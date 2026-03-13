Sei Nazioni U20, gli Azzurrini all'esame Galles. Di Giandomenico: "Sfida impegnativa"

Il Sei Nazioni U20 sta per finire e l'Italia è pronta per l'ultimo impegno messa in agenda. Per la prima volta però, le gare del V turno non si giocheranno il giorno prima di quelle del Sei Nazioni Maschile, ma il giorno dopo. Sarà infatti una domenica interamente dedicata ai giovani talenti del rugby europeo, che scenderanno in campo con l’obiettivo di concludere al meglio il proprio Torneo. L’Italia, di scena al Rodney Parade di Newport, affronterà il Galles alle ore 14 del 15 marzo.