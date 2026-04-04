L’unico anticipo del quindicesimo turno del Soladria Serie A Élite 2025/26 vede il Petrarca Rugby battere il Biella Rugby Club per 19-73 alla Cittadella del Rugby di Biella. La squadra padovana, guidata da Jimenez, impone subito il proprio ritmo e mantiene alta l’intensità fino alla fine ottenendo cinque punti. Per Biella, nonostante alcune mete nella ripresa, non arrivano punti utili.

Per quanto riguarda i posticipi, nel primo match del sabato Valo rugby vince sulle Fiamme al termine di una sfida molto equilibrata e conquista il primo posto in classifica. Le Fiamme, ancora imbattute in casa fino a questo match, restano in corsa e strappano almeno il bonus difensivo. Dopo un avvio bloccato, Hugo sblocca il punteggio dalla piazzola per gli ospiti. Casilio accelera il gioco e manda in meta il capitano Wagenpfeil, ma le Fiamme rispondono con Morosi, con trasformazione di Canna, restando sotto break. Nella ripresa domina l’equilibrio, finché un calcio di punizione di Hugo al 70’ indirizza la gara verso i reggiani. Nel finale la meta di Guardiano non basta ai padroni di casa per ribaltarla.

Allo “Zaffanella” di Viadana i padroni di casa mettono in cassaforte il risultato, assicurandosi il bonus offensivo e chiudendo la prima frazione in vantaggio per 31-3. Nella ripresa è Vicenza a marcare per prima accorciando il risultato sul 31-10, i Veneti continuano a spingere per tutto il secondo tempo trovando a pochi minuti dal termine la loro seconda marcatura con Filippetto. A tempo praticamente scaduto, sfruttando una giocata gratuita da vantaggio, Coppo si invola sulla fascia e calcia a seguire: è Perello-Alvarez che recupera l’ovale e segna la meta che permette a Vicenza di conquistare il bonus difensivo. Risultato finale 31-24.

Vittoria importante per i Lyons di Piacenza che, nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, riescono a rimontare il vantaggio di Mogliano nei primi 40 minuti e a conquistare quattro punti fondamentali.

Partono meglio i padroni di casa che si portano in vantaggio dopo soli 4 minuti con la meta di Cutler. Al quarto d’ora però, sfruttando la superiorità numerica dovuta al cartellino giallo a Bottacci, Mogliano trova il pareggio. Gli ospiti prendono fiducia e, proprio allo scadere del primo tempo, completano il sorpasso con la meta di Pettinelli, andando al riposo sul 7-14.

Prima frazione molto spezzettata e condizionata dall’indisciplina, con diversi cartellini: oltre al giallo a Bottacci, arrivano anche quelli per Libero e Schiabel, fino al cartellino rosso allo stesso Libero al 40’, che lascia i Lyons in inferiorità numerica per tutta la ripresa.

Nonostante l’uomo in meno i piacentini accorciano subito con Camero dalla piazzola, poi è Calosso a firmare la meta del sorpasso, ancora trasformata dallo stesso Camero. Il numero 10 dei Lyons, al 55’, allunga ulteriormente dalla piazzola portando i suoi sul 20-14.

Mogliano prova a rientrare nel finale e accorcia con un calcio di Teneggi, ma la difesa dei Lyons regge fino all’ultimo e partita che si chiude sul 20 a 17.

La classifica del Soladria Serie A Élite

Visti i risultati di giornata la graduatoria recita: Valorugby 51, Petrarca 50, Viadana 49, Rovigo 48, Fiamme Oro 45*, Mogliano 25, Vicenza 16, Lyons 15*, Biella 13*.

*una partita in più

I risultati della 15^ giornata del Soladria Serie A Élite

Biella Rugby Club v Petrarca Rugby, 19-73

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia, 12-16

Rugby Viadana 1970 v Rangers Rugby Vicenza , 31-24

SITAV Rugby Lyons v Mogliano Veneto Rugby, 20-17

Riposa Femi CZ Rugby Rovigo

IL TABELLINO DEL POSTICIPO DELLA 15^ GIORNATA

Roma, Stadio “Renato Gamboni” – sabato 4 aprile 2026, ore 13.45

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia 12-16 (7-13)

Marcatori: p.t.: 13’ cp Hugo (0-3); 22’ m Wagenpfeil tr Hugo (0-10); 34’ cp Hugo (0-13); 38’ m Morosi tr Canna (7-13)

s.t.: 71’ cp Hugo (7-16); 77’ m Guardiano (12-16)

Fiamme Oro Rugby: Sodo Migliori; Guardiano, Forcucci, Gabbianelli, Lai (71’ Fusari A); Canna (cap), Piva (57’ Teodosio); Giammarioli, Angelone, Andreani (64’ Bellucci); Stoian (68’ Piantella), Pisicchio; Morosi (77’ Carones), Corvasce (63’ Moriconi), Fiorentini (30’ Mazzanti).

all. Daniele Forcucci

Valorugby Emilia: Brisighella (47’ Bianco); Bruno (64’ Colombo), Leituala, Schiabel, Lazzarin; Hugo, Casilio; Roura, Wagenpfeil (cap), Sbrocco (74’ Nasove); Portillo (48’ Perez Caffe), Ruaro; Rimpelli (57’ Rossi), Cruz (60’ Silva), Diaz (53’ Brugnara).

all. Marcello Violi

Arb. Riccardo Angelucci AA1 Daniele Pompa AA2 Vincenzo Iavarone TMO Emanuele Tomò

Cartellini: //

Calciatori: Canna (FOR) 1/3; Hugo (VRE) 4/4

Note: Giornata soleggiata, 800 spettatori ca.

Simecom Player of the match: Nicolò Casilio (VRE)

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 1 – Valorugby Emilia 4

Viadana, Stadio “L. Zaffanella” – Sabato 04 Aprile 2026

Rugby Viadana 1970 vs Rugby Vicenza 31-24 ( 5-1)

Marcatori: p.t.: 4’ m. Di Chio tr. Ferro (7-0), 16’ m. Ceballos tr. Ferro (14-0), 19’ cp. Heymans (14-3), 21’ m. Ciardullo (19-3), 25’ m. Bussaglia n.t. (24-3), 35’ m. R. Oubina tr. Ferro (31-3)

s.t.: 42’ m. Sperandio tr. Heymans (31-10), 78’ m. Filippetto tr. Perello-Alvarez (31-17), 83’ m. Perello-Alvarez tr. Perello-Alvarez (31-24)

Rugby Viadana 1970: Zaridze, Ciardullo (41’ Ciofani), Orellana (56’ Jelic), Ceballos (80’ Casasola), Bussaglia, Ferro, Di Chio, Catalano (68’ Segovia), Colledan (62’ Catalano), Boschetti (51’ Gamboa), Sommer (62’ Loretoni), Bruni, Oubina R. (62’ Simonini), Casasola (51’ Cefalo), Oubina A (51’ Cefalo).

all.: Madero

Rangers Rugby Vicenza: Sperandio, Tavuyara, Castro Ansaldo, Leaupepe (65’ Filippetto), Coppo, Heymans (59’ Perello-Alvarez), Gregorio (67’ Zanon), Pretz, Ferrari, Ruiz (41’ Franchetti), Mugnaini (67’ Mirenzi) Riedo, Avila-Recio (59’ Bettinelli), Chimenti-Borrell (41’ Ferrara), Zago (67’ Fioravanzo).

all: Cavinato

Arb. Bottino Manuel AA1 Bonato Riccardo AA2 Sacchetto Lorenzo Daniele TMO Frasson Alex

Cartellini: //

Calciatori: Rugby Viadana 1970: Ferro 3/5, Rugby Vicenza: Heymans 2/2 Perello-Alvarez 2/2

Note: Pomeriggio sereno, temperatura 12° C., terreno di gioco asciutto, spettatori circa 1000.

Simecom Player of the Match: Ignacio Ceballos (Rugby Viadana 1970)

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 5 - Rugby Vicenza 1.

Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – 4 aprile 2026 ore 15.30

Sitav Rugby Lyons v Mogliano Veneto Rugby 20-17 (7-14)

Marcatori: p.t. 4’ m Cutler tr Camero (7-0), 16’ mt Marquez Santucho tr Teneggi (7-7), 40’ mt Pettinelli tr Teneggi (7-14)

s.t. 42’ cp Camero (10-14), 44’ mt Calosso tr Camero (17-14), 55’ cp Camero (20-14), 67’ cp Teneggi (20-17)

Sitav Rugby Lyons: Pasini; Gaetano (41’ Acosta), Nalaga, Rodina, Calosso; Camero, Via A; Moretto (cap), Bance (68’ Cimicetti), Perazzoli; Bottacci (65’Cisse), Cutler; Moretti, Bolzoni (41’ Maggiore), Libero

all.: Paoletti

Mogliano Veneto Rugby: Campanati; Schiabel, Boni, Magni (49’ Coletto), Dal Zilio (cap); Teneggi (67’Favaretto), Bellotto; Pettinelli (55’ Casartelli), Semenzato, Finotto; Pontarini, Brevigliero (49’ Miranda); Marquez Santucho (55’ Genovese) , Pelli (49’ Bonan), Gentile

all. Casellato, Minto

Arb. Dante D’Elia (Bari) AA1: Luca Bisetto (Treviso) AA2: Christian Covati (Piacenza) TMO: Filippo Bertelli (Brescia)

Cartellini: 7’ cartellino giallo a Bottacci (Sitav Rugby Lyons), 21’ cartellino giallo a Libero (Sitav Rugby Lyons), 26’ cartellino giallo a Schiabel (Mogliano Veneto Rugby), 40’ cartellino rosso a Libero (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Camero 4/4 (Sitav Rugby Lyons), Teneggi 3/3 (Rugby Viadana 1970)

Note: Giornata calda e soleggiata, terreno in perfette condizioni, Spettatori 700 circa.

Simecom Player of the Match: Abdoul Nourou Bance (Sitav Rugby Lyons)

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 4 - Mogliano Veneto Rugby 1