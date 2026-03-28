Fiamme Oro, Petrarca e Mogliano senza rivali: tris di vittorie nette nella 14ª giornata di Serie A Elite
Soladria Serie A Elite, 14ᵃ giornata
Alla “Rugby Arena” di Vicenza non c’è partita: le Fiamme Oro passano con autorità, imponendosi 51-11 sui Rangers. Dopo un primo tempo comunque controllato, i cremisi alzano definitivamente i giri nella ripresa, scavando un solco incolmabile. Precisa e chirurgica la gestione di Canna dalla piazzola, perfettamente supportata da una batteria di marcatori capace di colpire con continuità. Per Vicenza resta solo una reazione tardiva, insufficiente a contenere queste Fiamme Oro.
Al Centro Sportivo Memo Geremia il Petrarca domina senza appello, travolgendo i Lyons con un netto 63-21. I padroni di casa indirizzano subito il match con un primo tempo devastante, chiuso sul 42-7, fatto di ritmo alto e precisione offensiva. Nella ripresa il copione non cambia, con Lyle impeccabile dalla piazzola e una continua rotazione di marcatori a certificare la superiorità dei Tuttoneri. Ai Lyons non basta qualche fiammata nel finale per evitare una sconfitta larga contro un Petrarca in pieno controllo.
Al “Maurizio Quaggia” di Mogliano Veneto è monologo dei padroni di casa, che travolgono Biella con un perentorio 54-12. La gara si decide già nei primi quaranta minuti, chiusi su un eloquente 47-5, grazie a un avvio furioso fatto di mete in rapida successione. Mogliano impone ritmo e fisicità, sfruttando ogni occasione con grande efficacia offensiva. Nella ripresa i veneti gestiscono senza affanni, mentre Biella trova solo spunti isolati.
Vicenza, “Rugby Arena” – sabato 28 marzo 2026 ore 14:30
Rangers Rugby Vicenza v Fiamme Oro Rugby 11-51 (pt 6-20)
Marcatori: p.t. 1’ m Sodo-Migliori tr Canna (0-7); 6’ drop Canna (0-10); 9’ cp Heymans (3-10); 15’ cp Heymans (6-10); 25’ cp Canna (6-13); 34’ m Del Sureto tr Canna (6-20);
s.t. 50’ m Piantella tr Canna (6-27); 55’ Cornelli tr Canna (6-34); 64’ m Stoian (6-39); 73’ m Moriconi tr Di Marco (6-46); 75’ m Cornelli (6-51); 78’ m Vunisa (11-51)
Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Tavuyara, Filippetto (47’ Coppo), Leaupepe, Castro-Ansaldo; Heymans (45’ Perello-Alvarez), Gregorio (68’ Zanon); Vunisa ©, Sottana, Ruiz (56’ Mugnaini): Parolo, Riedo (53’ Mirenzi); Avila-Recio (61’ Bettinelli), Ferrara (53’ Chimenti-Borrell), Zago (68’ Fioravanzo).
All. Cavinato
Fiamme Oro Rugby: Cornelli; Sodo-Migliori (64’ Fusari), Forcucci A.,Del Sureto, Guardiano; Canna © (58’ Di Marco), Teodosio (50’ Tomaselli); Angelone, Chianucci (53’ Bellucci), Andreani; Piantella, Pisicchio (58’ Stoian); Carnio (36’ Morosi), Corvasce (64’ Moriconi), Bartolini (43’ Fiorentini).
All. Forcucci D.
Arb: Riccardo Angelucci (LI)
AA1: Matteo Angelo Locatelli (BG) AA2 Cusano Ferdinando (VI)
TMO: Alex Frasson (TV)
Quarto Uomo: Alessandro Ballerini (VR)
Cartellini: 63’ giallo Parolo (VIC)
Calciatori: Canna (FOR) 5/5; Heymans (VIC) 2/2; Di Marco (FOR) 1/3; Perello-Alvarez (VIC) 0/1.
Note: giornata soleggiata con vento costante da sud-ovest, terreno in perfette condizioni, 450 spettatori.
Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 0 – Fiamme Oro Rugby 5
Simecom Player Of The Match: Nicola Piantella (FOR)
Padova, Centro Sportivo Memo Geremia – sabato 28 marzo 2026 ore 15:30
Petrarca Rugby vs Rugby Lyons 63-21 (pt 42-7)
Marcatori: p.t. 6’ m. Scramoncin tr. Lyle (7-0); 11’ m. Perazzoli tr. Russo (7-7); 19’ m. A.Minozzi tr. Lyle (14-7); 22’ Scalabrin tr. Lyle (21-7); 25’ Barbatti tr. Lyle (28-7); 29’ m. A.Minozzi tr. Lyle (35-7); 36’ m. Scramoncin tr. Lyle (42-7);
s.t. 43’ m. Broggin tr. Lyle (49-7); 57’ m. Galetto tr. Lyle (56-7); 65’ m. Libero tr. Camero (56-14); 71’ m. Broggin tr. Lyle (63-14); 78’ m. Moretti tr. Camero (63-21)
Petrarca Rugby: Lyle; Della Silvestra; De Masi; Broggin; Scalabrin; Chillon; Jimenez (55’ Citton); Botturi; Minozzi; Ghigo (50’ Tognon); Nowlan (47’ Marchetti); Galetto (cap.); Barbatti (55’ Torres); Scramoncin (55’ Minervino) (69’ Trotta); Pisani (55’ Messori).
Allenatori: Victor Jimenez; Paul Griffen
Rugby Lyons: Matenga; Via; Waqaicece (47’ Rodina); Gaetano; Franzoso; Russo (61’ Camero); Colombo (61’ Isola); Perazzoli; Bance (74’ Bottacci); Baas; Cemicetti (48’ Salerno); Moretto (cap.); Horgan (48’ Moretti); Maggiore (48’ Bolzoni); Bona (48’ Libero).
Allenatore: Tino Paoletti
Arb: Lorenzo Negro
AA1: Luca Bisetto AA2: Simone Boaretto
TMO: Vincenzo Schipani
Cartellini: 77’ giallo a Marchetti (PET)
Calciatori: Lyle (PET) 9/9; Russo (LYO) 1/1; Camero (LYO) 2/2
Note: giornata soleggiata , campo in perfette. condizioni, 500 spettatori presenti.
Punti conquistati in classifica: Petrarca Rugby 5 – Rugby Lyons 0
Simecom Player Of The Match: Tommaso Scramoncin (PET)
Mogliano Veneto, Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 28 marzo 2026 ore 15:30
Mogliano Veneto Rugby vs Biella Rugby Club 54-12 (pt 47-5)
Marcatori: p.t. 2′ m. Magni tr. Favaretto (7-0); 5′ m. Pettinelli tr. Favaretto (14-0); 8′ m. Gentile tr. Favaretto (21-0); 13′ m. Campanati tr. Favaretto (28-0); 16′ m. Santucho (33-0); 22′ m. Gentile tr. Favaretto (40-0); 27′ m. Maina (40-5); 36′ m. Schiabel tr. Favaretto (47-5);
s.t. 68′ m. J.M. Ledesma tr. Salussolia (47-12); 77′ m. Dal Zilio tr. Teneggi (54-12)
Mogliano Veneto Rugby: Campanati; Schiabel (57′ Coletto), Dal Zilio (Cap.), Magni, Sarto; Favaretto (40′ Teneggi), Fabi (57′ Bellotto); Pettinelli (62′ Koroiyadi), Semenzato, Finotto; Pontarini , Brevigliero (60′ Casartelli); Santucho (23′ Lipera) (62′ Santucho), Bonan (57′ Stefani), Gentile (65′ Ceccato)
All. Umberto Casellato
Biella Rugby Club: Tabet (37′ Salussolia); Morel, Dapavo, Grosso (cap.), Moretti; Wentzel (54′ Foglio Bonda), Besso (49′ Loro); Gonella, Mondin (60′ Mafrouh), J.B. Ledesma; L. Loretti (40′ De Biaggio), Eschoyez; Maina (40′ Pavesi), Casiraghi (40′ J.M. Ledesma), Sorbera (40′ De Lise)
All. Alberto Maria Benettin
Arb: Riccardo Bonato
AA1: FrancescoMeschini AA2: Federico Boraso
TMO: Filippo Bertelli
Cartellini: 61′ giallo Morel (BRC)
Calciatori: Favaretto (MOG) 6/7 ; Teneggi (MOG) 1/1; Wentzel (BRC) 0/1; Salussolia (BRC) 1/1
Note: Pomeriggio sereno, temperatura 16° C., terreno di gioco in buone condizioni, spettatori circa 900.
Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 5 – Biella Rugby Club 0
Simecom Player Of The Match: Francesco Fabi (MOG)