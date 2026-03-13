Sei Nazioni U20, gli Azzurrini all'esame Galles. Di Giandomenico: "Sfida impegnativa"
Il Sei Nazioni U20 sta per finire e l'Italia è pronta per l'ultimo impegno messa in agenda. Per la prima volta però, le gare del V turno non si giocheranno il giorno prima di quelle del Sei Nazioni Maschile, ma il giorno dopo. Sarà infatti una domenica interamente dedicata ai giovani talenti del rugby europeo, che scenderanno in campo con l’obiettivo di concludere al meglio il proprio Torneo. L’Italia, di scena al Rodney Parade di Newport, affronterà il Galles alle ore 14 del 15 marzo.
Fiducia Di Giandomenico
Il Capo Allenatore degli Azzurrini, Andrea Di Giandomenico, ha detto: “Arriviamo all’ultimo incontro del torneo consapevoli del lavoro fatto e della necessità di concretizzare all’interno della prestazione quanto allenato in queste settimane. Affrontiamo una squadra che prova molto a giocare sfruttando tutta la larghezza del campo e che è capace di mettere grande pressione nel punto d’incontro. Come tutte le partite sarà una sfida impegnativa, ma dobbiamo trovare piacere nel confrontarci a questo livello”.
La formazione della baby Italia
Questa la formazione titolare per la sfida con il Galles: Celi, Faissal, De Novellis, Casarin, Rossi, Braga, Varotto, Zanella, Wilson, Miranda, Sette, Fardin, Trevisan, Pelli, Brasini. A disposizione: Reina, Messori, Meroi, Kurti, Dene, Teodosio, Degli Antoni, Del Sureto.