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Anticipi della 12a giornata: vincono con bonus Petrarca, Rovigo e Viadana

Anticipi della 12a giornata: vincono con bonus Petrarca, Rovigo e Viadana

Nei tre anticipi di giornata sono arrivate altrettante vittorie importanti col bonus offensivo per tre contendenti ad un posto ai playoff.
9 min

Soladria Serie A Elite, 12ᵃ giornata

Sono terminati gli anticipi della dodicesima giornata con le vittorie con bonus della Rugby Rovigo, Rugby Viadana 1970 e Petrarca Rugby.

A Vicenza, Rovigo va e conquista il bonus. Partenza a mille per i Rossoblu che archiviano la pratica bonus già nella prima frazione. Nella ripresa concedono due mete ai padroni di casa, ma il copione cambia di poco: controllo del match e vittoria.
Al "Beltrametti" sono i Lyons a partire forte (sbloccando il risultato dopo pochi minuti) e giocano alla pari il primo tempo con Viadana nonostante la difficoltà dei due cartellini presi. I padroni di casa non reggono però nella ripresa con gli avanti gialloneri che marcano due mete pesanti. I Gialloneri rientrano a Viadana con il bonus offensivo.
A Padova va in scena una partita bellissima e combattuta. Partita sempre in equilibrio e una squadra che risponde all'altra punto su punto. L’esperienza e la tenacia dei padroni di casa permette ai Tuttineri di conquistare una vittoria fondamentale sul finale.

Vicenza, “Rugby Arena” – sabato 14 marzo 2026
Rangers Rugby Vicenza v Femi-CZ Rovigo 14-47 (pt 0-35)

Marcatori: p.t.: 1’ m Bruno tr Sante (0-7); 12’ m Sante tr Sante (0-14); 14’ m Oliver tr Sante (0-21); 28’ m Diederich-Ferrario tr Sante (0-28); 38’ m Diederich-Ferrario tr Sante (0-35);
s.t.: 49’ m Tavuyara tr Heymans (7-35); 68’ m Frangini (7-40); 71’ m Diederich-Ferrario tr Thomson (7-47); 77’ m Vunisa tr Heymans (14-47).

Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Tavuyara, Filippetto, Gritti (40’st Vaccaro), Castro-Ansaldo; Heymans, Gregorio (40’st Zanon); Vunisa ©, Ruiz (56’ Mugnaini), Pretz (40’st Sottana); Parolo, Riedo (40’ st Mirenzi); Leso (47’ Bettinelli), Ferrara (54’ Franchetti), Zago (54’ Braggie’).
All. Cavinato

Femi-CZ Rovigo: Cantini; Vaccari (47’-56’ Frangini 67’ Krsul),Diederich-Ferrario ©, Uncini, Bruno; Sante (67’ Thomson), Oliver; Casado-Sandri (56’ Ribbens), Sironi (67’ Cosi), Meggiato; Fourcade (41’ Berlese), Steolo; Pomaro (47’ Della Sala), Giulian (67’ Frangini), Leccioli (47’ Bolognini).
All. Giazzon

Arb: Manuel Bottino (RM)
AA1: Lorenzo Negro (CO) AA2 Federico Boraso (RO)
TMO: Filippo Bertelli (BS)
Quarto Uomo: Alessandro Ballerini (VR)

Cartellini: 45’ giallo Giulian (Rovigo); 62’ giallo Parolo (Rangers).
Calciatori: Sante (Rovigo) 5/5; Thomson (Rovigo) 1/2; Heymans (Rangers) 2/2.
Note: giornata coperta con folate di vento da est, terreno in ottime condizioni, 650 spettatori
Simecom Player Of The Match: Facundo Diederich-Ferrario (Rovigo)
Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 0; Femi-CZ Rovigo 5.

Padova, Centro Sportivo Memo Geremia, Petrarca Rugby - 14 marzo 2026
Petrarca Rugby vs Fiamme Oro Rugby 31-29 (19-17)

Marcatori: p.t. 5’ m. Sodo Migliori tr. Canna (0-7); 15’ m. Halafihi (5-7); 20’ cp. Canna (5-10); 29’ m. tecnica Petrarca (12-10); 37’ m. Broggin tr. Lyle (19-10); 39’ m. Forcucci tr. Canna (19-17)
s.t. 47’ m. tecnica Fiamme Oro (19-24); 56’ m. Casolari (24-24); 67’ m. Mba (24-29); 73’ m. Scramoncin tr. Lyle (31-29)

Petrarca Rugby: Lyle; De Sanctis (53’ Chillon); Broggin; Destro (77’ De Masi); Minozzi; Richman; Citton; Halafihi (26’ Botturi); Trotta ©; Casolari; Nowlan; Galetto (2’ Ghigo temp., 62’ Ghigo)); Alongi (53’ Barbatti); Zapata (53’ Scramoncin); Pelliccioli (53’ Pisani)
Allenatori: Victor Jimenez; Paul Griffen; Giovanni Maistri

Fiamme Oro Rugby: Sodo Migliori; Forcucci; Fusari A.; Fusari F. (45’ Mba); Guardiano; Canna ©; Piva; Giammarioli; Chianucci (53’ Drudi); Andreani; Stoian; Pisicchio (70’ Angelone); Carnio (36’ Morosi); Corvasce (70’ Moriconi); Mazzanti (70’ Fiorentini)
Allenatore: Daniele Forcucci

Arbitro: Gianluca Gnecchi
Assistenti: Riccardo Bonato; Pietro Menga
TMO: Alex Frasson

Cartellini: 29’ giallo a Forcucci (Fiamme Oro Rugby); 47’ giallo a Lyle (Petrarca Rugby)
Calciatori: Lyle (2-3); Richman (0-1); Canna (3-4)
Simecom Player of the match: Renato Giammarioli (Fiamme Oro Rugby)
Note: giornata coperta , campo in ottime condizioni, 500 spettatori presenti.
Punti conquistati: Petrarca Rugby 5, Fiamme Oro Rugby 2

Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – 14 marzo 2026 ore 14.30
Sitav Rugby Lyons v Rugby Viadana 1970 17-33 (17-19)

Marcatori: p.t. 4’ m Rodina tr Camero (7-0), 16’ meta di punizione Viadana (7-7), 23’ cp Camero (10-7), 27’ m Ciardullo tr Ferro (10-14), 30’ m Calosso tr Camero (17-14), 40’ m Zaridze (17-19)
s.t. 43’ m Sommer tr Ferro (17-26), 66’ m Boschetti tr Ferro (17-33)

Sitav Rugby Lyons: Matenga (53’ Gaetano); Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini (60’ Russo); Camero, Via A (66’ Colombo); Moretto (cap), Bance, Perazzoli (62’ Baas); Bottacci (53’ Cemicetti), Cutler; Moretti (53’ Horgan), Scatigna (53’ Maggiore), Libero (53’ Acosta)
All: Paoletti

Rugby Viadana 1970: Frutos Macchi (72’ Lenzi), Ciardullo, Ceballos, Zaridze, Bussaglia (62’ Orellana), Ferro, Di Chio (56’ Jelic), Segovia (56’ Colledan), Catalano, Boschetti, Sommer (56’ Loretoni), Bruni, Caro Saisi (45’ Oubina R) , Casasola (41’ Dorronsoro, 70’ Casasola), Mistretta (41’ Oubina A)
All. Anesi

Arb. Cosimo Parisi (Catania)
AA1: Francesco Meschini (Milano) AA2: Antonio Luzza (Torino)
TMO: Stefano Pennè (Lodi)

Cartellini: 13’ cartellino giallo a Calosso (Sitav Rugby Lyons), 16’ cartellino giallo a Matenga (Sitav Rugby Lyons), 42’ cartellino giallo a Scatigna (Sitav Rugby Lyons), 78’ cartellino giallo a Colombo (Sitav Rugby Lyons)
Calciatori: Camero 3/3 (Sitav Rugby Lyons), Ferro 4/5 (Rugby Viadana 1970)
Note: Giornata piovosa, terreno in perfette condizioni, Spettatori 450 circa,
Simecom Player of the Match: Fabrizio Boschetti (Rugby Viadana 1970)
Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0; Rugby Viadana 1970 5.

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