recuperare un turno. La sostanza di per sé non cambia, venendo a mancare il fanalino di coda, purtroppo il fallimento di Colorno ci toglierà certamente quella suspence per la definizione della bassa classifica e leverà pressione soprattutto a Biella e Piacenza. La speranza è che queste squadre, venendo a mancare lo stimolo salvezza, non spostino tutte le attenzioni già alla prossima stagione in attesa di conferme da parte della Federazione rendendo le loro partite delle mere comparsate e nulla più. Divertiamoci!!

RECORD GIUSTE-SBAGLIATE 36-13 (40-14 non trasmesso) senza contare il pareggio tra FFOO e ROV

AGGIORNAMENTO *In consiglio federale in settimana ha sancito la NON retrocessione per le attuali partecipanti alla massima serie congelando di fatto la stagione in corso con la previsione del ritorno a 10 squadre dalla prossima.

SITAV RUGBY LYONS – RUGBY VIADANA 1970

Discorso simile a Biella per i Leoni di Piacenza, che possono giocare l’ultima parte di stagione senza l’ansia della retrocessione. E come per Biella il pericolo sta’ ugualmente nella possibile mancanza di stimoli necessari per sopravvivere a partite complesse. Piacenza deve vendicare lo 00 a 59 del girone d’andata dove per ottanta minuti rimase in balia delle volontà dei Gialloneri senza possibilità di replica. Si fronteggiano ora due squadre completamente diverse ma ancora distanti sulla carta in ogni fase considerata. Se da una parte ai padroni di casa potrebbero mancare stimoli, dall’altra Viadana ha l’obbligo di portare a casa quanto possibile da ogni turno ed in ogni occasione. Viadana si troverà a gestire almeno il doppio dei possessi degli avversari e se saprà sistemare la touche contro un avversario non trascendentale in questa fase non dovrebbe avere troppi problemi ad installarsi nella metà campo avversaria e raccogliere quanto possibile. La testa e l’impegno saranno ovviamente le variabili che più condizioneranno questo scontro, chi avrà più attitudine immediata riceverà più soddisfazioni e se la partita sarà in bilico a dieci minuti dalla fine potrebbe trasformarsi in una battaglia per la sopravvivenza.

RUGBY VIADANA 1970 +11

RANGERS RUGBY VICENZA – FEMI-CZ RUGBY ROVIGO

Derby veneto per due squadre che hanno potuto preparare questo scontro con 4 settimane d’attesa. I carichi di lavoro peseranno ovviamente per entrambi e sarà facile aspettarsi un altro scontro attorno ai pacchetti. Rovigo ha dimostrato di saper difendere in modo egregio nell’ultima uscita contro Mogliano e dovrà spendersi in extra lavoro contro uno dei migliori pacchetti di mischia del campionato. I Rangers amano giocare palla in mano ma dovranno inventarsi più di una soluzione per portare a casa punti pesanti in una partita prevedibilmente a basso punteggio. La cabina di regia degli ospiti sembra più avvezza a gestire questo genere di incontri e, pur mancando la preziosa figura di Moscardi in centro al campo, dovrebbe comunque essere avvantaggiata nel gestire il possesso campo a costringere Vicenza a giocarsi molte delle proprie fortune distante dalla meta avversaria.

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO +6

PETRARCA RUGBY – FIAMME ORO RUGBY

Sicuramente la partita più in bilico della giornata, lo scontro tra le due capitali del rugby targato polizia presenta non poche incognite da entrambe le parti. Le occasioni per le Fiamme di agganciare il quarto posto sono ancora presenti ma si riducono di turno in turno costringendoli a cercare punti ad ogni uscita mentre per sponda padovana la ricerca di conferme di gioco nella continuità deve avvenire soprattutto contro le avversarie di livello che alzano il ritmo partita. Molto probabilmente sarà partita più chiusa del previsto complice anche un campo che non dovrebbe essere veloce come il sintetico di Roma e che vedrà il gioco svilupparsi soprattutto al piede e nelle rimesse laterali. Chi comanderà queste due fasi avrà più opportunità di uscire con dividendi dall’unica partita che, sulla carta, potrebbe modificare la classifica. Padova alla disperata ricerca di una regia degna di nome si trova ad affrontare uno dei migliori numeri 10 del recente passato che ha fatto della gestione del possesso il suo marchio di fabbrica.

PETRARCA RUGBY +2

VALORUGBY EMILIA – BIELLA RUGBY CLUB

Biella, dopo una sosta di 30 giorni, si trova ad affrontare la trasferta più dura della sua relativamente breve carriera nella massima serie. Tolto il peso e lo stimolo della lotta per la salvezza rimane da verificare se gli Orsi continueranno nella loro crescita collettiva e societaria che hanno sviluppato fin qui. Giocare contro questo Valorugby è compito arduo per chiunque ed ora dobbiamo aggiungere quanto l’importanza dei punti di bonus diventi fondamentale per Reggio. Diavoli che si sono trovati al secondo posto in classifica per la prima volta in questo torneo dopo l’eliminazione dei punti ottenuti con Colorno e che hanno capito l’importanza intrinseca di arrivare primi o secondi in stagione regolare per giocarsi la semifinale di ritorno in casa. In una partita dove entrambe le compagini sembrano voler segnare quanto più possibile dovremmo aspettarci una partita ad alto punteggio sperando che la neopromossa riesca a tener in piedi la partita almeno fino a metà secondo tempo. Ci sarà spazio per nuovi innesti da parte dei padroni di casa e questa potrebbe essere l’occasione perfetta per vedere nuovi schemi e provare alternative in attacco.

VALORUGBY EMILIA +23

MOGLIANO VENETO RUGBY – RIPOSA

di Tommaso Visentin