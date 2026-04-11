Nel big match di giornata tra Rugby Viadana 1970 e Rugby Rovigo sono i Rossoblù a portare a casa un’importantissima vittoria (anche in vista del piazzamento per i prossimi playoff).

Primo tempo allo “Zaffanella” equilibrato, con i padroni di casa che chiudono in vantaggio per 10 a 7. Nel secondo tempo rientrano meglio i Bersaglieri che spezzano la partita nella prima metà della ripresa con due mete (Fisher e Gesi). Nel finale i Rodigini inseguono la meta del bonus mentre Viadana cerca la marcatura per il punto di bonus difensivo, ma entrambi gli assalti si concludono con un nulla di fatto. Finisce 10 a 24.

A Vicenza sono i Rangers ad uscire vincitori dallo scontro con Biella.

La partita è stata giocata a viso aperto e con tanta voglia di divertirsi da parte di entrambe le squadre, ne sono la prova le 14 mete segnate durante l’incontro.

Parte meglio nel primo tempo Biella che passa subito in vantaggio e chiude la prima frazione andando a riposo sul 17 a 26.

Nella ripresa Vicenza riparte forte andando subito in vantaggio. I Piemontesi però rispondono punto su punto e meta su meta e restano attaccati al risultato fino al 77esimo. Un intercetto di Perello-Alvarez sui 22 metri di Vicenza, infatti, mette fine alle speranze di rimonta dei Gialloverdi.

A tempo scaduto c’è spazio per un calcio piazzato di Cruciani che vale il punto di bonus difensivo di Biella e che chiude la partita sul 47 a 41.

Viadana, Stadio “L. Zaffanella” – sabato 11 aprile 2026 ore 14:00

Rugby Viadana 1970 vs Rugby Rovigo Delta 10 – 24 (10 – 7)

Marcatori: p.t.:12’ m. Segovia tr. Ferro (7-0) 26’ m. Cosi tr. Sante (7-7) 33’ cp. Ferro (10-7)

s.t. 47’ m. Fisher tr. Sante (10-14) 59’ m. Gesi tr. Thomson (10-21) 62’ cp. Lertora (10-24).

Rugby Viadana 1970, 15 Ciardullo (56’ Mistretta), 14 Lenzi (64’ Bronzini), 13 Orellana, 12 Zaridze, 11 Bussaglia, 10 Ferro, 9 Jelic (66’ Di Chio), 8 Segovia (62’ Catalano), 7 Colledan (60’ Gamboa), 6 Boschetti, 5 Sommer, 4 Loretoni (60’ Bruni Plininger), 3 Caro Saisi (69’ Dominguez), 2 Dorronsoro (56’ Cefalo), 1 A. Oubiña.

All.: Madero

Rugby Rovigo Delta: 15 Gesi, 14 Lertora, 13 Diederich Ferrario, 12 Fisher, 11 Belloni, 10 Sante (58’ Thomson), 9 Oliver (77’ Krsul), 8 Cosi, 7 Meggiato (54’ Sironi), 6 Malaspina (48’ Casado Sandri), 5 Fourcade, 4 Steolo (58’ Ribbens), 3 Pomaro (51’ Swanepoel), 2 Giulian (60’ Frangini), 1 Sanavia (54’ Della Sala).

All.: Giazzon

Arb. Angelucci Riccardo

AA1 Locatelli Matteo Angelo AA2 Cusano Ferdinando

TMO Roscini Stefano

Cartellini: Boschetti (19’ giallo), Ciardullo (55’ giallo) (Rugby Viadana 1970)

Gesi (9’ giallo), Steolo (32’ giallo), Lertora (76’ giallo) (Rugby Rovigo).

Calciatori: Rugby Viadana 1970: Ferro (2/2), Rugby Rovigo Delta: Sante (2/2), Thomson (1/1), Lertora (1/1)

Note: Pomeriggio soleggiato, temperatura 18° C., terreno di gioco perfetto, spettatori circa 2000.

Simecom Player of the match: Derek Fisher (Rugby Rovigo Delta)

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 0 – Rugby Rovigo Delta 4

Vicenza, “Rugby Arena” – sabato 11 aprile 2026 ore 15.30

Rangers Rugby Vicenza v Biella Rugby Club 47-41 (17-26)

Marcatori: p.t.: 2’ cp Heymans (3-0); 20’ m Nastaro (3-5); 25’ m Zavallone tr Cruciani (3-12); 29’ m Zucconi tr Cruciani (3-19); 33’ m Ghelli tr Cruciani (3-26); 33’ m Vunisa tr Perello-Alvarez (10-26); 42’ m Castro-Ansaldo tr Perello-Alvarez (17-26);

s.t.: 41’ m Perello-Alvarez (22-26); 44’ m Vunisa (27-26); 48’ m Dabala tr Cruciani (27-33); 52’ m Ferrara (32-33); 57’ m Casiraghi (32-38); 60’ m Leaupepe (37-38); 65’ cp Perello-Alvarez (40-38); 77’ m Perello-Alvarez tr Perello-Alvarez (47-38); 80’ cp Cruciani (47-41)

Rangers Vicenza: Sperandio; Vaccaro, Castro-Ansaldo, Leaupepe, Coppo (40’st Filippetto); Heymans (30’ Perello-Alvarez), Panunzi (cap.) (75’ Gregorio); Vunisa (78’ Franchetti), Pretz, Ferrari; Mugnaini, Riedo; Leso (30’ Bettinelli), Ferrara (78’ Chimenti-Borrell), Zago. A disp: Fioravanzo, Mirenzi.

All. Cavinato

Biella Rugby Club: Ghelli; Nastaro, Foglio-Bonda (16’ Loro), Grosso, Dapavo; Cruciani, Dabala’ (76’ Besso); Ledesma (62’ Efthymiopoulos), Zucconi, Mondin (65’ Ouattara); Eschoyez (57’ Barilli), De Biaggio (cap.); Vecchia (45’ Pavesi), Zavallone (53’ Casiraghi), Sorbera (45’ De Lise).

All. Benettin

Arb. Dario Merli (AN)

AA1 Daniele Pompa (CH) AA2 Simone Boaretto (RO)

TMO Alex Frasson (TV)

Cartellini: 12’ giallo Castro-Ansaldo (Rangers).

Calciatori: Heymans (Rangers) 1/1; Cruciani (Biella) 5/7; Perello-Alvarez (Rangers) 4/8.

Note: giornata soleggiata e ventilata, temperatura gradevole, terreno in perfette condizioni, 500 spettatori, osservato un minuto di silenzio in memoria di Franco Zani azzurro numero 187.

Simecom Player of the Match: Perello-Alvarez (Rangers).

Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 5 – Biella 2.