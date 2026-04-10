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Petrarca torna con cinque punti dalla trasferta di Mogliano

Petrarca torna con cinque punti dalla trasferta di Mogliano

Al "Maurizio Quaggia" di Mogliano i Tuttineri si aggiudicano la vittoria con bonus
3 min

Soladria Serie A Elite, 16ᵃ giornata

Si apre con una vittoria del Petrarca Rugby la 16^ giornata del Soladria Serie A Élite 2025/26. Nell’anticipo del venerdì sera disputato al “Quaggia” di Mogliano, dopo un primo tempo molto combattuto finito sullo 0-3, i padovani superano i padroni di casa per 8-32 e portano a casa il punto di bonus offensivo.

Mogliano Veneto, Stadio “Maurizio Quaggia” – venerdì 10 aprile 2026 ore 18:30
Mogliano Veneto Rugby v Petrarca Rugby 8-32 (0-3)

Marcatori: pt.  14′ cp. Lyle (0-3) st. 45′ m. Donato (0-8); 50′ drop Benvenuti (3-8); 54′ m. De Masi, tr. Lyle (3-15); 67′ m. Minervino (3-20); 72′ m. Benvenuti (8-20); 78′ meta di punizione Petrarca (8-27); 80′ m. Scalabrin (8-32)

Mogliano Veneto Rugby: Padovani; Schiabel, Dal Zilio (Cap.), Drago (69′ Boni), Vanzella (59′ Va’Eno); Benvenuti, Fabi (65’ Bellotto); Semenzato, Miranda, Finotto (66′ Casartelli); Brevigliero (40′ Lazzaroni), Midena; Genovese (60’ Santucho), Stefani (55′ Bonan), Gentile (75’ Ceccato)
all.: Umberto Casellato

Petrarca Rugby: Lyle; De Sanctis, De Masi (73′ Destro), Broggin, Scalabrin; Donato, Citton (73′ Jimenez); Trotta (cap.), Botturi (73’ Telandro), Casolari (73’ Romanini); Ghigo, Galetto (73’ Nowlan); Torres (40′ Barbatti), Zapata (45′ Minervino), Pelliccioli (60′ Pisani)
all.: Victor Jimenez

Arb. Alberto Favaro AA1 Riccardo Bonato AA2  Jaco Stephanus Erasmus TMO: Giuseppe Vivarini

Cartellini: 1′ giallo a Ghigo (Petrarca Rugby); 80′ giallo  Midena (Mogliano Veneto Rugby);
Calciatori: Benvenuti 0/2 (Mogliano Veneto Rugby); Lyle 2/6 (Petrarca Rugby)
Note: Serata fresca e serena, temperatura 15° C., terreno di gioco in buone condizioni, spettatori circa 800. Minuto di silenzio per la scomparsa di Franco Zani.
Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 0; Petrarca Rugby 5
Simecom Player of the Match:  Andrea Trotta (Petrarca Rugby)

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