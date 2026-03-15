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Soladria Serie A Elite 12a giornata: Valorugby vince contro Biella e si porta ad un punto dalla capolista

Soladria Serie A Elite 12a giornata: Valorugby vince contro Biella e si porta ad un punto dalla capolista

Nel posticipo della dodicesima di campionato Valorugby vince e conquista il bonus già nella prima frazione e si porta ad un punto da Rovigo capolista.
2 min
Soladria Serie A Elite – 12^Giornata
 
Allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia, il Valorugby parte subito forte dominando gli impatti fisici e assicurandosi il punto di bonus dopo appena venti minuti. Nella ripresa il ritmo si abbassa notevolmente con i padroni di casa in controllo del match fino allo scadere.
 
Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – domenica 15 marzo 2026 ore 14:30
Valorugby Emilia v Biella Rugby Club 59-12 (pt 40-12)
 
Marcatori: p.t. 2’ m. Perez Caffe tr. Bianco (7-0), 6’ m.Resino tr. Bianco (14-0), 9’m.Silva (19-0), 15’ m.Foglio Bonda tr.Cruciani (19-7), 18’m.Schiabel tr.Bianco (26-7), 22’m. Resino tr. Bianco (33-7), 28’m.Ledesma (33-12), 37’ m.Bianco tr. Bianco (40-12); s.t. 66’ m.Dell’Acqua tr. Bianco (47-12), 74’ m.Nasove (52-12), 76’ m.Mussini tr.Bianco (59-12)
 
Valorugby Emilia: Farolini(41’Hugo); Resino, Cuminetti (61’Colombo), Schiabel (52-59’Colombo), Pagnani; Bianco, Gherardi (47’Bacchi); Sbrocco (53’Mussini, Wagenpfeil (cap) (42’ Dell’Acqua), Esposito; Perez Caffe, Nasove; Rimpelli (53’Rossi), Silva (47’Taddei), Diaz (58’Cruz).
All. Violi
 
Biella Rugby Club: Ghelli; Nastaro, Foglio Bonda, Morel (40’Wentzel), Dapavo; Cruciano, Dabalà (53’Loro); De Biaggio, Barilli (41’Ledesma JB), Zucconi (51’Mondin); Loretti (41’Eschoyez), Gonella; Vecchia (41’Pavesi), Ledesma JM (57’Outtara), De Lise (cap) (57’Zavallone).
All.Benettin
 
Arb. Pedezzi (Bresciai)
AA1 Merli AA2 Smusso
Quarto Uomo: Selmi
TMO: Bertelli
 
Cartellini: 24’ giallo a Ghelli, 40’ giallo a Nasove, 65’ giallo a Loro, 71’ giallo a Nastaro
Calciatori: Bianco (Valorugby) 7/9, Cruciani (Biella Rugby Club) 1/2
Note: pomeriggio di meteo variabile, circa 14°, campo in buone condizioni. Spettatori circa 600.
Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5; Biella Rugby Club 0
Simecom Player of the Match: Federico Cuminetti (Valorugby)

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